„Nestle“ atleido generalinį direktorių dėl romantinių santykių su savo pavaldine

Tarptautinė įmonė, gaminanti „Nespresso“ kavos kapsules ir „KitKat“ šokoladinius batonėlius sakė, kad L. Freixe'as buvo atleistas atlikus tyrimą.
Į įmonės vadovo pareigas buvo paskirtas „Nespresso“ generalinis direktorius Philippas Navratilas.
„Laurent'as Freixe'as buvo atleistas, nes atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jis palaikė neatskleistus romantinius santykius su savo tiesiogine pavaldine ir taip pažeidė „Nestle“ elgesio kodeksą“, – teigiama įmonės pranešime.
Direktorių valdyba sakė nurodžiusi atlikti tyrimą, kuriam vadovavo pirmininkas Paulis Bulcke ir pagrindinis nepriklausomas direktorius Pablo Isla (Pablas Isla). Atliekant tyrimą buvo konsultuojamasi su advokatais.
„Tai buvo būtinas sprendimas. „Nestle“ vertybės ir įmonės valdymas yra tvirti mūsų įmonės pamatai. Dėkoju Laurent'ui už ilgametę tarnybą“, – pareiškime teigė P. Bulcke.
L. Freixe'as pradėjo dirbti „Nestle“ Prancūzijos padalinyje 1986 metais. Jis vadovavo įmonės Europos skyriui iki 2014 metų.
Prieš tapdamas generaliniu direktoriumi L. Freixe'as dar vadovavo Lotynų Amerikos padaliniui.
L. Freixe'as „Nestle“ generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti tik 2024 metų rugsėjį.
„Nestle“ taip pat gamina naminių gyvūnų ėdalą „Purina“, sultinio kubelius „Maggi“, kūdikiams ir mažiems vaikams skirtą maistą „Gerber“ bei šokolado skonio gėrimus „Nesquik“.
Liepos pabaigoje „Nestle“ pranešė apie 10,3 proc. sumažėjusį pelną pirmąjį pusmetį. Pardavimų apimtys ypač sumažėjo dėl susilpnėjusios Kinijos perkamosios galios net ir tada, kai didesnės kakavos ir kavos kainos buvo perkeltos ant vartotojų pečių.
Naujasis generalinis direktorius Ph. Navratilas anksčiau ėjo vykdomojo viceprezidento pareigas „Nestle“, kurios būstinė yra Vevėje prie Ženevos ežero.
„Valdyba įsitikinusi, kad jis įgyvendins mūsų augimo planus ir paspartins efektyvumo didinimo pastangas. Mes nekeičiame strategijos kurso ir neprarasime tempo savo srityje“, – tvirtino P. Bulcke.
Ph. Navratilas „Nestle“ dirba nuo 2001 metų. Jis ėjo įvairias pareigas Centrinėje Amerikoje, nuo 2013 iki 2020 metų vadovavo kavos ir gėrimų verslui Meksikoje, o vėliau buvo paskirtas atsakingu asmeniu už pasaulinę „Nescafe“ ir „Starbucks“ prekių ženklų strategiją bei inovacijas.
Pernai liepą jis tapo „Nespresso“ generaliniu direktoriumi. Nuo šių metų sausio pradžios jis yra valdybos narys.
„Aš visiškai pritariu bendrovės strateginei krypčiai, taip pat veiksmų planui, skirtam „Nestle“ veiklos rezultatams gerinti“, – sakė Ph. Navratilas, pažadėdamas „intensyviai įgyvendinti vertės kūrimo planą“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!