Kaip penktadienį pranešė ministerija, už šias lėšas būtų įsigyta rankinių greičio matavimo prietaisų, leisiančių pareigūnams fiksuoti faktinį elektrinių mikrojudumo priemonių greitį bei nustatyti pažeidimus.
Tokį Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų perskirstymą Susisiekimo ministerija teikia svarstyti Vyriausybei.
„Pakaks situacijų, kai elektriniai paspirtukai šaligatviais ir pėsčiųjų takais lekia pavojingu greičiu, o pareigūnai neturi pakankamai priemonių pažeidimams užfiksuoti. Taisyklės negali likti tik popieriuje“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Siūloma policijai skirti papildomą finansavimą
Anot jo, todėl siūloma policijai skirti papildomą finansavimą greičio matavimo prietaisams.
„Tai konkretus žingsnis stiprinant kontrolę ir užtikrinant didesnį visų eismo dalyvių saugumą. Paspirtukai turi būti patogi susisiekimo priemonė, o ne grėsmė pėstiesiems ir patiems jų vairuotojams“, – pabrėžė ministras.
Pagal šiuo metu galiojančias taisykles elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams draudžiama važiuoti didesniu kaip 20 kilometrų per valandą greičiu.
Važiuojant pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtu taku, kelkraščiu ar šaligatviu pro pat pėsčiąjį, greitis negali viršyti septynių kilometrų per valandą.
Anot Susisiekimo ministerijos, nauji prietaisai leistų policijos pareigūnams veiksmingiau tikrinti, ar šių ribojimų laikomasi, ir fiksuoti galimus pažeidimus.
Papildomus 45 tūkst. eurų policijai siūloma skirti perskirstant šiemet sutaupytas ir nepanaudotas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Iš jų 37 tūkst. eurų numato sutaupyti Centrinė projektų valdymo agentūra, o dar 8 tūkst. eurų šiemet nepanaudos Informatikos ir ryšių departamentas.
BNS rašė, kad Susisiekimo ministerija jau yra parengusi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimus, kuriais norima griežtinti elektrinių mikrojudumo priemonių naudojimą.
Naujausiais duomenimis, šiemet iki lapkričio 15 dienos sužeisti 189 elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai – 8 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, tuomet sužeisti 175 asmenys.
Transporto kompetencijų agentūros šiemet atliktas vaikų elgesio prie mokyklų tyrimas atskleidė, kad 81 proc. stebėtų paspirtukų vairuotojų nedėvėjo šalmo, o 85 proc. stebėtų vaikų nevedė dviračio ar paspirtuko per pėsčiųjų perėją.