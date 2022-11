Pasipiktinus dėl blokuojamos Ukrainos ir leidžiamos Rusijos propagandos, „Facebook“ papasakojo, kaip yra iš tiesų

Nemažai daliai žmonių iškilo klausimas, kam gi tada dirba „Facebook“? Ir pasidalino savo istorijomis bei patirtimis, kaip jie ar pažįstami buvo užblokuoti, jų įrašai – ištrinti, kai buvo pasakyta kažkas neigiamo apie rusus. O Rusijos propaganda, neapykantą kurstantys lipdukai ir įrašai soc. tinkle liejasi laisvai.

„Facebook“ teigia turinti beveik 3 milijardus vartotojų, o jų pranešimams apie netinkamą turinį peržiūrėti kiaurą parą dirba 40 tūkst. žmonių, kalbančių virš 70 kalbų. Per 3 šių metų mėnesius pašalinta 1,4 mlrd. netikrų paskyrų, prasidėjus karui, pakeista rusiško turinio sklaida.

Kad vartotojai geriau suprastų jų politiką ir požiūrį, „Facebook“ atstovai detaliai papasakojo, kaip iš tiesų yra tvarkomasi su vartotojų keliamu turiniu, informacija apie karą, kaip vyksta paskyrų trynimas bei blokavimas, kokią įtaką tam turi masiniai raportai, ir kad Lietuvos turinį prižiūri būtent lietuviai.

Ukrainą žeminti galima, o Rusijos – ne?

Į tv3.lt redakciją kreipėsi skaitytojas Edvinas (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomi), kuris iškėlė aktualią problemą – neaiškią socialinio tinklo „Facebook“ veiklą karo kontekste. Vyriškio teigimu, panašu, kad ši platforma gali dirbti rusų naudai.

„Prašau, padėkite su tuo „Facebook“ išsiaiškinti. Pastaruoju metu daugelis Ukrainai prijaučiančių ir taip išreiškiančių savo palaikymą Ukrainai susiduria su „Facebook“ vadinamaisiais banais. Komentatoriams, postų autoriams, kurie dalijasi informacija apie Ukrainą, išreiškia savo neigiamą nuomonę Kremliaus veiklai, iš karto po pateiktų raportų „Facebook“ apriboja galimybes komentuoti arba net prisijungti.

O visiems Kremliaus palaikytojams, Ukrainai linkintiems blogo ir net dalijantiems negatyvią informaciją arba sąmokslo teorijas – viskas kaip ir galima, jokie raportai neveikia. Taip „Facebook“ lengvai ir nedraudžiamai veikia visokie sąmokslo teorijų platintojai, antivakseriai, koronaskeptikai, Kremliaus šalininkai“, – kalbėjo Edvinas.

Kaip vieną iš pavyzdžių jis nurodė, kad 2020 m. „Facebook“ platino taip vadinamus „lipdukus“ (ang. stickers) prie profilio nuotraukų, kuriuose rusų kalba su keiksmažodžiu iš trijų raidžių buvo siunčiami visi Navalno šalininkai.

Tačiau, anot vyriškio, raportuojant apie šiuos lipdukus, „Facebook“ atsakydavo, kad čia – viskas gerai. O jei žmogus tik pabandys ant savo profilio patalpinti lipduką su keiksmažodžiu, siunčiančiu Putiną, viskas – jis gaus baną.

„Todėl mums norisi, kad mūsų valdžios institucijos išsikviestų tuos „Facebook“ darbuotojus. Kad tuo pačiu domėtųsi ir žiniasklaida, kuri irgi naudojasi „Facebook“ paslaugomis. Kartais jau norisi ir palikti „Facebook“, nes toks jausmas, kad jis veikia rusų naudai, kad jis yra vos ne prorusiškas socialinis tinklas“, – savo įžvalgomis dalinosi Edvinas.

Jis pridūrė, kad įvairių „Facebook“ grupių, kurios skleidžia informaciją, priešišką Rusijos politikai, nariai susiduria su labai daug banų.

Vyriškis nurodė, kad pats priklauso tokioms grupėms, pavyzdžiui, „Rusijos informacinis karas“ arba „Mums tiesa yra svarbi“, kuriose mato, kad jų nariai piktinasi banais, vadinamuoju „Facebook“ kalėjimu, kai Kremliui pataikaujantys asmenys net nebaninami ir jiems neapribojamos teisės.

„Kaip pavyzdys – Andrius Tapinas. Jam irgi buvo skirtas banas, o tuo labai džiaugėsi Orlauskas ir ko, kurių straipsnius, komentarus raportuojant gaunamas atsakymas iš „Facebook“, kad viskas gerai. Į mano siųstą raportą už komentarą, kad visgi „Žemė yra plokščia“, aš gaunu iš „Facebook“ atsakymą, kad viskas čia yra ok“, – piktinosi Edvinas.

