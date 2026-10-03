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TV3 naujienos > Verslas > Pensijos

Pasakė, kada išmokės II pensijų pakopos pinigus: turi džiugių žinių

2026-10-03 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 09:00
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Lietuviai toliau traukiasi iš antrosios pensijų pakopos. Per ką tik pasibaigusį trečiajį ketvirtį, pakopą paliko dar apie 60 tūkst dalyvių. Fondų valdytojai fiksuoja, kad pasitraukimo tempas labai sulėtėjo ir trečioji banga sudaro vos dešimtadalį pirmosios.

Lietuviai toliau traukiasi iš antrosios pensijų pakopos. Per ką tik pasibaigusį trečiajį ketvirtį, pakopą paliko dar apie 60 tūkst dalyvių. Fondų valdytojai fiksuoja, kad pasitraukimo tempas labai sulėtėjo ir trečioji banga sudaro vos dešimtadalį pirmosios.

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Na, o pakopoje toliau kaupti lieka apie pusė buvusių dalyvių.

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Senjorai, pensijos

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Pensijų kaupimo antroji pakopa Lietuvoje toliau traukiasi. Per pasibaigusį trečiąjį II pensijų pakopos reformos ketvirtį iš kaupimo pasitraukė dar apie 60 tūkst. dalyvių:

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„Jauna šeima, reikia čia ir dabar gyventi.“

„Pasitraukiau, pirkau NT, man reikėjo pinigų.“

„Nieko nesitikiu šiais laikais, gyvenu čia ir dabar, šia diena.“

„Nepatikima man, mano pinigėliai, toliau nebekaupiu.“

„Dar nėra taip blogai, kad reikėtų trauktis, dar kaupiame.“

„Dar bus ketvirtas langas, kol kas neapsimoka pasitraukti. Jei tai gyvenimo investicija.“

„Nepasitraukiau, nežinau, ką pirkti dabar.“

Antroje pakopoje liko apie pusė pernai buvusių dalyvių

Visgi pensijų fondų valdytojai stebi, kad pasitraukimo iš antros pakopos intensyvumas vis mąžta po masinės pasitraukimo bangos per pirmąjį ketvirtį, kai pakopą paliko ir atsiėmė sukauptą turtą beveik 600 tūkst. dalyvių, tai yra apie 40 proc. Per antrąjį etapą pasitraukė beveik 120 tūkst. dalyvių, tai yra penktadalis pirmosios bangos, o šįkart apie 60 tūkst. dalyvių, tai yra dešimtadalis. Tad antroje pakopoje beliko apie pusė pernai buvusių dalyvių.

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„Pagal pasitraukimo bangą pasitraukia daugiau jaunimo, kurie galvoja, kad pensija yra per toli, dvigubai mažiaus pasitraukė tų, kuriems iki pensijos liko 10-15 metų. Supratimas apie kaupimą aktualesnis, kuomet artėja penisja“, – tikino „SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos“ filialo vadovė Iveta Pigagienė.

Tebesitęsiantis pasitraukiančiųjų srautas iš antrosios pensijų pakopos ministrės Ingos Ruginienės nestebina.

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„Ne tokia kvaila mūsų tauta, gebanti vertinti, skaičiuoti pinigus, kas pasiėmė, pasitraukė, neišleido vartojimui, tik nedidelis procentas, perinvestavo, atsidėjo pinigus, teigiami ženklai“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė.

O socialdemokratas Algirdas Sysas ragina reformuoti antrąją pakopą dar labiau – panaikinti valstybės skatinamąsias 40 eurų kasmėnesines įmokas ir pasitraukimo langą, kuris baigsis po pusantrų metų, pratęsti neribotam laikui.

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„Tolesnis tęsimas sistemos ateityje didins pensininkų atskirtį, dabar remiame 300 tūkst., o pensininkų bus 700 tūkst. Ką darysim su jais, iš kurių imam pinigus ir duodam tiems, kurie gali ir taip gali sau leisti turėti didesnę pensiją“, – sakė Seimo komiteto pirmininkas A. Sysas.

Atsiima daugiau pinigų nei būtų atsiėmę prieš tai

O pensijų fondų valdytojai skaičiuoja, kad pasitraukusieji dabar atsiima maždaug šeštadaliu daugiau pinigų nei būtų gavę prieš pusmetį per pirmąjį etapą.

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„Grąžos yra geros, apie 15 proc., nors antraštės baugios, Hormūzas, konfliktai, naftos kainos, palūkanos, bet akcijų rinkos stipriai kyla“, – tikino Pensijų fondų asociacijos narys Paulius Kabelis.

Visgi šiemet antrosios pakopos dalyviai ne tik ją palieka, bet ir ateina naujų dalyvių, į ją grįžta ir kai kurie pasitraukusieji – atsiėmę santaupas jas pradeda kaupti iš naujo. Visgi iš viso tokių – vos 2 proc. nuo buvusių dalyvių prieš reformą.

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„Nemažai žmonių, kas pasitraukė iš kaupimo, grįžta. 33 tūkst. į antrą pakopą grįžę ar pradėję kaupti antroje pakopoje“, – teigė I. Pigagienė.

Pasitraukusiems iš antros pakopos per trečiąjį ketvirtį, bendrovės ketina išmokėti pinigus, kurių gali būti iš viso apie 300 mln. eurų, kitą savaitę.

„Tikėtina kitą savaitę bus pinigai. Informacija techniškai šiandien-rytoj keičiamasi su „Sodra“, fiksuojama pasitraukusiųjų valia, kitą savaitę fiksuosime vieneto kainą, konvertuosime pinigus ir išmokėsime“, – teigė P. Kabelis.

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Pensijų fondų valdytojai stebi, kad apie pusę iš antrosios pensijų pakopos atsiimtų pinigų lietuviai išleidžia ir išsigrynina, o kita pusė tiesiog lieka jų einamosiose sąskaitose. Žmonių išlaidas stebintys specialistai tvirtina, kad jau daugiau kaip 30 milijardų eurų lietuviai laiko sąskaitose kamuojami nesaugumo jausmo.

„Banko sąskaitoje galime sieti su nesaugumo aspektu, yra didelis noras turėti ir matyti, ką aš turiu, kas suteikia saugumą, kad jei reikės, yra čia ir dabar“, – aiškino „NielsenIQ“ atstovė Edita Asakavičienė.

Visgi kaip ir po praėjusių dviejų antrosios pensijų pakopos pinigų atgavimo etapų, prekybininkai tikisi dar vieno pirkėjų antplūdžio antrąjį spalio savaitgalį.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

indeliai.lt

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