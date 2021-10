Oficialu: minimali alga augs iki 730 eurų – kam dėl to padidės mokesčiai, o kam išmokos

2022 m. pradžioje MMA padidės 88 eurais – nuo dabartinių 642 eurų iki 730 eurų. Tai būtų maždaug 518 eurų į rankas.

Tiesa, jeigu dar bus pakeistas gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimas ir padidintas neapmokestinamasis pajamų dydis arba jeigu darbuotojas papildomai kaupia pensiją II pakopos fonde, MMA suma į rankas gali kiek skirtis.

Būsimi pakeitimai aktualūs daugeliui gyventojų, nes, kaip rodo „Sodros“ duomenys, šiuo metu yra apie 127 tūkst. darbuotojų, kurie per mėnesį uždirba sumą, lygią arba mažesnę nei MMA.

Taip pat pakeitimai palies ir savarankiškai dirbančius, kitus gyventojus, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas.

Kita vertus, tai atsilieps ir komandiruojamų darbuotojų pajamoms.

Taigi, kaip didės kai kurios įmokos ir išmokos padidinus MMA?

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

PSD įmokų dydis yra 6,98 proc. nuo apmokestinamų pajamų. Jeigu jas gauna paprastas samdomas darbuotojas, įmokas apskaičiuoja ir sumoka jo darbdavys.

Tačiau dalis gyventojų šias įmokas turi mokėti patys. Tarp tokių darbuotojų yra vykdantys individualią veiklą, perkantys verslo liudijimus, taip pat niekur nedirbantys ir valstybės nedraudžiami asmenys, mažųjų bendrijų nariai ir kt.

Šių asmenų kas mėnesį mokėtina PSD suma skaičiuojama 6,98 proc. dauginant iš MMA. Jeigu ji nuo kitų metų didės 88 eurais iki 730 eurų, tai PSD suma didės nuo 44,81 euro iki 50,95 euro per mėnesį.

Tiesa, jeigu gyventojai verslo liudijimą perka ne mėnesiui, o trumpesniam laikotarpiui, jiems reikia mokėti proporcingai mažesnes įmokas.

PSD įmoka mokama tam, kad gyventojui nemokamai būtų suteiktos būtinosios sveikatos paslaugos.

„Sodros“ duomenimis, Lietuvoje yra daugiau kaip 170 tūkst. asmenų, vykdančių individualią veiklą. Be to, per 48 tūkst. gyventojų yra įsigiję verslo liudijimus.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Už dirbančius pagal darbo sutartis šias įmokas taip pat sumoka darbdavys. Tačiau savarankiškai dirbantys asmenys VSD įmokas turi susimokėti patys.

Pavyzdžiui, turintys verslo liudijimus, jeigu jie papildomai nekaupia pensijos, turi mokėti 8,72 proc. dydžio VSD įmokas, skaičiuojamas nuo MMA.

Šiuo metu tai būtų 55,98 euro (642 x 8,72 proc.). Jeigu minimumas didės iki 730 eurų, tokiems gyventojams VSD įmokos padidės iki 63,66 euro per mėnesį.

Priklausomai nuo to, kokia veikla užsiima žmogus ar kokį statusą turi, mokantys VSD įmokas įgyja teisę į senatvės pensiją; netekto darbingumo pensiją.

Vadinamosios įmokų grindys

Nemažai samdomų darbuotojų dirba ne visą darbo dieną arba ne visu etatu. Jeigu jų algos nėra didelės, tuomet per mėnesį bendrai susidaro pajamų suma, mažesnė nei MMA.

Vis dėlto, net tokiais atvejais įstatymai reikalauja, kad už tokį darbuotoją įmokos būtų mokamos nuo sumos, nemažesnės nei MMA.

Toks reikalavimas buvo įvestas tam, kad gyventojai įgytų bent minimalias socialines garantijas.

Pavyzdžiui, jeigu darbuotojo apskaičiuotas mėnesio atlyginimas yra 100 eurų, darbdavys, už jį turi mokėti įmokas nuo 642 eurų, o ne nuo 100 eurų.

Tokiu atveju: nuo 542 eurų tiek darbdavio, tiek darbuotojo įmokos turi būti sumokamos darbdavio lėšomis; nuo 100 eurų įmokos mokamos įprastine tvarka (tiek apdraustojo, tiek draudėjo lėšomis).

Paprastai kalbant, padidėjus MMA, darbdaviams proporcingai padidės VSD įmokos už darbuotojus, dirbančius ne visą darbo dieną.

Nedarbo draudimo išmokos

Netekus darbo gyventojai gali pretenduoti į nedarbo išmoką. Ją sudaro dvi dalys – pastovi ir kintama.

Pastovioji dalis lygi 23,27 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios MMA. Dabar tai yra 149,39 euro (642 eurai x 23,27 proc.).

Padidinus MMA iki 730 eurų, pastovioji nedarbo išmokos dalis kils iki 169,87 euro (730 eurų x 23,27 proc.).

Kintamoji dalis priklauso nuo turėtų pajamų per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje.

Išmokos iš Garantinio fondo

Dalis įmonių Lietuvoje bankrutuoja arba yra restruktūrizuojamos. Šio proceso metu jų darbuotojams priklauso išmokos iš Garantinio fondo.

Kaip informuoja „Sodra“, Išmokos iš jo skiriamos tik tada, kai darbdavys tampa nemokus ir neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais.

Apskaičiuojant iš Garantinio fondo skiriamas lėšas, taikomas MMA dydis, buvęs teismo nutarties iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, priėmimo dieną.

Nemokumo bylos iškėlimo darbdaviui atveju skiriama teismo nutartimi patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžio išmoka, tačiau ne didesnė nei 6 MMA dydžio. Taigi padidėjus MMA, ši išmoka kils nuo 3852 eurų iki 4380 eurų.

Dienpinigiai komandiruojamiems darbuotojams

Lietuvoje yra beveik 80 tūkst. sunkvežimių vairuotojų. Nemaža dalis jų darbo užmokesčio mokama kaip dienpinigiai. Jie apmokestinami kitaip nei įprastos pajamos.

Kai mėnesinis darbo užmokestis yra lygus ar didesnis už 1059,30 euro (642 eurai x koeficientas 1,65), visa dienpinigių suma, neviršijanti patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) neapmokestinama.

Paprastai kalbant, jei darbo sutartyje vairuotojo darbo užmokestis viršija minėtą sumą, tai papildomi dienpinigiai jam mokami išvengiant GPM.

Pakėlus MMA iki 730 eurų, daugelio vairuotojų alga ant popieriaus turėtų padidėti bent iki 1204,5 euro – nebent darbdavys pats norėtų už vairuotojus mokėti daugiau mokesčių ir įmokų „Sodrai“.