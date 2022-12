Pigiausių prekių krepšelis Kūčių vakarienei: štai ką pavyko nupirkti už 17 eurų skirtingose parduotuvėse

Dalis gyventojų šiemet žada atsakyti dovanų. Tačiau išlaidų maistui, nepavyks atsisakyti, todėl pabandžiau suskaičiuoti, kiek kainuoja, pagrindiniai Kūčių vakarienės produktai, be kurių daugelis neįsivaizduoja savo šventinio stalo.

Apsilankiusi 5 didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje patikrinau, 10 pagrindinių produktų skirtų, šventiniam stalui, kainas.

Produktų sąrašą sudariau savo nuožiūra:

Silkė

Žuvis (rūkyta)

Žuvis (šaldyta)

Grybai

Burokėliai

Žirneliai

Kūčiukai

Mandarinai

Spanguolių kisielius

Svarbu paminėti, kad šių produktų tikrai neužteks visiems Kūčių ar Kalėdų patiekalams pagaminti. Gali neužtekti ir šių produktų kiekio, jeigu teks vaišinti didelį būrį svečių.

Kainos 5 prekybos tinkluose

Taigi, pirmiausia užsukau į „Rimi“ parduotuvę ir nusipirkau visus šiuos produktus, stengiausi rinktis pačius pigiausius, dažnai ir pačias mažiausias pakuotes.

240 g silkių filė aliejuje kainavo 0,99 euro, šaltai rūkytos skumbrės 1 kg atsiėjo 6,99 euro, o 314 g viena žuvis – 1,88 euro. 400 g šaldytos pangasijų filė kainavo 3,79 euro, o tokio paties svorio šaldytų grybų mišinys – 3,19 euro, 480 g konservuotų burokėlių – 1,29 euro, 400 g konservuotų žirnelių – 0,46 euro, 250 g majonezo – 1,99 euro, 200 g kūčiukų – 1,29 euro. Vienas kilogramas mandarinų kainavo 2,99 euro, tačiau jiems buvo taikoma nuolaida, todėl jie atsiėjo 1,66 euro už 1 kg. Spanguolių kisielius tuo metu parduotuvėje buvo išpirktas, todėl nusipirkau 250 g pakuotę vyšnių kisieliaus už 0,85 euro.

Viso šios prekės atsiėjo 17,39 euro.

Toliau kainas patikrinau prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėje.

Čia 220 g silkių filė aliejuje kainavo 1,15 euro, šaltai rūkytos skumbrės 1 kg atsiėjo 4,99 euro, o 300 g viena žuvis – 1,49 euro. Šaldyta menkių filė 490 g kainavo 3,69 euro, o konservuoti grybai 530 g – 2,69 euro, konservuotų burokėlių 500 g – 0,79 euro, konservuotų žirnelių 400 g – 0,79 euro, majonezo 475 g – 1,99 euro, kūčiukų 200 g – 1,45 euro. Vienas kilogramas mandarinų kainavo 2,99 euro. Spanguolių kisieliaus 200 g pakuotė atsiėjo 0,69 euro.

Iš viso šios prekės kainuoja 17,82 euro.

Dar toliau užsukau į „Iki“ parduotuvę.

Čia 220 g. silkių filė aliejuje kainavo 1,15 euro, šaltai rūkytos skumbrės 1 kg atsiėjo 6,49 euro, o 300 g viena žuvis – 1,9 euro. Šaldyta Jūrinių lydekų filė 750 g kainavo 4,39 euro, o šaldytų grybų mišinys 400 g. – 3,69 euro, konservuotų burokėlių 500 g – 0,99 euro, konservuotų žirnelių 400 g – 0,79 euro, majonezo 250 g – 1,99 euro, kūčiukai 200 g – 0,99 euro.

Vienas kilogramas mandarinų kainavo 1,25 euro. Spanguolių kisieliaus 250 g pakuotė atsiėjo 0,42 euro.

Iš viso šios prekės kainuoja 17,56 euro.

Kainas patikrinau ir „Norfa“ parduotuvėje.

Čia 220 g silkių filė aliejuje kainavo 1,19 euro, šaltai rūkytos skumbrės 1 kg atsiėjo 6,49 euro, o 300 g viena žuvis – 1,9 euro. Šaldyta Jūrinių lydekų filė 800 g kainavo 3,65 euro, o šaldyti grybų 400 g – 3,59 euro, konservuotų burokėlių 500 g – 0,59 euro, konservuotų žirnelių 680 g – 1,12 euro, majonezo 250 g – 1,99 euro, kūčiukai 250 g – 0,99 euro.

Vienas kilogramas mandarinų kainavo 1,69 euro. Spanguolių kisieliaus 250 g pakuotė atsiėjo 0,37 euro.

Iš viso šios prekės kainuoja 17,08 euro.

Apsilankiau ir netoliese esančioje „Lidl“ parduotuvėje.

