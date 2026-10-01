Keleiviai užfiksavo šokiruojantį vaizdą Kauno troleibuse: „Čia bet ką gali iš kantrybės išvesti“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Keiksmažodžiai pylėsi nevaldomai
Keleivių užfiksuotame garso takelyje gausu keiksmų. Rusiškų keiksmažodžių tiradą beria vairuotojas, girdėti, lyg ir vairą tranko. Iš įrašo sunku suprasti – kieno adresu skrieja tokie riebūs epitetai.
Tačiau važiuojantys keleiviai buvo šokiruoti. Vienas jų po tokios kelionės pateikė skundą. Įrašas padarytas rugpjūtį ir įmonė atliko tyrimą. Tad jau aišku, kad taip isteriškai rusiškais keiksmais plūdosi ilgametis įmonės vairuotojas, troleibusą vairuojantis jau 11-tus metus. Vyras esą ramus, o šį isterijos priepuolį neva sukėlė incidentas kelyje, kuris vos nesibaigė tragedija.
„Vairuotojas buvo priverstas staiga stabdyti dėl staiga į pėsčiųjų perėją išvažiavusio dviratininko, tai buvo išvengta skaudi nelaimė, vairuotojas patyrė stresą ir šoką“, – teisina vairuotojo poelgius 2-ojo transporto parko vadovas Albinas Ramanauskas.
Tad esą nesusivaldė. Ir nors keiksmai skriejo ne keleivių adresu, jiems visa tai teko klausyti ir baimintis, ar saugiai grįš namo.
Gyventojai situaciją vertina įvairiai
Kalbinti gyventojai dvejopai vertina situaciją:
„Daveda, per dieną tų – va tiek – situacijų visokiausių ir neblaivių keleivių, daveda iki to – nesusilaiko.“
„Aš pati labiau keikiuosi...“
„Ne pirmą kartą, jeigu reikia kur nors, tai neišleidžia, keikiasi prieky, telefonus minko – turi susivaldyti.“
„Nepaprasta situacija, jei dar dviratininkas neteisus, tai čia bet ką gali iš kantrybės išvesti.“
„Nelabai gerai, susilaikyti reikia.“
„Jeigu vairuoji viešą transportą – tai reikia laikytis ir kultūros.“
Bausmė vairuotojui nebuvo milžiniška
Įmonė atsiprašė, tačiau vyro neatleido, o nubaudė finansiškai.
„Mūsų bendrovės pozicija yra, kad necenzūrinė leksika bei pakeltas tonas keleivių akivaizdoje yra netoleruotini jokiomis aplinkybėmis.
<...> Vairuotojas prisipažino klydęs, gailėjosi, kadangi anksčiau nebaustas – jam pareikšta drausminė nuobauda – įspėjimas raštu ir sumažinta kintama atlyginimo dalis“, – pripažįsta Albinas Ramanauskas.
Pasak įmonės atstovų, tokių pykčio ir keiksmų protrūkių pasitaiko itin retai. Visi atvejai esą tiriami.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.