Ne visi tą žino – kasdien šimtai tūkstančių pirkėjų „Iki“ gali gauti specialią nuolaidą

„Iki“ komunikacijos vadovės Gintarės Kitovės teigimu, senjorus tinklas labai brangina ir nuolat ieško būdų, kaip dar labiau pagerinti jų apsipirkimo patirtį. Pavyzdžiui, išgirdo pirmosios „Iki“ klientų valdybos nario Viktoro įžvalgas ir dalyje didžiųjų „Iki“ parduotuvių įrengė savitarnos svarstykles. Jose pasisvėrus pirkinius, nebereikia kasoje prisiminti, kokios rūšies obuolius ar pomidorus įsidėjote į krepšelį. Taip pat atnaujino kainų etiketes į dar aiškesnes, lengviau suprantamas. Pokyčiai tęsis – ir prie naujosios „Iki“ klientų valdybos yra prisijungusių senjorų, kupinų idėjų.
„Tačiau rūpindamiesi senjorais pastebėjome, kad ne visi jų žino apie būtent jiems skirtas specialias nuolaidas. Todėl primename paprastai: jei jau įžengėte į sidabrinį gyvenimo etapą – ateikite, ir mes padėsime jums sutaupyti pirkiniams“, – kviečia G. Kitovė.
Norint kasdienio apsipirkimo metu išleisti mažiau, tereikia tapti „Iki“ senjoru. Jeigu jau turite „Iki“ kortelę (fizinę ar programėlėje), tuomet ją kartu su pensininko pažymėjimu tiesiog paduokite kasininkui ir pasakykite, kad norite tapti „Iki“ Senjoru. Jeigu kortelės neturite, turėkite su savimi pensininko pažymėjimą ir paprašykite kasininko „Iki“ Senjoro kortelės anketos. Užpildykite ją – ir naudokitės nuolaidomis.
Jau vien prisijungus prie lojalumo programos „Iki“ programėlėje arba www.iki.lt, suteikiama 10 proc. nuolaida pirmiems 5-iems apsipirkimams* bet kuriuo dienos metu. Tačiau tai – tik pradžia.
Nuolaidos – kasdien
Kad „IKI senjorai visada pirmi“ – sakoma ne be reikalo. Tai primena apie šio parduotuvių tinklo išskirtinumą: jame garbaus amžiaus pirkėjams kiekvieną dieną iki 11 val. suteikiama 10 proc. nuolaida*. Ji galioja visam pirkinių krepšeliui – nesvarbu, ar jame tik kelios prekės, ar apsiperkate visai savaitei.
„Apsipirkimas rytais turi nemažai privalumų. Kasdien ryte parduotuvės būna ką tik papildytos šviežiausiomis prekėmis, o pirkėjų būna mažiau, tad produktus išsirinkti galima paprasčiau, nėra didelio žmonių srauto. Matydami, kad daug senjorų būtent šį metą pasirenka savo apsipirkimui, jiems skirtų „Iki“ nuolaidų laiką pritaikėme jų patogumui“, – sako G. Kitovė.
Nepamirškite papildomų nuolaidų gyvūnų prekėms ir gimtadienio proga
Sutaupyti norisi pasirūpinant pirkiniais ne tik sau, bet ir savo keturkojams ar plunksnuotiems bičiuliams. Dėl to „Iki“ parduotuvėse kasdien, bet kuriuo dienos metu senjorai ir ėdalą gyvūnams, ir kitas prekes jiems gali pirkti su 20 proc. nuolaida. Ar maistas, ar žaislas – išleisite mažiau.
Be to, „Iki“ senjorų nepamiršta pasveikinti ir jų gimtadienio proga. Gimimo dieną jiems suteikiama 10 proc. nuolaida visam pirkinių krepšeliui* – tai būdas perduoti linkėjimus nuo arčiau namų esančios parduotuvės ir prisidėti prie šventinės nuotaikos kūrimo.
3 geriausios vietos, kur rasti akcijas
Vienas iš patikimiausių būdų sutaupyti – naudotis akcijomis ir nuolaidomis, kurių „Iki“ parduotuvėse kiekvieną savaitę skelbiama net apie 5 tūkstančių prekių, o jos siekia ir 40 proc. Rekomenduojama ir iš anksto susidaryti pirkinių sąrašą, kad nieko nepamirštumėte. Tą padaryti visai nesunku, nes visas naudingas „Iki“ akcijas rasite keliose vietose: popieriniuose „Iki“ leidiniuose, „Iki“ programėlėje išmaniajame telefone ir „Iki“ interneto svetainėje.
„Stengiamės, kad pasinaudoti mūsų pasiūlymais būtų visai lengva, todėl pateikiame juos įvairiais būdais, kad kiekvienas galėtų pasirinkti sau tinkamiausią. Vieniems patogiausia namuose perversti parsineštą popierinį leidinuką, kiti akcijas tyrinėja kompiuterio ekrane, o vis daugiau kliaujasi ir telefonu, kuris visad po ranka“, – sako G. Kitovė.
Programėlėje gaukite ir vertingų prizų
Parsisiųsti „Iki“ programėlę į savo telefoną verta ne tik dėl to, kad ten patogu surasti visus gerus pasiūlymus. Kiekvieno apsipirkimo metu prie lojalumo programos prisijungę „Iki“ pirkėjai kaupia taškus, kuriuos telefone gali keisti į tai, kas jiems naudingiausia.
„Savo taškus galima visai paprastai išmainyti į papildomas nuolaidas prekių krepšeliui ar parinktoms prekėms. Be to, išties naudinga taškus keisti į prizus. Jų programėlės „Taškotekoje” yra tikra gausybė – nuo dovanų kupono vaistinėje, virdulio, lygintuvo iki šiaurietiško ėjimo lazdų ar dulkių siurblio. Išsirinkus norimą prizą ir į jį iškeitus taškus, nieko daugiau daryti nereikės – jį pristatysime nurodytu adresu“, – pažymi G. Kitovė.
„Iki“ programėlėje nepamirškite ir populiariojo „Pigintuvo“, kurį lengviausia pasiekti telefone. Atsidarius jo skiltį programėlėje, vienu mygtuko paspaudimu paprastai „įjungsite“ dar daugiau nuolaidų. Be to, sulauksite ir asmeninių pasiūlymų, parinktų pagal Jūsų apsipirkimo istoriją. Teliks kasoje kartu su „Iki“ kortele nuskenuoti ir „Pigintuvo“ kodą.
Dar daugiau nuolaidų – ir vaistinėse, ir taisant dantis
„Iki“ Senjorai nuolaidų gauna ne tik parduotuvėse, bet ir rūpinantis sveikata. Pas partnerius „Clinic DPC“ visoms odontologijos paslaugoms jiems suteikiama 15 proc. nuolaida, o konsultacija ir gydymo plano sudarymas – nemokami. Be to, net 20 proc. nuolaida suteikiama papildams „Gintarinė vaistinė“ tinkle.
„Iki“ taip pat primena – jeigu iškyla klausimų, senjorai visuomet gali drąsiai kreiptis nemokamu telefonu visą parą 8 800 11 454.
*Nuolaida netaikoma tik periodiniams leidiniams, tabako gaminiams, alkoholiniams gėrimams, loterijų bilietams, telefono sąskaitos papildymams, tarai, dovanų kortelėms, trečiųjų šalių paslaugoms (komunaliniai mokesčiai ir kita), akcijų, išpardavimo, CLEVER prekėms, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniams ir kitoms prekėms, kurioms pagal teisės aktus nuolaidos negali būti taikomos.
Straipsnį parengė: „Iki“.
