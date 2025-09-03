Pataupiusi dulkių siurbliui vilnietė patyrė šoką: ekspertai perspėja, kas gresia, perkantiems klastotes

Noras nepermokėti buvo iliuzija
Vilnietė Gintautė internete aptiko pasiūlymą – belaidis dulkių siurblys, vizualiai labai panašus į „Dyson“ modelį, o kainavo kone perpus pigiau. Moteris susigundė ir užsisakė prietaisą. „Kažkodėl negalvojau, kad labai rizikuoju. Tas noras nepermokėti labai pakišo koją. Po kelių naudojimų siurblys, besikraudamas, perdegė, o kartu sugadino ir elektros instaliaciją svetainėje. Tik atsikraustėme į naujus namus, o jau remonto tenka imtis iš naujo“, – savo nesėkme pasidalijo Gintautė.
Vilnietė patikino bandžiusi susisiekti su prietaiso pardavėju, tačiau bandymai buvo bevaisiai. „Rašiau pardavėjui toje platformoje, kur prietaisą įsigijau, bet jis dingo – neatsako nei į žinutes, nei į elektroninius laiškus. Likau ir be pinigų, ir be prietaiso, dar teko samdyti ir elektriką instaliacijai tvarkyti. Paskutinė viltis liko – platformos administratoriai, galbūt su jais pavyks atgauti bent dalį pinigų. Teiravausi ir artimiausioje parduotuvėje, kur parduodami „Dyson“ prietaisai, ar galėčiau bent susitaisyti šį savo pirkinį. Gaila išleistų pinigų. Tačiau, kaip ir reikėjo tikėtis, jie negali man padėti, nes galiausiai tai net nėra tikras jų produktas“, – pasakoja Gintautė.
Specialistų teigimu, tokios istorijos nėra išskirtinės. Padirbtų elektronikos ir buitinės technikos prietaisų ar tokių prietaisų iš antrinės rinkos pirkėjai beveik visuomet rizikuoja ne tik prarasti pinigus, bet ir savo namų bei šeimos saugumu.
Padirbinėja ir detales, ir prietaisus
Privati pasaulinė informacinių paslaugų organizacija ERAI, veikianti JAV, pernai užfiksavo daugiau nei tūkstantį padirbtų elektronikos komponentų atvejų – daugiausia per pastaruosius devynerius metus. Tuo tarpu ES, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) skaičiavimais, 2021 m. bendrai padirbtos prekės, įskaitant buitinę techniką ir elektroniką, sudarė iki 4,7 proc. viso ES importo, kas sudarė apie 106 mlrd. eurų.
„Padirbinėjami ne tik elektronikos prietaisų komponentai, bet ir visi elektronikos, buitinės technikos produktai, pavyzdžiui, kopijuojant jų dizainą, atkartojant tam tikras technines savybes. Šis sektorius yra tarp penkių labiausiai nuo klastočių kenčiančių Europoje. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba skaičiuoja, kad beveik 8 proc. parduodamų elektronikos prekių gali būti padirbtos. Tai reiškia, kad rizika įsigyti klastotę šiandien, veikiausiai, yra didesnė nei bet kada anksčiau, nors padirbinių patekimą į mūsų rinką kasdien stengiasi užkardyti tiek Lietuvos Respublikos muitinė, tiek Lietuvos policija. Premium klasės buitinės technikos gamintojai, tokie kaip „Dyson“, taip pat susiduria su šia problema. Klastotės dažniausiai vilioja 30-50 procentų žemesne kaina, tačiau kartu kelia realią grėsmę vartotojų saugumui, finansams ir net aplinkai“, – sako oficialaus „Dyson“ distributoriaus Baltijos šalyse „Arte Domestica“ rinkodaros vadovė Inga Stepanauskaitė-Miškunec.
Pavojus – ne tik piniginei
„Vilnius Tech” inžinerijos katedros mokslininkas doc. dr. Dainius Udris antrina, kad elektronikos padirbinių prekyba – tai ne tik nesąžininga praktika, pažeidžianti autorines teises, bet ir pavojus vartotojui bei prijungiamai įrangai.
