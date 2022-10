Nepaisydami sunkmečio Lietuvoje ieško šimtų darbuotojų: tačiau atlyginimai auga ne visiems

Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė sakė, kad šiuo metu ieškoma 309 naujų darbuotojų.

„Didžioji dauguma yra parduotuvių darbuotojai – 289. Visi kiti – administracijoje, gamyboje, logistikoje. Algos yra priklausomai nuo pareigybės. Visi rėžiai skaidriai yra skelbiami darbo pasiūlymų skelbimuose“, – teigė prekybos tinklo atstovė.

Pavyzdžiui, taromato operatoriui Kaune siūlomas 780–960 eurų atlyginimas ant popieriaus. Tuo metu kasininkui Vilniuje siūlomas 820–1040 eurų atlyginimas ant popieriaus. Pamainos vadovui Klaipėdoje siūlomas 1100–1550 eurų pavadinimas ant popieriaus. Skyriaus vedėjui Vilniuje siūlomas 1000–1300 eurų atlyginimas.

V. Budrienė pasakojo, kad nauji darbuotojai skatinami ir dovanų kortelėmis.

„Atėję dirbti į parduotuves, į kurias nelengva surasti darbuotojų, nauji kolegos gauna 500 eurų dovanų korteles. Tiesa, dalis sumos sumokama atėjus, kita dalis – išdirbus 3 mėnesius.

Taip pat, kaip ir visiems darbuotojams parduotuvėse, logistikoje ir gamyboje yra suteikiamas nemokamas maitinimas. Kiekvienas atėjęs dirbti į parduotuvę prieš tai kelias dienas mokosi, kad galėtų labiau įsisavinti pardavėjo darbo subtilybes. Beje, į šiuos mokymus yra kviečiami ir nauji administracijos darbuotojai, kad suprastų kaip dirba parduotuvės. Nauji darbuotojai, kaip visi kiti, gauna įvairias specialias nuolaidas savo pirkiniams tiek perkant fizinėje parduotuvėje, tiek internetu. Be to yra suteikiamas papildomas sveikatos draudimas, kurį po bandomojo laikotarpio turi be išimties visi darbuotojai“, – papildomas naudas vardijo prekybos tinklo atstovė.

Darbuotojų ieško kalėdiniam laikotarpiui

„Maxima“ Personalo departamento direktorė Tatsiana Ihnatovich tikino, kad mažmeninė prekyba yra vienas aktyviausių sektorių darbo rinkoje, todėl yra nuolatinis darbuotojų poreikis dažnai svyruoja priklausomai nuo sezono.

„Šiuo metu jau planuojame ir ruošiamės papildomiems darbuotojų priėmimams būsimam šventiniam Kalėdų laikotarpiui. Tai yra vienas intensyviausių periodų prekyboje, todėl siekdami užtikrinti sklandų darbą ne tik papildomai įdarbiname, bet ir naudojomės darbuotojų nuomos paslaugomis.

Šventiniam Kalėdų laikotarpiui planuojame įdarbinti apie 200 darbuotojų“, – sakė prekybos tinklo atstovė.

Ji pažymėjo, kad nepaisant sunkmečio, darbuotojų skaičius prekybos tinkle nesumažėjo.

„Šį rugsėjį, palyginti su pernai, įdarbinome praktiškai tiek pat darbuotojų. Ne gana to, šįmet turime ir sumažėjusią darbuotojų kaitą.

Nuolat stebime darbo rinką ir siekiame, kad darbuotojams būtų užtikrintas konkurencingas atlyginimas. Bazinis darbo užmokestis bendrovėje yra reguliariai peržiūrimas. Šių metų pradžioje bazinės algos didintos 90 proc. arba daugiau nei 10 tūkst. darbuotojų, o spartesnį jų augimą šiemet pajuto mažesnių Lietuvos miestų ir miestelių gyventojai. Iš viso šiais metais „Maximos“ darbo užmokesčio fondas papildomai didinamas beveik 13 mln. eurų ir tai vidutinį atlygį šiemet išaugins apie 12 proc.“ – skaičiavo prekybos tinklo atstovė.

