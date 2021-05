Sostinėje prieš savaitgalį išgraibstė greituosius testus: nori galimybių paso, kavinių ir pramogų

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro duomenimis, laisvų vietų atlikti greitąjį testą ir gauti Galimybių pasą šiandien liko vos 107, o rytoj – 338. Iš viso šiomis dienomis buvo numatyta atlikti 1600 testų kasdien. Esant poreikiui, penktadienį ir šeštadienį žadama sudaryti papildomas 400 vietų tyrimams atlikti.

Biuro „Vilnius sveikiau“ direktorė Guoda Ropaitė-Beigė „Facebook“ paskyroje dalinosi: „Nuo penktadienio dvigubiname testavimo apimtis – šiandien ir rytoj atliksime po 1600 testų per dieną. Sekmadienį kol kas planuojame apie 1200.“

Portalui tv3.lt G. Ropaitė-Beigė komentavo, kad savaitgaliui buvo ruoštasi iš anksto, todėl testavimo apimtys buvo padvigubintos sąmoningai. „Džiugu, kad aktyvumas didelis. Užimtumą mobiliųjų punktų stebime kas valandą. Komanda pasiruošusi ir bet kurią minutę galime didinti pajėgumus, jeigu tik bus poreikis“, – nurodė ji.

Iki šiol Vilniuje veikiančiuose dviejuose testavimo punktuose buvo atliekami 800 greitųjų antigenų testų per dieną. Pasak G. Ropaitės-Beigės, per pirmąsias keturias dienas per 2200 vilniečių ir miesto svečių atliko tyrimus Galimybių pasui gauti.

Nemokamai atlikti greitąjį antigenų tyrimą Vilniuje galima dviejose vietose: Gerulaičio g. 1 ir Lukiškių aikštėje. „Visus vilniečius ir miesto svečius labai kviečiame čia atvykti pėsčiomis“, – ragino Vilniaus visuomenės sveikatos biuro direktorė.

Paklausta, ar sostinei užtenka dviejų testavimo punktų Galimybių pasui gauti, G. Ropaitė-Beigė atsakė: „Kol kas tikrai pakankamas kiekis turėti dvi testavimo vietas ir papildomai atidaryti naujoje vietoje neplanuojame. Infrastruktūra leidžia, tai galime kuo puikiausiai V. Gerulaičio g. 1 mobiliajame punkte pajėgumus galime didinti iki 6000 testų per dieną.“

REKLAMA

Norint pasidaryti testą, būtina iš anksto registruotis telefonu 1808 arba internetu www.1808.lt. Sistemoje galima įvertinti punktų užimtumą, pasirinkti tinkamą laiką ir vietą tyrimui atlikti.

„Jei testuotis galimybės nėra – visos registracijos vietos užimtos, testus galima atlikti ir savo lėšomis privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose arba kitoje artimiausioje savivaldybėje, jeigu yra vietų“, – teigė G. Ropaitė-Beigė. Tačiau, pasak jos, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kol kas tokių atvejų nefiksavo.

G. Ropaitė-Beigė džiaugėsi, kad vis daugiau vilniečių naudojasi Galimybių paso naudomis: „Gera matyti, jog miestas ir jo gyvenimas po truputį atgyja: pilnėja kavinės, restoranai ar SPA, koncertų salės pildosi seniai girdėtos mėgstamų atlikėjų muzikos, o arenose pagaliau girdimas gyvas sirgalių šurmulys.“

Portalas tv3.lt primena, kad, norint gauti Galimybių pasą, greitojo antigeno testo rezultatas galioja 24 valandas nuo ėminio paėmimo momento. Po testo atlikimo rezultatas svetainėse www.e-sveikata.lt arba www.1808.lt pasirodys per 1 valandą.

Prisijungus per elektroninius valdžios vartus prie Galimybių paso portalo www.gpasas.lt bus galima matyti automatiškai sugeneruotą QR kodą. Galimybių pasas gali būti aktyvuotas per pirmąsias 3 valandas nuo tyrimo atlikimo. Galimybių paso duomenis galima atsispausdinti arba laikyti išmaniajame įrenginyje, taip pat gauti ir fizinį dokumentą Registrų centre.