Specialisto teigimu, klastotės dažnai kelia labai konkrečias rizikas: padirbti įkrovikliai gali perkaisti bei sugadinti įkraunamą įrenginį, o sugedęs prietaisas dažniausiai neturi jokios garantijos.
„Su kolegomis juokiamės, kodėl kartais neoriginalus kokio prietaiso įkroviklis yra beveik du kartus lengvesnis nei originalas? Todėl, kad jo schema supaprastinta, „sutaupyti“ komponentai. Čia panašu į tas situacijas, kai namuose išrenki ir vėl surenki kokį prietaisą: veikti veikia, o varžtų liko. Originalūs prietaisai kuriami taip, kad būtų užtikrinamas patikimas ir saugus veikimas. Orginalais prekiaujantys pardavėjai atsako už prietaisų kokybę, rūpinasi savo reputacija. Mano praktikoje yra žinomi atvejai, kai pirkėjai prisiteisia įspūdingas sumas tik todėl, kad buvo įrodyta, kad prietaisas suveikė netinkamai. Tačiau perkant padirbinį tokių garantijų nėra“, – sako doc. dr. D. Udris.
Padirbinius neįgudusi akis retai gali atskirti, tačiau kai kuriais atvejais padirbiniai dažnai būna lengvesni, jų gamybai būna naudojamas prastesnės kokybės medžiagos, į akis kristi gali netikslus prietaisų surinkimas, netinkamas ženklinimas.
Kenkia ir aplinkai
„Elektronikos ir buitinės technikos padirbiniai dažnai pagaminti nesilaikant jokių ES priimtų standartų, greitai genda, netaupo energijos ir teršia aplinką. Pirkdami klastotes, mes tiesiogiai prisidedame prie taršos“, – pabrėžia „Arte Domestica“ rinkodaros vadovė Inga Stepanauskaitė-Miškunec.
Ši problema atsispindi ir statistikoje. „Eurostat“ duomenimis, 2022 m. ES surinkta apie 5 mln. tonų elektronikos atliekų, tai sudarė vidutiniškai 11,2 kg vienam gyventojui. Pastarąjį dešimtmetį elektronikos prietaisų kiekis rinkoje išaugo beveik dvigubai – nuo 7,6 mln. tonų 2012 m. iki 14,4 mln. tonų 2022 m.
Globaliai situacija dar dramatiškesnė – 2022 m. pasaulyje susidarė apie 62 mln. tonų elektronikos atliekų, tačiau tinkamai perdirbta vos 22 proc.
„Originalūs prietaisai kuriami laikantis ilgalaikio naudojimo idėjos. Pavyzdžiui, „Dyson“ naudojami skaitmeniniai varikliai, kuriuos mikroniniu tikslumu renka robotai, gamybos procese užtikrinamas mažesnis atliekų kiekis ir energijos sąnaudos. Todėl originalų pranašumas prieš kopijas yra tvarumo kontekste“, – pažymi I. Stepanauskaitė-Miškunec.
Vartotojų teisės ir atsakomybė
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) specialistai pabrėžia, kad klastočių klausimas – tai ne tik nepatogumas ar finansinis nuostolis, bet ir aiškiai įstatymuose reglamentuota atsakomybė.
„Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas numato, kad tiekiamas rinkai produktas turi būti saugus. Produktas laikomas saugiu, kai jis atitinka savanoriškai taikomus darniuosius standartus, į kuriuos nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir produktų techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus.
Pažymėtina, kad produktų klastotės galimai būna pagamintos nesilaikant taikomų darniųjų standartų reikalavimų, todėl gali kelti tiesioginį pavojų žmogaus sveikatai“, – pažymi VVTAT Rinkos priežiūros koordinavimo skyriaus vedėja Vita Šarmavičienė.
VVTAT specialistai taip pat atkreipia dėmesį, jog produktai turi būti tinkamai paženklinti CE ženklu, turi būti nurodytas jų gamintojas, gamintojo adresas, valstybine kalba pateiktos naudojimo instrukcijos.
