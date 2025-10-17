Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Per šį medžioklės sezoną leista sumedžioti 307 vilkus

2025-10-17 08:41 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 08:41

 Per naująjį medžioklės sezoną leista sumedžioti 307 vilkus, penktadienį pranešė Aplinkos ministerija.

Aplinkos ministerija siūlo didinti vilkų sumedžiojimo limitą tam tikrose savivaldybėse. Eltos nuotr.

 Per naująjį medžioklės sezoną leista sumedžioti 307 vilkus, penktadienį pranešė Aplinkos ministerija.

0

Toks aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko patvirtintas vilkų sumedžiojimo limitas buvo nustatytas, atsižvelgus į mokslininkų, suinteresuotų organizacijų ir institucijų nuomones.

„Pagal Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 2024–2025 m. sumedžiotų vilkų tyrimų rezultatus ir 2024–2025 m. žiemos apskaitų pagal pėdsakus sniege ir pranešimų apie vilkų buvimo registravimus visus metus, skaičiuojama, kad Lietuvos teritorijoje gyveno ne mažiau kaip 82 vilkų šeimos, o 2022–2023 m. jų buvo ne mažiau kaip 91 šeima“, – rašoma ministerijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilko apsaugos plane nustatyta, kad jeigu vilkų yra daugiau kaip 62 šeimos, nustatomas sumedžiojimo limitas, lygus metiniam prognozuojamam populiacijos prieaugiui arba didesnis,  pasikonsultavus su nepriklausomomis mokslo institucijomis.

Vilkų medžiojimo sezonas jau prasidėjo spalio 15 dieną ir truks iki kovo 31-osios. Išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau. 

Pernai ir užpernai buvo nustatytas 341 vilko sumedžiojimo limitas. Sumedžiota atitinkamai 281 ir 326 vilkai, įskaitant ir vilkus, paimtus iš gamtos pagal specialius leidimus pasibaigus medžioklės sezonui, partrenktus automobilių ar žuvusius dėl kitų priežasčių.

