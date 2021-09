Nemalonios žinios pirkėjams: ištuštėję ūkininkų aruodai lėmė išaugusias kainas

Vokietijos pasėlių draudimo bendrovės „Vereinigte Hagel“ Lietuvos filialo vadovas Martynas Rusteika teigia, kad šiemet išmokos žalą patyrusiems ūkininkams bus vienos didžiausių per visą draudimo laikotarpį. Pernai bendrovė išmokėjo apie 8,5 mln. eurų.

„Skaičiai negalutiniai, nes kai kurios augalų rūšys dar laukuose – cukrinai runkeliai, kukurūzai. Bet išmokos suma tikrai bus didesnė nei pernai. (...) Vasaros laikotarpis atnešė didesnius nuostolius ir tikrai viršysime praėjusių metų išmokas“, – BNS sakė M. Rusteika.

Pasak jo, pernai daugiau nuostolių fiksuota dėl išgulusių javų, o šiemet jų daugiau dėl krušos, ypač rapsų, pupų laukuose.

„Pupos apskritai tapo viena nuostolingiausių augalų rūšių per pastaruosius keletą metų. Nemažai ir bulvių laukuose nuostolių, dar ne visos daržovės nurinktos, tai gali būti, kad nuostoliai dar augs“, – teigė M. Rusteika.

Jis taip pat pastebi, kad šiemet padaugėjo ūkininkų, kurie draudė pasėlius.

Draudimo bendrovė BTA skelbė, jog išmokos ūkininkams šiemet augo penkis kartus. Įmonės pasėlių draudimo rizikos vertintojas Deividas Juodžis taip pat teigė, kad nuo audrų ir liūčių labiausiai kentėjo kviečiai, rapsai bei pupos.

Anot jo, didžiausia žala fiksuota, kai audra išguldė žieminių rapsų ir kviečių lauką – nuostoliai įvertinti 20 tūkst. eurų.

„Šiemet vien per pavasario sėją sudarėme apie 20 proc. daugiau pasėlių draudimo sutarčių nei pernai per visus metus ir jau dabar matome, kad ūkininkams skirtos draudimo išmokos viršys praėjusių metų išmokėtą sumą beveik penkis kartus. Augančią išmokų sumą lemia ne tik didėjantys draudžiamų pasėlių plotai, bet ir gausiai patiriamos žalos“, – pranešime sakė D. Juodis.

BTA šiemet pranešta apie 55 įvykius, susijusius su pasėlių draudimu – žaloms atlyginti išmokėta per 150 tūkst. eurų, o rezervuota dar 50 tūkst. eurų.

Derlius šiemet – vidutinis

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius sako, kad derlius šiemet – vidutinis, nors ūkininkai jo tikėjosi geresnio.

„Derlius yra labai margas, aišku, vidutinį aruodą vertinant, galima sakyti, kad yra artimas vidutiniam derliui, tikrai nėra rekordinis kaip pranašavo dar nedaug likus iki javapjūtės, iki tropinių karščių atėjimo“, – BNS sakė R. Juknevičius.

Pasak jo, tropinis karštis pakenkė visiems pasėliams, tai labai atsiliepė ir daržovių augintojams. Tačiau labiausiai, anot jo, nukentėjo javai, rapsai ir pupos.

REKLAMA

„Kai tikiesi, kad kulsi daug, belieka save guosti ir džiaugtis, kad būdavo ir baisesnių metų“, – sakė R. Juknevičius.

Anot jo, dažniausiai nuostolių būdavo žiemą, dėl iššalimo, tačiau dabar jų atnešė vasarą buvę karščiai.

„Dėl tropinio karščio formuodavosi labai lokaliai tie reiškiniai, kai nei iš šio, nei iš to giedrame danguje prasideda didelės liūtys. Tokių dalykų buvo visos Lietuvos teritorijoje, buvo daug atvejų, kai to paties ūkininko vieną lauką visiškai suniokojo, o kitam nieko nekliuvo, nors jie vienas nuo kito per porą kilometrų“, – pasakojo R. Juknevičius.

Jis teigė, jog šiemet išaugo rapsų, grūdų, pupų, žirnių ir kitų daržovių kainos, tačiau ne visi ūkininkai tuo galėjo pasinaudoti.

„Sumažėjęs aruodas labai greitai pakeičia situaciją rinkoje. Kainos šovė į viršų, nes atsirado produkcijos trūkumas. Ar tai didelė paguoda ūkininkams – tie, kurie buvo išankstinėmis sutartimis nemažą dalį derliaus pardavę, dabar yra labai nusivylę, nes pardavė gerokai mažesne kaina nei galėjo. Tie kurie neturėjo tokių sutarčių ir nepardavinėjo iš kart nuo kombaino, o dar šiek tiek palaikė, tai gali džiaugtis, kad išlošė“, – sakė R. Juknevičius.