Prekybos tinklo internetinėje svetainėje, kurioje talpinami darbo skelbimai, nurodyta, kad salės darbuotojui Ignalinoje siūlomas 770–870 eurų atlyginimas ant popieriaus. Vyriausiajam kasininkui Vilniuje siūloma 805–1115 eurų ant popieriaus. Parduotuvės vadybininkui Kaune – 805–1115 eurų ant popieriaus. O pamainos vadovui Vilniuje siūlomas 905–1235 eurų atlyginimas ant popieriaus.

Anot T. Ihnatovich, atlyginimai yra peržiūrimi reguliariai, todėl metų pabaigoje bus priimami sprendimai dėl jų peržiūrėjimo.

„Siekiame, kad darbuotojai matytų aiškiais perspektyvas įmonėje. Dėl to rūpinamės ne tik darbo užmokesčio augimu, bet ir taikome išplėstines motyvacines atlygio priemones. Kas mėnesį darbuotojai, priklausomai nuo jų pasiektų rezultatų, yra premijuojami. Šių metų pirmąjį pusmetį išmokėjome apie 8,4 mln. eurų skatinamųjų premijų. Vidutiniškai kas mėnesį premijuojama apie 70 proc. darbuotojų.

Be to, bendrovės Kolektyvinėje sutartyje yra numatytas socialinių naudų darbuotojams paketas, pavyzdžiui, papildomas sveikatos draudimas, išmoka gimus vaikui, papildomos 3 dienų apmokamos atostogos vestuvių proga, stipendijos geriausiai besimokantiems darbuotojų vaikams ir kitos įvairios išmokos“, – vardijo prekybos tinklo atstovė.

Pramonės sektorius darbuotojų dairosi užsienyje

Lietuvos pramonininkų konfederacija komentavo, kad nepaisant pastarojo meto geopolitinių iššūkių, su kuriais susiduria Lietuvos ir visos Europos Sąjungos ekonomika, darbuotojų trūkumas darbo rinkoje išlieka.

„Dažnu atveju verslas nenumato masinių atleidimų būtent dėl to, kad jau ilgą laiką daugeliui įmonių sunku rasti reikiamų darbuotojų. Tai reiškia, kad net ir lėtėjančio ekonominio aktyvumo kontekste įmonėse liks neužpildytų darbo vietų, kurias galėtų užpildyti tik darbuotojai iš užsienio.

Statistika rodo, kad Lietuvoje neturime pakankamai darbingo amžiaus žmonių, kurie galėtų užpildyti laisvas darbo vietas įmonėse“, – atkreipė dėmesį konfederacija.

Anot jos, reikia imtis veiksmų, kurie lengvintų darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo procesus, Lietuvos darbo rinką darytų konkurencingesnę ir patrauklesnę labai reikalingiems specialistams.

„Situacijos rimtumą rodo ir šią savaitę paskelbtas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vertinimas – Lietuva susiduria ir su didžiuliu iššūkiu – yra viena sparčiausiai senstančių organizacijos šalių.

Pasak EBPO ekspertų, nesiimant papildomų priemonių, dėl senstančios visuomenės Lietuvos valstybės skola 2050 m. gali pasiekti 100 proc. bendrojo vidaus produkto“, – komentavo pramonininkų konfederacija.

Vieniems darbuotojams atlyginimai augo, kitiems mažėjo

Užimtumo tarnybos duomenimis, spalį registruotuose darbo skelbimuose siūlomas vidutinis darbo užmokestis (DU) – 5 eurais didesnis nei rugsėjį. Šiek tiek augo siūlomas atlyginimas už kvalifikuotą darbą, už nekvalifikuotą – mažėjo.

Aukštos kvalifikacijos darbuotojams skirtuose darbo pasiūlymuose siūlomas vidutinis DU – 24 eurų. didesnis nei rugsėjį. Vidutinės kvalifikacijos darbuotojams siūlomas vidutinis DU – 2 eurais didesnis nei rugsėjį. O už nekvalifikuotą darbo užmokestį siūloma 42 eurais mažiau nei prieš mėnesį.

