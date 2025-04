Piktinasi pensijų pokyčiais: jei sveikas ir įgalus, tai savo pinigų nevertas?

II pensijų pakopos reformos ėmėsi ir įstatymo pakeitimus registravo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Vėliau jie bus pateikti svarstyti Seimui.

Nors pagyvenusių žmonių atstovai neslepia, kad šie pokyčiai yra „šviesa tunelio gale“, jų nuomone, galimybės atsiimti savo pinigus bus vis tiek labai ribotos, o dalis žmonių to padaryti išvis negalės.

Tad kyla klausimas – ką tiksliai svarstoma keisti ir kodėl nustatomos būtent tokios, o ne kitokios sąlygos?

Sukauptų pinigų panaudojimas – ne valstybės reikalas

Nacionalinės Bočių bendrijų asociacijos pirmininkės Vilijos Tūrienės vertinimu, šių siūlymų privalumas – kad iš II pensijų pakopos kaupimo pagaliau bus galima išeiti:

„Į mus vis kreipdavosi nusivylę žmonės, kurie norėdavo pasidaryti, pvz., dantų implantus, bet negalėdavo išsiimti savo sukauptų pinigų. Tai dabar yra toks teigiamas žingsnis.“

Pasak Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidento Kęstučio Makaravičiaus, galimybė atsiimti savo sukauptus pinigus yra „šviesa tunelio gale“ ir daugelis ja tikrai pasinaudos.

„Tai, kad, leidžiant atsiimti sukauptus pinigus, žmonės juos praloš ar netikslingai išleis, tėra pasakos. Nes matome, kaip „tikslingai ir taupiai“ pinigus leidžia pati valstybė. Tegul valstybė mumis nesirūpina ir leidžia tuos pinigus naudoti.

REKLAMA

REKLAMA

Mes pasirūpinsime patys. Galų gale, jei mes netikslingai panaudosime tuos pinigus, tai mes tą padarysime savo rankomis, ne per prievartą. Tai nebus, ką kaltinti“, – kalbėjo K. Makaravičius.

Kodėl lietuviai neturi teisių į savo pinigus?

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentas teigė gavęs 8 kvietimus į svarstymą dėl „sunkių ligų“ sąrašo, kuriomis sergantys žmonės gaus galimybę atsiimti visus II pensijų pakopos pinigus.

REKLAMA

„Ten – toks absurdas: vieni stengiasi padidinti tą sąrašą, kiti – sumažinti. Bet kodėl tik su negalia žmogus gali pinigus atsiimti? Aišku, džiugu, kad nors jų atžvilgiu yra empatiškai žiūrima.

Bet kodėl būtinai reikia pasiekti 70–100 proc. neįgalumą? O, jeigu turi 60 ar 40 proc. neįgalumą, tai jau tų pinigų esi nevertas? Labai keisti kai kurie skaičiai“, – apie II pensijų pakopos reformos siūlymus kalbėjo K. Makaravičius.

Jo teigimu, pagal Konstituciją, asmeninė nuosavybė yra šventa, tačiau žmonėms Lietuvoje ja kažkodėl negalima laisvai disponuoti.

REKLAMA

REKLAMA

„Kažkokie klerkai ar lobistai sugalvoja savo kriterijus ir pagal juos sprendžia, ar duoti žmogui jo paties pinigus, ar ne. Bet, jei aš sukaupiau, kodėl aš negaliu? Gal aš paprasčiausiai noriu pakeliauti, ką nors įsigyti, nes visą gyvenimą svajojau ir žinau, kad tų pinigų užteks.

Bet man reikia būti neįgaliuoju, kad tuos pinigus gaučiau. Čia irgi atsiras korupcinė niša, nes atsiras norinčių nusipirkti ir norinčių parduoti tą neįgalumo pažymą, kad atsiimtų sukauptus pinigus“, – svarstė pašnekovas.

Nesupranta, kodėl bus ribojamas pinigų atsiėmimas

Anot K. Makaravičiaus, keista ir tai, kodėl iš II pakopos bus galima pasitraukti tik per ribotą laikotarpį – 1,5 metų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat, kodėl bus leidžiama atsiimti tik 25 proc. savo sukauptų pinigų: „Visą laiką, kai išgirstu ketinimo (ne statistinius) procentus, kyla klausimas, kas juos suskaičiavo. Kodėl ne 18, ne 28 ar 24,5 proc.?

Paprasčiausiai pokštelėjo žmogui į galvą, kad įrašome 25 proc., nes gražiai atrodo. Nėra jokio pagrindimo.“

Pašnekovas pridūrė, kad siūlymas atsiimant savo pinigus nuo jų atskaičiuoti 3 proc. atrodo kaip žmonių baudimas, kurio esmė irgi nėra aiški.

„Jei fondams nepalankiomis sąlygomis užsimanysi savo pinigus išsiimti, tave nubaus ir apipjaustys tavo įnašą 3 proc.

