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„Ignitis grupės“ jūros vėjo parko ateitis: kokie sprendimai laukia Baltijos jūroje vystomo projekto?

Papildyta 15.13 val.
2026-09-23 14:11 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 14:11
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Apsisprendžiant dėl pirmojo „Ignitis grupės“ vystomo komercinio vėjo parko Baltijos jūroje likimo siūloma rinktis iš trijų variantų – projektą įšaldyti ir laukti geresnių laikų, kviesti prie jo prisijungti kaimynus ir ieškoti europinių lėšų arba tęsti projektą didinant galutinį elektros tarifą vartotojams. 

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Apsisprendžiant dėl pirmojo „Ignitis grupės“ vystomo komercinio vėjo parko Baltijos jūroje likimo siūloma rinktis iš trijų variantų – projektą įšaldyti ir laukti geresnių laikų, kviesti prie jo prisijungti kaimynus ir ieškoti europinių lėšų arba tęsti projektą didinant galutinį elektros tarifą vartotojams. 

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Tačiau pastarasis variantas nebus palaikytas, sako Seimo Audito komiteto narys „aušrietis“ Artūras Skardžius. 

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„Yra trys keliai. Pagrindinė žinia turbūt yra ta, kad šiandien nėra politinės valios šitą (projektą – BNS) perkelti vartotojams“, – po uždaro komiteto posėdžio trečiadienį BNS sakė A. Skardžius. 

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Anot jo, ieškant partnerio parko statybai, tai galėtų būti Latvija: „Latvijos pusėje, prie Būtingės tie plotai. Tai Latvija būtų patrauklesnė.“

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Posėdyje aptarta valstybės valdomos „Ignitis grupės“ pradėto plėtoti apie 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų galios pirmojo komercinio vėjo parko Baltijos jūroje kaštų ir naudos analizė bei jo įgyvendinimo scenarijai. 

Kaip BNS sakė komiteto pirmininkas, Mišrios Seimo narių grupės narys Artūras Zuokas, svarbu, kad jau atliktos investicijos nebus nurašytos, o bus panaudotos ateityje.   

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„Svarbu, kad sužinojome, kad vis dėlto investicijos, kurios buvo padarytos į pirmojo parko vystymą, net priėmus vieną ar kitą sprendimą – ar sustabdžius, ar toliau tęsiant, – jos bet kuriuo atveju išlieka ir bus panaudotos. Tai yra, šiuo atveju tai nėra investicija, kurią reikėtų nurašyti į nuostolius, nes atlikti tyrimai ir visa kita nauda toliau bus bet kuriuo atveju naudinga ateityje“, – BNS sakė A. Zuokas.    

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„Nurašyti į nuostolius padarytas investicijas, kas būtų nelogiška ir neracionalu“, – pridūrė jis.

Anot jo, Finansų ir Energetikos ministerijos jau turi savo poziciją: „Belieka ją tiktai teisiškai teisingai apiforminti. (...) Pozicijos, kurias išsako ministerijos, mums yra priimtinos, bet jie turi priimti sprendimus ir viešai informuoti visuomenę.“ 

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Ministerijos galutinai turėtų apsispręsti iki šių metų pabaigos. Energetikos ministerija formuoja energetikos politiką, o Finansų ministerija yra „Ignitis grupės“ akcininkė.  

A. Zuoko teigimu, jau atliktas įdirbis dėl jūros vėjo parko nepasens: „Atlikti tyrimai ir duomenys turi ilgalaikį galiojimą, įskaitant ir poveikio aplinkai vertinimą, galiojantį aštuonerius metus.“

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Pasak jo, šiandien rinkoje nėra poreikio ekonominiais pagrindais vystyti nei pirmo – komercinio, nei antro – valstybės remiamo – vėjo parkų jūroje, jo  nebuvo net pradedant pirmojo parko vystytojo konkursą.

„Ekonomiškai jis nuo pat pradžių nebuvo realus, nes buvo pagrįstas lūkesčiais, kurie buvo perdėti ir kurie nieko bendra neturėjo su realybe. Tai yra, matant labai didelį energijos vartojimo augimą ir vandenilio bei duomenų centrų plėtrą, ko šiandien nėra ir neaišku, kada tai apskritai bus“, – kalbėjo komiteto vadovas.

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Siūloma tikslinti energetinės nepriklausomybės bei vandenilio plėtros strategijas

A. Zuoko teigimu, pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje kaštų ir naudos analizė parodė, kad turi būti tikslinama ir nacionalinė energetinės nepriklausomybės, ir vandenilio plėtros strategijos.

„Joje (nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje – BNS) buvo labai prašauta su prognozėmis kažkada, kai buvo teigiama, kad (atsinaujinančių išteklių – BNS) vartojimas didės iki 74 teravatvalandžių. Šiandien mes neturime poreikio nė 20-čiai (teravatvalandžių – BNS) iki 2030 metų“. Vandenilio plėtros strategiją šiandien galbūt daug kas gali klaidingai interpretuoti planuojant investicijas. Ji taip pat privalo būti tikslinama“, – aiškino politikas.

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„Greitai atsistosime ant realybės pamatų panaikinant tą paveldą, kurį paveldėjome, kada buvo sukurti nepagrįsti lūkesčiai dėl vandenilio plėtros, dėl elektros energijos vartojimo poreikio ir pagaliau dominuos ekonominiai, racionalūs kriterijai, o ne politiniai“, – teigė parlamentaras.

Pasak A. Zuoko, nebus skubama keisti energetinės nepriklausomybės strategijos.

Abejonių dėl parko likimo išsakė ir energetikos ministras, ir premjeras

Energetikos ministras Lukas Savickas dar liepą interviu portalui „Verslo žinios“ teigė, kad „Ignitis grupės“ pradėto plėtoti pirmojo jūros vėjo parko projekto neverta įgyvendinti vardan įgyvendinimo. Ministras žadėjo sprendimą dėl parko ateities priimti nedelsiant. 

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Pasak jo, projektas turi mažinti elektros kainas, būti „ekonomiškai gyvybingas“ ir nedaryti žalos Lietuvos energetikos sistemai. Ministro teigimu, sprendžiant dėl parko ateities reikia įvertinti kontekstą, kad per kelerius metus pasikeitė jo plėtojimo sąlygos. 

BNS rašė, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius yra teigęs, jog sprendžiant, kiek Lietuvoje reikėtų jūros vėjo parkų, nebus skubama, jis žadėjo, kad nebus veliamasi į valstybės projektus, kurie neturi prasmės.

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Buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas leipos pradžioje pareiškė, kad šiuo metu neįmanoma įgyvendinti pirmojo jūrinio vėjo parko projekto. Pasak jo, ankstesnės konservatorių ir liberalų Vyriausybės suplanuoti du vėjo parkų Baltijos jūroje projektai buvo klaida.

Anot jo, jeigu pirmasis vėjo parkas būtų statomas ne komercinėmis sąlygomis, o su valstybės pagalba, koks buvo planuotas antrasis parkas, projektas jau galbūt būtų netoli veiklos etapo.

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Ž. Vaičiūnas ragino „Ignitis grupės“ vadovybę nedelsiant paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę, kurią ji Energetikos ir Finansų ministerijoms pateikė dar birželio pabaigoje.

Grupės vadovas Darius Maikštėnas tuomet tvirtino, kad analizė bus paviešinta, kai Vyriausybė bus įsigilinusi į ją „pilna apimtimi ir pasiruošusi tolesniems vertinimams“.

indeliai.lt

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