Kur darbuotojų labiausiai trūksta?

Pasak Užimtumo tarnybos, daugiausiai darbo pasiūlymų rugsėjį pateikė transporto ir saugojimo (20,1 proc.), administracinę ir aptarnavimo (16,7 proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos (15,4 proc.), apdirbamosios gamybos (12,9 proc.), statybos (9,8 proc.) veiklas vykdančios įmonės.

Palyginti su rugpjūčiu, darbo pasiūlymų daugėjo elektros, dujų, garo tiekimo, oro kondicionavimo veiklos (32,2 proc.), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (19 proc.) bei viešojo valdymo ir gynybos (3,8 proc.) sektoriuose. Kitų ekonominių veiklų sektoriuose darbo pasiūlymų skaičius mažėjo.

Daugiausiai (42,8 proc.) registruotų laisvų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbininkams bei mašinų ir įrenginių operatoriams, ketvirtadalis (25,8 proc.) – nekvalifikuoto darbo ieškantiems. Darbo pasiūlymai specialistams ir įstaigų tarnautojams sudarė 15,8 proc., paslaugų darbuotojams ir pardavėjams – 14,5 proc. rugsėjį registruotų laisvų darbo vietų.

Specialistų ir įstaigų tarnautojų grupėje rugsėjį daugiausiai darbo pasiūlymų buvo reklamos ir rinkodaros specialistams, administravimo ir vykdomiesiems sekretoriams, sandėliavimo tarnybos tarnautojams, jaunesniesiems socialiniams darbuotojams, apskaitos ir buhalterijos tarnautojams, pagrindinio ir vidurinio bei ikimokyklinio ugdymo mokytojams, buhalteriams, paštininkams ir giminiškų profesijų tarnautojams, pardavimo atstovams.

Kvalifikuotų darbininkų, operatorių ir paslaugų darbuotojų grupėje paklausiausi buvo sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai, parduotuvių pardavėjai, virėjai, apsaugos darbuotojai, lengvųjų automobilių ir furgonų vairuotojai, autobusų ir troleibusų vairuotojai, variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai, statybininkai, vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai, siuvėjai.

Nekvalifikuotų darbininkų grupėje daugiausia laisvų darbo vietų įregistruota biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojams, krovikams, nekvalifikuotiems apdirbimo pramonės darbininkams, prekių krovėjams į lentynas, pakuotojams (rankomis), nekvalifikuotiems inžinerinių statinių statybos darbininkams, nekvalifikuotiems mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkams.

Palyginti su rugpjūčiu, per mėnesį įregistruotų laisvų darbo vietų skaičius mažėjo visose išskirtose grupėse. Didžiausias mažėjimas fiksuotas paslaugų darbuotojų ir pardavėjų grupėje: čia rugsėjį darbo pasiūlymų įregistruota ketvirtadaliu mažiau nei prieš mėnesį (25,8 proc.). Darbo pasiūlymų padavėjams ir barmenams mažėjo du kartus, parduotuvių pardavėjams ir virėjams skirtų siūlymų skaičius mažėjo apie ketvirtadalį.

Specialistams ir įstaigų tarnautojams darbo pasiūlymų skaičius mažėjo 17,7 proc., kvalifikuotiems darbininkams ir operatoriams – 17,1 proc., nekvalifikuotiems darbininkams – 15,7 proc. Kiek mažesnis sumažėjimas fiksuotas vadovų grupėje – vadovaujančio darbo pasiūlymų rugsėjį registruota 7,9 proc. mažiau nei rugpjūtį.

Rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, darbo pasiūlymų daugėjo kvalifikuotiems miškų ūkio darbuotojams, maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai, dailidėms ir staliams, nekvalifikuotiems mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai, jaunesniesiems socialiniams darbuotojams, elektromechanikams ir elektromonteriams, elektrikams, lengvųjų automobilių ir furgonų darbuotojams, kasininkams, plytų mūrininkams.