REKLAMA

Klausimų yra daug, bet vienintelė prošvaistė – kad bus galima pinigus atsiimti“, – įžvalgomis dalijosi K. Makaravičius.

Ar automatinis įtraukimas į kaupimą – prievarta?

V. Tūrienė paminėjo, kad šiuo metu žmonės kas 3 metus yra automatiškai įtraukiami į kaupimą.

O dabar, pagal naujus siūlymus, gyventojai gaus kvietimus ir bus informuojami apie kaupimo galimybes.

Taigi, anot K. Makaravičiaus, bus tiesioginis kontaktas, o ne įtraukimas į kaupimą pagal nutylėjimą.

Jis pridūrė, kad 2024 m. gale pagyvenusių žmonių asociacija bendravo su SADM ekspertais, kurie buvo apvažiavę daug valstybių II pensijų pakopos fondų klausimais.

REKLAMA

„Sakė, kad dar taip karšta, kaip pas mus, jiems nebuvo. Nes aš juos labai spaudžiau klausimu, ar įtraukimas pagal nutylėjimą yra prievarta, ar ne. Tai iš 5 paklausimų nė karto ir negavau atsakymo.

Konstitucijoje yra numatyta, kad turi būti žmogaus laisvas apsisprendimas. O, kai žmogus tik po fakto sužino, tai koks čia laisvas apsisprendimas?“ – klausimą kėlė K. Makaravičius.

Kokie pokyčiai laukia II pensijų pakopos

Naujienų portalas tv3.lt primena esminius II pensijų pakopos pokyčius.

Jeigu šiems siūlymams bus pritarta, nebebus automatinio įtraukimo kas 3 metus, o tik savanoriškas kaupimo modelis – gyventojai tik gaus kvietimus ir bus informuojami apie kaupimo galimybes.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Per 1,5 metų laikotarpį (nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. rugsėjo 30 d.) kaupiantieji, kurių netenkina atnaujintos sąlygos, galės pasitraukti iš kaupimo, susigrąžinti savo sumokėtas įmokas ir investicinį prieaugį.

O „Sodros“ ir valstybės biudžeto įmokos pavirs papildomais pensijų apskaitos vienetais, kurie padidins asmens pensiją ateityje.

Tiems, kurie vis tik nuspręs II pensijų pakopoje kaupti toliau, bus numatoma galimybė pasirinkti optimalų įmokų dydį (nuo 3 proc. ir daugiau), o prireikus – įmokas stabdyti 1 metams su pratęsimo opcija.

REKLAMA

Be to, valstybės skatinamoji įmoka (1,5 proc. nuo užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio) kaupiant II pakopoje išliks.

Gyventojai „Sodra“ portale galės rasti viską: informaciją apie išmokas prieš ir po pensinio amžiaus; galimybes koreguoti, stabdyti ar atnaujinti įmokas; pensijų fondų palyginimus ir prognozuojamos pensijos skaičiuoklę; kvietimą kaupti II pensijų pakopoje ir pan.

Kada ir kiek II pakopos pinigų bus galima atsiimti?

Pritarus šiai II pakopos pensijų kaupimo reformai, neapmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu ir dar iki pensinio amžiaus bus leidžiama atsiimti visas lėšas tik:

REKLAMA

netekus 70–100 proc. dalyvumo;

sergant sunkia liga (pagal Sveikatos apsaugos ministerijos ligų sąrašą);

nustačius paliatyvios pagalbos poreikį.

1 kartą per gyvenimą bus galima atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, bet ne daugiau nei paties gyventojo įmokėta suma. Be to, tokiu atveju nuo grąžinamos sumos bus atskaičiuojami 3 proc. Pensijų anuitetų fondui.

Likus mažiau nei 5 metams iki pensijos, taip pat atskaičiuojant 3 proc. nuo sumos, bus galima išsiimti visą sukauptą sumą, jei buvo sukaupta nedaug.

T. y., tik 50 proc. ar mažiau iki ribos, pagal kurią reiktų įsigyti anuitetą, kas šiuo metu būtų iki 5,4 tūkst. eurų, o kitąmet – iki 7,4 tūkst. eurų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jei asmuo jau sulaukė pensinio amžiaus, jam vėlgi bus galima atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų vieną kartą, bet tik jei asmuo to nepadarė anksčiau (tokiu atveju jau nebus atskaitomi 3 proc.).

Jeigu II pensijų pakopoje sukaupta suma būtų mažesnė nei 10 proc. arba didesnė nei 50 proc. praėjusių metų I ketv. vidutinės senatvės pensijos, asmuo galėtų vienu kartu atsiimti visą sukauptą sumą.

Jeigu sukaupta suma būtų tarp 10 proc. ir 50 proc. pernai buvusios vidutinės senatvės pensijos, būtų privalomas anuitetas ir asmuo negalėtų atsiimti visos sukauptos sumos – jis gautų mėnesinę išmoką iki gyvenimo galo.