Čia 176 g. silkių filė aliejuje kainavo 1,15 euro, šaltai rūkytos skumbrės 1 kg atsiėjo 6,49 euro, o 300 g. viena žuvis – 1,9 euro. Šaldyta Jūrinių lydekų filė 880 g kainavo 3,69 euro, o konservuoti grybai 230 g – 1,39 euro, konservuotų burokėlių 380 g – 0,95 euro, konservuotų žirnelių 280 g – 1,09 euro, majonezo 400 g – 1,99 euro, kūčiukai 200 g – 1,09 euro. Vienas kilogramas mandarinų kainavo 1,89 euro. Spanguolių kisieliaus 250 g pakuotė atsiėjo 0,85 euro.

Iš viso šios prekės kainuoja 15,99 euro.

Taigi, bent jau tą dieną pigiausiai apsipirkti išeitų prekybos tinkle „Lidl“, o brangiausiai – „Maximoje“.

Tačiau kiekvienas prekybos tinklas siūlo nuolaidas skirtingiems produktams. Norintys sutaupyti, turėtų patikrinti kainas elektroninėse parduotuvėse ar kainų leidiniuose.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į pakuočių svorį. Dažnai skiriasi ne tik prekės kaina, bet ir svoris. Todėl ne visada apsimoka pirkti patį pigiausią produktą, gali būti, kad jo mažesnis svoris todėl ir kainuoja pigiau.

Taip pat geriausia parduotuvėje apsipirkinėti su sąrašu, taip nekils pagundų nusipirkti papildomų produktų, net jeigu jiems ir taikomos nuolaidos.

Šventėms taupo mažesnių miestų gyventojai

Finansiškai didžiausioms metų šventėms ruošiasi vienas iš penkių lietuvių, parodė SEB banko užsakymu atliktas tyrimas.

Tyrimo duomenys rodo, kad finansiškai šventėms ruoštis ir iš anksto kaupti joms pinigus yra linkę jaunesni mažesnių miestų gyventojai – iš anksto sako kaupiantis kas ketvirtas 18–39 metų gyventojas. Daugiausia kaupiančių – tarp klaipėdiečių, šiauliečių ir kitų mažesnių miestų gyventojų – beveik kas trečias.

„Finansiškai šventiniam laikotarpiui sunku pasiruošti, jei išlaidų neplanuojame. Tyrimo įžvalgos liudija, kad išlaidų dovanoms likus mėnesiui iki Kalėdų dar nebuvo suplanavę penktadalis gyventojų, o apie tai, kiek kainuos šventinis stalas, buvo pagalvojęs vos vienas iš dešimties“, – sakė SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė.

Anot jos, beveik pusė (46 proc.) tų, kurie yra pagalvoję apie išlaidas dovanoms, dažnai sudarančias didžiąją dalį šventinio biudžeto, joms tikisi išleisti tiek pat, kiek ir praėjusiais metais, trečdalis ketina dovanų biudžetą mažinti.

„Tokie gyventojų planai rodo, kad veikiausiai Kalėdų Senelis šiemet atvyks su kuklesniu dovanų maišu. Spalio mėnesio duomenimis, infliacijai siekiant beveik 24 proc., norint išleisti dovanoms tiek pat, kiek pernai, teks mažinti poreikius ir atsakingai planuoti, kam ir ką dovanosime. Norėdami neviršyti numatyto biudžeto, turite sudaryti aiškų planą ir žinoti, kam, ką ir už kokią sumą dovanosite“, – sakė ekspertė.

Šventėmis susirūpina prieš kelis mėnesius

Tie gyventojai, kurie pinigus metų pabaigos šventėms iš anksto kaupia, dažniausiai (48 proc.) tai daro likus 2–3 mėnesiams iki jų. O kaupiančių visus metus yra vos 14 procentų.

„Kelių mėnesių norint sukaupti didžiausioms metų šventėms dažniausiai nepakanka, todėl kur kas finansiškai racionaliau būtų kaupti po mažesnę sumą, bet kur kas ilgesnį laiką – jau nuo sausio. Tada šventinis laikotarpis būtų daug ramesnis.

Žinoma, tam reikia ryžto pradėti vėl kaupti šventėms tik pasibaigus Naujųjų metų šventei, tačiau, jei to dar niekada nedarėte, ateinantys metai gali būti puiki proga paeksperimentuoti. Pamėginkite jau nuo sausio skirti 1–2 proc. mėnesio pajamų kitų metų šventėms ir nuosekliai plano laikykitės“, – pataria S. Strockytė-Varnė.

Anot jos, neturint šventėms skirtų santaupų paskutiniai metų mėnesiai kur kas didesniu finansiniu iššūkiu tampa dar ir dėl to, kad tuo pačiu metu prasideda šildymo sezonas, tamsėja dienos, taigi, pakyla ir elektros sąskaitos, be to, neretai prireikia didesnių pirkinių – žieminių drabužių, batų, ypač, jei šeimoje auga vaikai.

Patarimai, kad šventinis biudžetas netaptų našta

Anot S. Strockytės-Varnės, kad naujus metus pasitiktume be finansinių pasekmių, kad netektų neprotingai išlaidauti perkant dovanas, šventinį maistą ir kitus atributus, svarbu planuoti, kiek išleisime šventėms, ir aiškiai žinoti, kiek galime sau leisti.