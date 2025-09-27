Pasiūlė didinti PSD įmokas už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis

Anot projektą pateikusios Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės „aušrietės“ Linos Šukytės-Korsakės, dabar valstybė biudžeto lėšomis drausdama labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes realiai padengia tik 40 proc. jų sveikatos priežiūros išlaidų.
Per didelė našta dirbantiems?
„Dirbantieji priversti savo mokamomis PSD įmokomis 100 proc. padengti jiems patiems teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas ir 60 proc. dengti valstybės biudžeto lėšomis nepadengiamas valstybės draudžiamiems asmenims teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.
Gerai suprantama, kad sveikatos sistemoje turi veikti solidarumo principas, bet tokia našta dirbantiesiems yra per didelė, neadekvati ir neteisinga“, – teigė parlamentarė.
Pagal „Nemuno aušros“ frakcijos siūlymą, nuo 2027 metų valstybės lėšomis draudžiama asmenų privaloma sveikatos draudimo įmoka būtų susieta su dirbančiojo įmoka ir sudarytų 50 proc. dirbančiųjų PSD įmokos dydžio.
Vėliau kasmet ši įmoka būtų didinama 5 procentiniais punktais, kol pasiektų ne mažiau kaip 70 proc. užpraėjusių metų vieno dirbančiojo vidutinio metinio PSD įmokos dydžio.
„Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą valstybės įmoka už biudžeto lėšomis draudžiamą asmenį 2027 metais sudarys 869 eurus arba 38,7 proc. dirbančiojo įmokos. Pagal teikiamą projektą ši įmoka tais metais padidėtų iki 999 eurų“, – teigė komiteto pirmininkė.
Sveikatos draudimo įstatymo pataisų projektui po pateikimo pritarė 72 parlamentarai, prieš balsavo du, susilaikė 14 Seimo narių. Toliau jį svarstys Seimo komitetai, savo išvadą turės pateikti Vyriausybė.
Šiuo metu valstybė savo lėšomis draudžia 23 socialiai jautriausias gyventojų grupes. Tarp jų – pensininkus, bedarbius, vaikus, moksleivius, studentus, nėščiąsias, negalią turinčius asmenis, politinius kalinius ir tremtinius, laisvės gynėjus.