Patirčių daug – šia problema pasidalino ne vienas

Pačioje „Facebook“ platformoje galima rasti nemažai žmonių pasisakymų ta pačia tema. Pavyzdžiui, viena soc. tinklų vartotoja parašė, kad „Facebook“ elgiasi kažkaip prorusiškai. Jos komentarui pritarė beveik 100 žmonių.

„Facebookas daug kur prorusiškai elgiasi. Masė aktyvistų yra ne po vieną kartą suspenduoti už menkiausią kritiką Putinui ir jo režimui“, – rašė vyriškis.

„Kažkaip „Facebook“ tampa labiau prorašistinis. Kremliaus propoganda laisviau liejasi, nei proukrainietiška“, – pasidalino kitas komentatorius. Jam pritarė 75 žmonės.

Buvo ir tokių žmonių, kurie tikino, kad „Facebook“ Lietuvoje administruoja rusai, nes Lietuva yra priskirta jų regionui. Vis tik tokios kalbos – tik spėlionės.

„Būtų gerai, jei Lietuvos žurnalistai pasigilintų kas ten Facebooką Lietuvoje administruoja, nes kažkaip toks jausmas, kad žaidimas tik į vienus vartus. Užsimeni ką nors apie jų anklavą prie Baltijos jūros ar apie galvas TV dėžėse (specialiai rašau lietuviškai) ir banina“, – rašė soc. tinklų vartotoja.

Alytuje gyvenanti moteris taip pat pastebėjo, kad „Facebook“ nepatinka net korektiški komentarai, jei išreiškiama negatyvi nuomonė apie Putino rėmėjus.

„Labai daug trolių supuola ir siunčia facebookui, tipo neatitinka Facebooko kontento, tai tie ir banina net nepasižiūrėję“, – jai atsakė komentatorė.

„Banina Facebookas „pasižiūrėjęs“ ir sąmoningai. Tai jų apgalvota politika, apgalvota pelningumo prasme – neleidžia „užgauti“ nemažos dalies savo klientų rusų jausmų“, – rašė panevėžietis.

Vis tik kitas vyriškas atkreipė dėmesį, kad „Facebook“ turi 2 milijardus vartotojų (iš tiesų – 2,91 milijardo), todėl įdomu, kiek skundų per dieną reikėtų peržiūrėti.

„Feisbukas visai pametė galvą ir mėtėsi baninti visus ir viską, pakanka paminėti volodia ar dar ką. Kas jiems yra?“ – skundėsi dar viena moteris.

Kita „Facebook“ vartotoja jai atsakė, kad jie automatiškai blokuoja, kai gauna x pranešimų apie nekorektiškumą, o tokį, anot jos, gali pateikti bet kas:

„Tai Kremliaus gagetai pablokuoja iš 3–4 skirtingų paskyrų ir viskas – automatu tu uždarytas kuriam laikui arba su visam. Niekas Facebooke po viena tokių pranešimų neperžiūri, apeliacijos irgi eina pusautomačiu...“

Ji pripažino, kad tokios jau šios soc. medijos taisyklės – be jokių asmeniškumų, juk tuos milijonus vartotojų reikia kažkaip valdyti.

„Jei troliai žino taisykles ir mes žinome jas, tai arba reikia rinkti masę ir prašyti taisyklių pakeitimo, arba prisitaikyti ir gyventi jų laikantis“, – rašė moteris.

„Meta“ pastangos dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą

Populiariausi socialiniai tinklai, tarp kurių yra ne tik „Facebook“, bet ir „Facebook messenger“, „Instagram“ bei „WhatsApp“, priklauso tarptautinei bendrovei „Meta“. Pasipylus piktiems lietuvių atsiliepimams „Meta“ atstovai mūsų redakcijai papasakojo, kaip iš tiesų veikia „Facebook“ politika.

Susipažinę su prieš tai nurodytais vartotojų komentarais, bendrovės atstovai neslėpė, kad norint tiksliai išsiaiškinti tokių atvejų priežastis, reikėtų konkrečių pavyzdžių: paskyrų ar įrašų, kurie buvo užblokuoti neteisingai, ir atvirkščiai – tų, kurie turėtų būti ištrinti, bet dėl to nieko nesiimama.

Kadangi tikslių pavyzdžių nurodyta nebuvo, „Meta“ komunikacijos atstovai pateikė išsamią informaciją apie tai, kaip iš tiesų veikia „Facebook“ srauto valdymas, kaip tvarkomasi su informacija apie karą ir kaip prižiūrimas būtent Lietuvos turinys.

Pašnekovai nurodė, kad „Meta“ vykdo veiklą, skirtą padėti nukentėjusiems po karo, kovoti su dezinformacija ir paremti ne pelno organizacijas.

