Pajamų deklaravimas: VMI jau rodo, kiek pinigų jums grąžins, bet ragina deklaracijų dar neteikti

Šimtams tūkstančių gyventojų pernai buvo sugrąžinta milijonai eurų – vidutiniškai po 290 eurų kiekvienam. Tikėtina, kad šiemet sumos gali būti didesnės, nes mokesčių buvo sumokėta daugiau.

Duomenis, pagal kuriuos Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) parengia pildytinas preliminarias deklaracijas, jau pateikė didelė dalis darbdavių, bankų, draudimo bendrovių ir kt.

Taigi, prisijungus prie asmeninės paskyros, jau galima rasti parengtą deklaraciją už praėjusius metus.

Tačiau VMI ragina neskubėti jos pildyti ir palaukti oficialaus deklaravimo starto, kai bus įvertinti visi reikiami duomenys.

Kitu atveju pateiktą deklaraciją gali tekti taisyti ir teikti iš naujo.

Jau matoma, kiek gali grąžinti

Daugelis gyventojų privalo arba savo noru gali teikti kasmetinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją.

Tai galima daryti nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. Jeigu pateikus deklaraciją VMI rodo mokesčio permoką, nurodytą sumą galima susigrąžinti. Jeigu rodoma nepriemoka, jos sumą reikia sumokėti papildomai.

Iki vasario 15 d. darbdaviai, bankai, draudimo bendrovės, kitos įmonės ir įstaigos turėjo pateikti VMI duomenis, kurie naudojami preliminarioms deklaracijoms formuoti.

Penktadienį gyventojai, prisijungę prie asmeninės paskyros „Mano VMI“ ir per jį perėję į pajamų deklaravimo sistemas, gali susipažinti, kiek kokių pajamų gavo per praėjusius metus, kiek gyventojų pajamų mokesčio buvo už juos sumokėta.

Galiausiai su vedliu perėjus visą deklaraciją, jos pabaigoje matosi suma, kurią, jeigu negaus papildomų duomenų, VMI turėtų pervesti jums arba jūs pervesti VMI.

Vis dėlto galutinai pateikti deklaracijos VMI gyventojams dar nepataria.

Gali teikti pildyti iš naujo

VMI komunikacijos vadovė Rūta Asadauskaitė priminė, kad elektroniniu būdu gyventojai savarankiškai deklaracijas gali užpildyti jau nuo sausio 1 dienos.

„Tačiau, kaip ir kasmet, rekomenduojame neskubėti ir palaukti, kol VMI gauti trečiųjų šaltinių duomenys bus perkelti į preliminarias deklaracijas.

Kitu atveju, pateikus deklaraciją ir sulaukus papildomų duomenų iš trečiųjų šaltinių (pvz., informacijos apie pajamas, apie gyventojų patirtas mokslo, draudimo ir kitas išlaidas), vėliau gali tekti deklaraciją tikslinti“, – įspėjo R. Asadauskaitė.

Jos teigimu, tikslūs ir laiku gauti duomenys yra labai svarbūs sklandžiam deklaravimo procesui užtikrinti.

Šiuo metu duomenis apie gyventojų pajamas ir išlaidas jau yra pateikę daugiau kaip 80 proc. tai privalančių padaryti mokesčių mokėtojų.

„Kaip ir kasmet, vasario pabaigoje vyksta intensyvi duomenų migracija į Elektroninio deklaravimo sistemą.

Dalis duomenų jau yra perkelti, kita dalis dar keliauja ar yra tikslinami pagal VMI pranešimus apie nustatytas klaidas. Apie pilnai parengtą informaciją deklaravimui gyventojus kaip visada informuosime viešai“, – patikino komunikacijos vadovė.

Ji priminė, kad gyventojai, kurie teikia deklaraciją, nes gali susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį, taip pat neturėtų skubėti – permokas VMI visiems klientams grąžina iki liepos 31 d.

Be to, be permokų grąžinimui sąrašai yra sudaromi atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į deklaracijos patiekimo datą.

Sugrąžino nemenkas sumas

VMI duomenimis, pernai 867 tūkst. gyventojams buvo pervesta per 252 mln. eurų pajamų mokesčio (GPM) permokos.

Taigi, vidutiniškai vienam gyventojui buvo sugrąžinta 290 eurų suma.

Permoka gyventojams dažniausiai susidarė dėl taikyto mažesnio nei priklauso neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) taip pat dėl GPM lengvatų (pvz., gyvybės draudimo įmokos, įmokos į pensijų fondus, įmokos už studijas).

Mokesčio permoka grąžinama tada, kai gyventojas yra pateikęs ar patikslinęs visas privalomas ankstesnių metų pajamų deklaracijas, o taip pat, jei reikia, ir nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas.

„Deklaracijas pateikę, tačiau permokų iki liepos 31 d. nesulaukę gyventojai turėtų pasitikrinti, ar jiems nereikia patikslinti deklaracijos“, – pernai komentavo VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Inga Gedminienė.

Visus priminimus apie nepateiktas deklaracijas ar tikslintinus duomenis bei kitus dokumentus galima rasti prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), skiltyje „Pranešimai vartotojui“.

Pažymėtina, kad permoką galima susigrąžinti už praėjusius penkerius metus.

Praėjusiais metais 245 tūkst. gyventojų deklaravo 249 mln. eurų mokėtino gyventojų pajamų mokesčio.

Daugiau nei 1 mln. gyventojų VMI grąžino apie 267 mln. eurų GPM permokos.

Finansų ministerijos duomenimis, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio praėjusiais metais sudarė 5,118 mlrd. eurų, tai yra 929,8 mln. eurų (22,2 proc.) daugiau nei 2021 metais.

Toks pajamų iš GPM augimas, palyginti su praėjusiais metais, susidarė dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio, taip pat dėl ženkliai išaugusių individualios veiklos bei turto pardavimo apmokestinamųjų pajamų.