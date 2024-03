Pigiausių maisto produktų krepšelis per kelias savaites Lietuvoje brango iki 31 proc.

Pasak portalo, per beveik dvi savaites pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis labiausiai brango „Lidl“ – 31,3 proc. (arba 15,69 euro) iki 71,22 euro, „Maximoje“ – 10,7 proc. (6,08 euro) iki 62,79 euro, „Iki“ – 4 proc. (2,75 euro) iki 71,97 euro, „Norfoje“ – 2,5 proc. (1,55 euro) iki 64,83 euro, „Rimi“ – 1,2 proc. (0,88 euro) iki 71,30 euro.

Kovo pradžioje pigiausias krepšelis buvo „Maximoje“, brangiausias – „Iki“. Vasario pabaigoje pigiausias krepšelis taip pat buvo „Maximoje“ (56,71 euro), brangiausias – „e-Rimi“ (75,69 euro) ir „Last Mile“ (76,49 euro) – šios internetinės parduotuvės, taip pat ir „Barbora“, į kovo pradžios kainų palyginimą įtrauktos nebuvo.

„Pricer.lt“ kainų tyrimą paprastai atlieką vieną kartą per mėnesį. Netikėtą kainų palyginimą kovo pradžioje portalas atliko po to, kai į vasario mėnesio kainų palyginimą nebuvo įtrauktas prekybos tinklas „Lidl“.

Pricer.lt teigimu, taip padaryta dėl to, kad prekybos tinklas vasario pabaigoje per kelias dienas net keletą kartų keitė kai kurių pigiausio prekių krepšelio kainas: pirmiausia jas sumažino, vėliau – vėl padidino. Be to, pasak portalo, tų pačių prekių kainos skyrėsi skirtingose „Lidl“ parduotuvėse.