Jų puslapio skyrelyje „Nuolatinės „Meta“ pastangos dėl Rusijos invazijos į Ukrainą“ (ang. Meta’s Ongoing Efforts Regarding Russia’s Invasion of Ukraine) rašoma, kad bendrovė įkūrė specialų operacijų centrą, kuriame dirba visos įmonės ekspertai, įskaitant tuos, kurių gimtoji kalba yra rusų ir ukrainiečių, kad būtų galima reaguoti į iškilusias problemas realiuoju laiku.

Puslapyje nurodoma, kad Rusijoje ir Ukrainoje buvo pridėtos kelios apsaugos funkcijos, įskaitant galimybę vartotojams užrakinti savo „Facebook“ profilį, panaikinti galimybę peržiūrėti ar ieškoti draugų sąrašus. Papildomi įrankiai tose šalyse buvo pridėti ir „Messenger“ programėlėje.

Be to, bendrovė tikina, kad imasi daug veiksmų kovojant su dezinformacijos plitimu, skaidrumo didinimu ir informacijos apribojimu valstybių kontroliuojamose žiniasklaidos priemonėse.

„Mes ir toliau kasdien dirbame su savo programėlėmis, kad padėtume užtikrinti mūsų bendruomenės saugumą ir paremtume žmones, kurie naudojasi mūsų paslaugomis tiek Ukrainoje, tiek visame pasaulyje“, – komentavo atstovai.

Kas leidžiama arba neleidžiama „Meta“ platformose

Pašnekovai pabrėžė, kad „„Facebook“ bendruomenės standartai“ (ang. Community Standards) ir „„Instagram“ bendruomenės gairės“ (ang. Community Guidelines) apibrėžia, kas leidžiama ir kas neleidžiama „Meta“ platformose.

„Nesvarbu, kas tai paskelbs – neleidžiame nieko, kas prieštarauja šiai politikai, įskaitant turinį, pažeidžiantį mūsų smurto ir kurstymo politiką bei neapykantos kurstymo politiką“, – kalbėjo atstovai.

Jų svetainėje rašoma, kad „Bendruomenės standartai“ taikomi absoliučiai visiems žmonėms visame pasaulyje ir bet kokiam skelbiamam turiniui.

Turinys gali būti dvejopas: visiškai neleistinas arba toks, dėl kurio imamasi veiksmų gavus papildomos informacijos ar sužinojus kontekstą; kuris gali būti pateikiamas ekrane parodžius įspėjimą; kuris leidžiamas, bet jį gali peržiūrėti tik pilnamečiai.

Draudžiamas turinys skirstomas į:

Smurtą ir nusikalstamą elgesį

Saugumą

Ginčytiną turinį

Sąžiningumą ir autentiškumą

Intelektinės nuosavybės teisių gerbimą

Su turiniu susijusias užklausas ir sprendimus

O šie yra išskirti į konkretesnius skyrelius.

Lietuvišką turinį peržiūri lietuviai

„Meta“ atstovai tv3.lt atskleidė, kad bendrovė turi 40 tūkst. žmonių, kurie dirba apsaugoje ir su saugumu susijusiais klausimais, įskaitant 15 tūkst. žmonių, kurie rankiniu būdu peržiūri turinį daugiau nei 70 kalbų, tarp jų ir lietuvių.

„Šios komandos dirba daugiau nei 20 skirtingų vietų visame pasaulyje, kad palaikytų mūsų bendruomenę 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę“, – pridūrė pašnekovai.

Jų teigimu, tiek krizės metu, tiek įprastai turiniui identifikuoti ar pašalinti naudojamos ir dirbtinio intelekto technologijos, ir gyvi turinio tikrintojai, ir vartotojų pranešimai.

„Meta“ atstovai atkreipė dėmesį, kad šiose komandose yra ir tie žmonės, kurie dirba konkrečiose „Facebook“ bendruomenėse, kurių gimtoji kalba yra tokia pati, kaip ir darbuotojo gimtoji kalba: „Nes mes suprantame, kad norint suprasti konkrečią žodžio reikšmę ar politinį klimatą interpretuojant įrašo kontekstą reikia būti tos vietos gyventoju.“

Jie užtikrina, kad lietuvišką turinį, kuriam reikia kalbos ir kultūrinių žinių, tikrina Lietuvos moderatoriai.

Pašnekovai įvardija, kokias priemones taiko, siekiant išvengti šališkumo reguliuojant turinį:

Bendrovės politika be galo detali – nėra vietos interpretacijoms ar subjektyvumui

Kiekvienas turinio tikrintojas yra įtraukiamas į įdarbinimo procesą ir reguliariai pakartotinai apmokomas

Siekiant išlaikyti kokybę ir tikslumą, kiekvieną savaitę atliekami auditai visose turinio tikrinimo grupėse

Darbai turinio tikrintojams paskirstomi atsitiktinai

Pažeidus taisykles turinys bus pašalintas

„Meta“ neslepia, kad jei tam tikra turinio dalis pažeidžia įmonės „Bendruomenės standartus“, turinys bus pašalintas.