Dar svarbu žinoti, kad už prekę visada atsako pardavėjas. Jei paaiškėja, kad prietaisas – padirbtas ar neatitinka deklaruotų savybių, vartotojas pirmiausia turi raštu kreiptis į pardavėją, pridėdamas pirkimo dokumentą. Jei per 14 dienų atsakymo nėra arba jis netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka.
„Civilinis kodeksas numato, kad pardavėjas privalo suteikti visą būtiną, aiškią ir neklaidinančią informaciją apie prekę. Jei to nepadaro – jis atsako už visus trūkumus, atsiradusius po pirkimo, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumai kilo dėl informacijos stokos“, – aiškina V. Šarmavičienė.
Už netinkamai paženklintų ar nesaugių gaminių tiekimą rinkai taikoma administracinė atsakomybė (pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 156 str.).
Taikoma ir baudžiamoji atsakomybė
Policijos duomenimis, per 2024 m. Lietuvoje buvo išimti 153 suklastotos elektronikos vienetai.
„Dažniausiai tokio pobūdžio prekės yra parduodamos per įvairius skelbimų portalus arba socialinius tinklus. Nebuvo identifikuota atvejų, kada suklastota elektronika buvo parduodama fizinėse parduotuvėse.
Priklausomai nuo sulaikytų padirbtų daiktų vertės ar prekių ženklui padarytos žalos asmeniui įgijusiam, gabenusiam ar laikiusiam komerciniais tikslais ar pateikusiam realizuoti didelės vertės prekes gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 204 straipsnį (Svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas). Asmenys, kuriems taikoma baudžiamoji atsakomybė, gali būti baudžiami viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimo, areštu arba laisvės atėmimu iki dviejų metų“, – atsakyme į paklausimą rašo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė.
Ji pažymi, kad be to, asmeniui gali tekti atlyginti prekių ženklui padarytą žalą.
„Jeigu platinami neteisėtai svetimu prekių ženklų pažymėti daiktai, kurie nesiekia didelės vertės ar nebuvo padaryta didelė žala prekės ženklui, asmenims gali būti taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 125 straipsnyje. Pažeidimas gali užtraukti baudą nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų. Tiek baudžiamosios, tiek administracinės atsakomybės atveju rastos prekės yra konfiskuojamos“ – perspėja J.Liutkienė.
Patikimas sprendimas – autorizuoti partneriai
„Vartotojai tampa vis labiau edukuoti apie galimus produktų padirbinius, tačiau situacijų, kai įsigyjamas ne originalas, vis tiek pasitaiko. Kad tokių atvejų būtų vis mažiau, verslas kartu su valstybės institucijomis ir toliau darniai turi bendradarbiauti užkertant kelią padirbiniams į vartotojų namus. Tačiau šioje situacijoje ir vartotojai turi išlikti budrūs — tinkamiausias būdas įsitikinti, kad įsigyjamas produktas nėra padirbinys yra pirkimas per autorizuotus partnerius, oficialius tiekėjus“, — akcentuoja I.Stepanauskaitė-Miškunec. „Perkant prietaisą iš autorizuoto partnerio, pirkėjas gauna dvejų metų gamintojo garantiją, nemokamą remontą ir konsultacijas. Be to, tokio prekių ženklo kaip „Dyson“ atveju, yra galimybė prietaisus išbandyti gyvai – tai leidžia išvengti nusivylimo netinkamu modeliu.“
Originalius „Dyson“ produktus galima įsigyti prekybos tinklų „d-one“, „Elesen“, „Senukai“, „Novastar“, „Technorama“, „varle.lt“, „bigbox.lt“, „Topocentras“, „1a.lt“, „rde.lt“, „pigu.lt“ parduotuvėse.
Elektronikos ir buitinės technikos padirbiniai šiandien pasirodo net ten, kur originalių produktų netrūksta, todėl pirkėjui būtina būti budriam. Patikimiausias būdas apsisaugoti – rinktis autorizuotus pardavėjus ir naudotis oficialiais patikros įrankiais. Tik taip galima užsitikrinti, kad perkate ne tik kokybišką, bet ir saugų gaminį.
Straipsnį parengė: „Arte Domestica“.
