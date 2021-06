Net po insultų užsidirbo savarankiškai, tačiau Vilniui tokių neįgaliųjų nereikia – kas greitesnis, tas gudresnis?

Visgi moteris sako nesuprantanti, kodėl ji liko be savo darbo vietos, mat seniūnijos darbuotoja buvo patikinusi, kad prekybos vieta po prekyvietės atnaujinimo tikrai liks, tačiau dabar situacija – visiškai kitokia.

Prarado darbo vietą

Prie Rokantiškių kapinių, Vilniuje, prekiaujanti Alina sako čia dirbanti nuo 2009 metų. Moteris yra patyrusi kelis insultus, todėl jai yra nustatytas neįgalumas, o prekybos prie kapinių vietą prieš daugiau nei dešimtmetį gavo pagal Europos Sąjungos neįgaliųjų integravimo į visuomenę programą.

„Dabar galėjau prekiauti iki gegužės 30 dienos. Nuo tos dienos mano leidimas nebegalioja – jį panaikino. Žinią apie tai aš gavau elektroniniu paštu, kai padaviau dokumentus leidimui pratęsti – kaip darydavau visada.

Bet gavau atsakymą, kad mano vieta anuliuota ir, suprask, aš lieku be vietos. Aš, turėdama verslo liudijimą, susimoku už mėnesį už tą vietą ir visada taip buvo, o dabar nuo birželio lieku be darbo. Be jokių pajamų“, – pasakoja Alina.

Moteris sako, kad naujiena ją labai nustebino, mat dar prieš kelis mėnesius seniūnijos darbuotoja tikino, kad vieta moteriai prekyvietėje bus išsaugota.

„Dabar dar ir verslo liudijimą turiu iki birželio vidurio galiojantį – reikės stabdyti jį.

Kadangi gėlėmis prekiauju, tai chrizantemų dar gruodžio mėnesį užsisakiau šitam sezonui, o kur dabar dėti man jas visas?“ – dalijasi vilnietė.

Turi vieną paaiškinimą

Prekyvietę prie Rokantiškių kapinių prižiūrinčios Antakalnio seniūnijos seniūnas sako, kad po rekonstrukcijos prekybos vietų prie kapinių atsirado daugiau nei būta prieš tai, tačiau kiek pasikeitė ir prekybos taisyklės.

„Buvo pakeistas prekyvietės planas – anksčiau prekybos vietos buvo išdėstytos vienaip, o kadangi savivaldybė paskelbė konkursą paviljonams pastatyti, tai toje vietoje dabar atsirado 10 paviljonų ir sukūrėme kitas, naujas, 18 prekybos vietų kasdieninei prekybai, taip pat 16 vietų šventinei prekybai – mamos, tėčio ir lapkričio 1 dienos progoms.

Tai visi prekybininkai galėjo tas vietas sau pasirinkti, rašyti prašymus ir jas gauti. Bet, matyt, kažkas delsė ir neįpuolė į tas 18 vietų“, – sako laikinai einantis pareigas Antakalnio seniūnas Taurintas Rudys.

Seniūnas prideda, kad leidimų prekiauti „yra išduodama tiek, kiek yra vietų“, o jei visos vietos yra užimtos, seniūnija negali „jų išpūsti iki begalybės“

„Šiuo metu toje prekyvietėje yra 18 vietų, kuriose galima prekiauti, ir prekybininkai, kurie ateina išsiimti leidimų, išsiima jų ir po du, tris. Tai šitas žmogus gal nežinojo, apie ką kalba vyksta, gal jis laukė, delsė, todėl šiuo metu tos vietos jau yra užimtos. Tokia jau yra situacija. Niekas nedraudė leidimų išsiimti laiku, bet, matyt, žmogus to nepadarė“, – sako T. Rudys.

Neįgaliųjų įtraukimas į darbo rinką

Užimtumo tarnybos (UT) duomenimis, 2021 m. balandžio 1 d. šalyje registruota beveik 260 tūkst. darbo neturinčių asmenų, t. y. 15,1 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. 2021 m. kovą UT informacinėje sistemoje registruota 31,2 tūkst. darbo pasiūlymų. Į tarnybos klientų aptarnavimo skyrius per kovo mėnesį kreipėsi 17,3 tūkst. darbo neturinčių asmenų, o užimtumas suteiktas 32,4 tūkst. asmenų.

Tuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) savo internetiniame puslapyje primena, kad Užimtumo tarnyboje darbingo amžiaus neįgaliesiems, priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, gali būti teikiama įdarbinimo su pagalba paslauga.

Pavyzdžiui, neįgaliajam padedama susitvarkyti įsidarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas. Paskirtas atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja darbdavį, kaip naujajam darbuotojui turėtų būti pritaikyta darbo vieta.

Neįgaliajam gali būti teikiama ir lydimoji pagalba įsidarbinus – padedama išspręsti naujoje darbovietėje kylančias problemas, dėl kurių neįgalus asmuo gali netekti darbo. Atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja, kaip užtikrinti neįgalaus asmens teises ir išvengti diskriminacijos, tarpininkauja, jei kyla nesutarimų dėl darbo sąlygų.

Neįgalieji taip pat turi galimybę dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje siekiant atkurti ar padidinti savo darbingumą, profesinę kompetenciją bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. Dėl dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje neįgaliajam reikėtų kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Čia bus nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.