„Turinį paskelbęs naudotojas, prisijungęs prie savo paskyros, matys įspėjimą, kad turinys buvo pašalintas dėl mūsų „Bendruomenės standartų“ pažeidimo. Taip pat jie gaus pranešimą savo „Pagalbos pašto dėžutėje“ (ang. Support Inbox), kuris suteiks galimybę tokį sprendimą apskųsti, jei manys, kad buvo padaryta klaida.

Pateikus apeliaciją, turinys yra peržiūrimas iš naujo, o vartotojas apie sprendimą informuojamas per tą pačią pašto dėžutę“, – dėstė pašnekovai.

Ištrinant turinį į pranešimų skaičių neatsižvelgiama

Nemaža dalis „Facebook“ vartotojų yra įsitikinę, kad paskyros ar įrašai gali būti ištrinami, jei apie jį praneša (reportuoja) daug žmonių. Pavyzdžiui, tyčia masiškai tai daro botai arba troliai.

Vis tik „Meta“ atstovai tikina, kad turinys arba paskyra nėra šalinami arba trinami dėl pranešimų skaičiaus.

Jie atsižvelgia ne į skundų skaičių, o į patį turinį: „Pakanka vieno pranešimo, kad ką nors pašalintume, jei tai pažeidžia mūsų „Bendruomenės standartus“. Jei turinio dalis nepažeidžia šių standartų, nesvarbu, koks didelis būtų pranešimų skaičius, turinys nebus pašalintas.“

Netikros anketos, botai ir troliai

Pasak „Meta“ komunikacijos atstovų, netikros paskyros pažeidžia įmonės standartus, nurodančius, kas leidžiama ir kas neleidžiama „Facebook“ platformoje.

Jie paaiškina, kad netikros anketos yra pašalinamos iš karto po to, kai yra aptinkamos, taip pat yra daug investuojama į technologijų stiprinimą, kad „Facebook“ tokių paskyrų nebūtų.

„Mes raginame vartotojus pranešti mums apie netikras paskyras naudojant viešai prieinamas pranešimų teikimo priemones (ang. reporting tools). Mūsų tikslas – pašalinti kuo daugiau netikrų paskyrų iš „Facebook“ ir pirmenybę teikime veiksmams prieš suklastotas paskyras, kurios siekia pakenkti.

Mūsų aptikimo technologija padeda kasdien blokuoti milijonus bandymų sukurti netikrų paskyrų ir aptikti dar milijonus, dažnai per kelias minutes po sukūrimo. 2022 m. antrąjį ketvirtį pašalinome 1,4 mlrd. netikrų paskyrų – daugumą jų dar prieš naudotojams apie jas pranešant“, – dalinosi pašnekovai.

Kaip sprendžiama Rusijos propagandos problema nuo karo pradžios

Bendrovės atstovai atskleidė, kad bet koks turinys iš Rusijos valstybės kontroliuojamų žiniasklaidos paskyrų „Facebook“ ir „Instagram“ platformose yra pažymimas kaip rusiškas ir nepatikimas. Be to, toks turinys taip pat yra „žeminamas“, t.y. tokie įrašai sraute laikomi kuo žemiau, todėl juos yra sunkiau surasti, juos pamato mažiau žmonių.

„Taip pat „pažeminame“ įrašus su nuorodomis į Rusijos valstybės kontroliuojamas žiniasklaidos svetaines ir pažymime šias nuorodas, kad pateiktume daugiau informacijos prieš žmonėms tas nuorodas bendrinant ar spustelėjant“, – pridūrė pašnekovai.

Jie taip pat įvardijo, kad soc. tinkle yra draudžiami Rusijos valstybės kontroliuojamos žiniasklaidos skelbimai. Be to, buvo „demonetizuotos“ piniginės jų anketų sąskaitos, t.y. jie negali iš to uždirbti pinigų.

„Išplėtėme trečiųjų šalių faktų tikrinimo rusų ir ukrainiečių kalbomis pajėgumus ir suteikiame daugiau konteksto bei skaidrumo turiniui, kuriuo dalijasi Rusijos valstybės kontroliuojamos žiniasklaidos priemonės.

Ukrainos, Jungtinės Karalystės (JK) ir Europos Sąjungos (ES) vyriausybių prašymu apribojome prieigą prie „Russia Today“ ir „Sputnik“ Ukrainoje, JK ir ES“, – teigė pašnekovai.