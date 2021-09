Ruoškitės: šildymas pastebimai brangs visoje Lietuvoje, o Vilniuje – net iki 60 proc.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pažymi, kad prognozės atliktos atsižvelgiant į brangstančio kuro kainas – pastarosioms kintant, keistųsi ir numatoma šilumos kaina.

„Taryba, atsižvelgdama į šiuo metu besiklostančias kuro rinkų tendencijas, prognozuoja, jog ateinantis šildymo sezonas, palyginus su praėjusiu, vidutiniškai šalyje bus brangesnis 27-30 proc.“, – BNS sakė tarybos narys Matas Taparauskas.

Anot jo, iš didžiųjų miestų didžiausias kainos augimas numatomas Vilniuje.

„Vilniuje, kadangi yra naudojamos gamtinės dujos, šilumos kaina prognozuojama 50-60 proc. aukštesnė nei praėjęs šildymo sezonas, tuo tarpu Kaune, Šiauliuose ar Klaipėdoje, kur yra didžiąja dalimi naudojamas biokuras, kainos gali augti ne taip ženkliai – iki 20 proc.“, – kalbėjo VERT narys.

„Kauno energijos“ atstovas Ūdrys Staselka kol kas neprognozavo, kaip keisis kaina, tačiau jo teigimu, tikėtina, jog Kaune ji bus viena mažiausių Lietuvoje.

„Dar negalime įvardinti, nes dar daug ko nežinome. Daug nežinomųjų, dar kol kas negalime atsakyti, tik tikėtina, kad mūsų kaina ir toliau išliks pigiausia arba viena iš pigiausių Lietuvoje“, – BNS sakė Ū. Staselka.

„Perkame šilumą aukcionuose, tai tikrai nežinome, kokia kaina tą šilumą nupirksime“, – pridūrė jis.

„Klaipėdos energijos“ atstovas Arūnas Liubinavičius sako, kad tendencijos nedžiugina. Anot jo, Klaipėdoje daugiau nei 70 proc. šilumos nuperkama iš nepriklausomų gamintojų – pramonės įmonių, atliekas deginančių įmonių.

„Kas mėnesį skelbiami aukcionai, nuo jų apetito, kadangi užima dominuojančią rinkos dalį, nuo jų pasiūlytos kainos priklauso, kokia kaina bus Klaipėdoje“, – BNS sakė A. Liubinavičius.

Jo teigimu, rugsėjį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, šilumos kaina yra 40 proc. didesnė, o tai lėmė nepriklausomų gamintojų kainų didėjimas.

„Įmonės pastoviosios sąnaudos nesikeitė, kokios jos buvo pernai, tokios ir yra. O kintamosios sąnaudos, kurios priklauso nuo energijos išteklių, kuro, elektros energijos ir superkamos šilumos iš išorės, tai šita dalis auga ženkliai“, – kalbėjo „Klaipėdos energijos“ atstovas.

Pasak jo, per metus šilumos kaina išaugo 39,4 proc., kintamoji kainos dalis 87,7 proc. didėjo dėl pabrangusių dujų. Be to, biokuro žaliavos kaina per metus didėjo 8,9 proc., o iš nepriklausomų gamintojų kaina augo 3,7 karto.

Pasak A. Liubinavičiaus, Klaipėdoje šildymo sezonas paprastai prasideda vėliausiai Lietuvoje, tačiau stebima tendencija, kad daugelis namų, ypač naujos statybos, nelaukia sezono pradžios ir šildosi anksčiau.