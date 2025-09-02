Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nausėdos patarėjas: „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas – per brangi iniciatyva

2025-09-02 08:25 / šaltinis: BNS
2025-09-02 08:25

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad energetikos grupės „Ignitis grupė“ akcijų išpirkimas iš privačių investuotojų šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.

„Ignitis“

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad energetikos grupės „Ignitis grupė" akcijų išpirkimas iš privačių investuotojų šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.

0

„Iš esmės tai yra įmanoma, bet šiandien Lietuvoje tokiam tikslui tiesiog nėra pinigų, nes Lietuvos tikslai yra kiti“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė V. Augustinavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, Lietuvai artimiausiais metais daug papildomų biudžeto lėšų teks skirti gynybai, pensijų indeksavimui, vaiko pinigų didinimui, viešojo sektoriaus darbuotojų algoms.

„Šis klausimas (akcijų išpirkimo – BNS) yra nesavalaikis, nes iš esmės jis yra per brangus“, – kalbėjo patarėjas.

V. Augustinavičiaus teigimu, ateityje teoriškai toks sprendimas galėtų būti svarstomas, nes užsienyje panašių pavyzdžių, kai valstybė išsiperka privačių investuotojų turimas akcijas valstybinėse įmonėse, egzistuoja.

Valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas siūlo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia idėją palaikanti, bet pabrėžia, jog šis klausimas yra politinė kryptis, kurią reikia išdiskutuoti. 

Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Įvertino pasikeitusią Nausėdos retoriką dėl „Nemuno aušros“: tai yra paprasčiausia matematika (76)
Išskirtinis interviu su prezidentu Gitanu Nausėda (nuotr. TV3)
Išskirtinis TV3 Žinių interviu: Gitanas Nausėda – apie rizikas dėl Ruginienės vyro, Lietuvos karius Ukrainoje ir „valstiečių“ reikalavimus (237)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

