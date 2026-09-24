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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Patvirtintas galutinis kandidatas į „Ignitis grupė“ vadovo pareigas

Papildyta 15.20 val.
2026-09-24 09:12 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 09:12
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Valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba patvirtino Vytenį Koryzną galutiniu kandidatu į grupės valdybos pirmininko ir vadovo pareigas.

Vytenis Koriznas (Organizatorių nuotr.)

Valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba patvirtino Vytenį Koryzną galutiniu kandidatu į grupės valdybos pirmininko ir vadovo pareigas.

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Jis postą turėtų perimti nuo kitų metų kovo, kai vasario 28 dieną pasibaigs antroji Dariaus Maikštėno kadencija, ketvirtadienį pranešė „Ignitis grupė“.

„Iki kadencijos pradžios dar penki mėnesiai. Man tai bus ne laukimo, o pasiruošimo ir veiksmo laikas. Tikslas aiškus – pasiruošti taip, kad nereikėtų 100 dienų įsibėgėjimui. Nuo pat pirmos dienos turime turėti tempą, aiškią kryptį ir kiekvieno atsakomybę už rezultatą“, – socialinio tinklo „LinkedIn“ paskyroje ketvirtadienį rašė V. Koryzna.

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„Energetikos sektoriui tampant dar sudėtingesniu vien investicijų ir augimo nepakanka – vis labiau reikia gebėjimų kokybiškai įgyvendinti pokyčius, užtikrinti veiklos efektyvumą ir greitai prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Todėl ieškojome vadovo, turinčio strateginį požiūrį, reikiamą patirtį ir lyderystės gebėjimus“, – pranešime sakė „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos pirmininkas Alfonso Faubelis.

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Pasak A. Faubelio, iš V. Koryznos tikimasi „Ignitis grupės“ strategijos tęstinumo ir plėtros.

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Buvęs elektros tiekėjos „Enefit“ vadovas V. Koryzna nuo šių metų kovo yra „Ignitis grupės“ valdybos narys ir komercinių veiklų vadovas.

Jis į naujas pareigas galutinai turėtų būti patvirtintas gavus teigiamas teisėsaugos institucijų išvadas – tuomet stebėtojų taryba spręs dėl naujo valdybos nario atrankos.

Įsakymą dėl naujo vadovo paskyrimo turės pasirašyti finansų ministras Taurimas Valys. 

V. Koryzna „Enefit Lietuvai“ vadovavo šešerius metus iki 2024 metų gruodžio, vėliau maždaug metus dirbo saulės ir energijos kaupimo sistemų projektavimo įmonės „Detra Solar“ direktoriumi. 

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Nuo 2014-ųjų ketverius metus jis buvo kompiuterių rinkos lyderės „Lenovo“ Baltijos regiono pardavimų vadovas, o prieš tai dvejus metus – elektronikos įmonės „TechData“ pardavimų vadovas, dar anksčiau dirbo bendrovėje „Nokia Lietuva“, rodo jo „LinkedIn“ paskyra.

Anot pranešimo, V. Koryzna yra įgijęs verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnį BMI institute bei tarptautinio verslo magistro laipsnį Vilniaus universitete.

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Naujo vadovo atranką grupė paskelbė birželio 1 dieną, o kandidatų paraiškos buvo priimamos iki birželio 30 dienos.

BNS rašė, kad į „Ignitis grupės“ vadovus pretendavo daugiau nei 200 kandidatų.

Kaip anksčiau skelbė „Ignitis grupė“, pretendentai turi turėti ne mažiau kaip 7–10 metų aukščiausio lygio vadovavimo patirties, iš jų bent trejus metus – didelėje tarptautinėje organizacijoje.

Grupės vadovo darbo užmokestis svyruoja nuo 21,7 tūkst. iki 25 tūkst. eurų (neatskaičius mokesčių), buvo rašoma darbo skelbime.

[email protected], Verslo naujienų skyrius

indeliai.lt

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2026-09-24 09:50
Siūlau į įmonės vadovus dirbtinį intelektą. Jam nereikia kosminių atlyginimų, nevagia. Vis viena visą juodą darbą atlieka paprasti vadybininkai ir kiti darbuotojai.
Igničio tinklapyje jau yra virtualus asistentas, kuris atsako į visus klausimus.
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Jo
Jo
2026-09-24 11:17
Viena vagį pakeis kitų.
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