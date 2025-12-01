Pagerintas trečiojo ketvirčio BVP įvertis: ekonomistas Povilauskas aiškina, kas lėmė pokytį

„Kadangi atėjo rugsėjo mėnesio pilni duomenys, tai panašu, kad rugsėjis buvo šiek tiek geresnis negu buvo dėtos prielaidos Valstybės duomenų agentūros analitikų“, – BNS sakė SEB banko ekonomistas T. Povilauskas.
Pirmadienį paskelbtais agentūros duomenimis, trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, Lietuvos ekonomika smuko 0,02 proc. (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką). Spalio pabaigoje skelbta, kad realusis BVP smuko 0,2 proc.
Anot SEB analitiko, išsamesni trečiojo ketvirčio duomenys atskleidžia, kad pramonės bendra sukurta pridėtinė vertė per metus sumažėjo, o tai labiausiai ir lėmė ekonomikos sulėtėjimą.
„Be to, žemės ūkyje irgi iš esmės to pokyčio beveik nebuvo per metus. Istoriškai, kai derlius būdavo geresnis, tai kaip ir pridėdavo (pridėtinės vertės – BNS). Dabar indėlis į tą metinį pokytį buvo labai arti nulio. Ir buvo šiek tiek mažesnis indėlis iš transporto sektoriaus“, – sakė T. Povilauskas.
Valstybės duomenų agentūra kitų metų sausio 5 dieną skelbs trečiąjį BVP įvertį. Pasak T. Povilausko, tikėtina, kad rodiklis dar gali būti pagerintas minimaliai.
Vertinant paskutinį metų ketvirtį, T. Povilauskas sako, kad tikėtina, jog metiniai pramonės rezultatai bus šiek tiek geresni nei trečiąjį ketvirtį, o visų 2025 metų BVP augimas sieks 2,6-2,7 procento.