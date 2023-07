NT rinka birželį atsigavo, tačiau dar nesiekia 2022 metų

Centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis sako, kad birželis yra antras mėnuo iš eilės, kai įregistruotų NT sandorių skaičius yra kiek didesnis nei ankstesnį mėnesį, tačiau tai yra pasikartojanti tendencija.

„Tai neturėtų stebinti, kadangi artėjant vasarai NT rinka paprastai suaktyvėja. Be to, per birželį įregistruotų gyvenamųjų namų ir žemės sklypų sandorių skaičius buvo didžiausias mėnesio rezultatas šiais metais. Vis dėlto bendras įregistruotų sandorių skaičius nuo praėjusių metų pirmojo pusmečio dar atsilieka maždaug šeštadaliu“, – pranešime teigė P. Rudzkis.

Anot Registrų centro, pirmąjį pusmetį įregistruota 56,4 tūkst. NT objektų pirkimo-pardavimo sandorių – 15 proc. mažiau nei prieš metus (66,5 tūkst.), o vien birželį – 10,6 tūkst., arba 13 proc. mažiau nei pernai birželį (12,2 tūkst.), bet 4 proc. daugiau nei gegužę (10,2 tūkst.).

Vilniuje šiemet įregistruota 5,4 tūkst. butų pardavimų (12 proc. mažiau nei prieš metus), Kaune – beveik 2,3 tūkst. (1 proc. daugiau), Klaipėdoje – 1,4 tūkst. (3 proc. mažiau).

Per pusmetį įregistruota 5,1 tūkst. individualių namų pardavimų – 23 proc. mažiau (6,7 tūkst.), o vien birželį – kiek daugiau nei 1 tūkst. – 20 proc. mažiau nei pernai birželį, bet 11 proc. daugiau nei gegužę.

Be to, šiemet įregistruota 27 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 17 proc. mažiau (32,5 tūkst.), vien birželio mėnesį – 5,1 tūkst. – atitinkamai 14 proc. mažiau ir 2 proc. daugiau.