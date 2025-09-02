Nausėdos patarėjas: „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas – per brangi iniciatyva

„Iš esmės tai yra įmanoma, bet šiandien Lietuvoje tokiam tikslui tiesiog nėra pinigų, nes Lietuvos tikslai yra kiti“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė V. Augustinavičius.
Pasak jo, Lietuvai artimiausiais metais daug papildomų biudžeto lėšų teks skirti gynybai, pensijų indeksavimui, vaiko pinigų didinimui, viešojo sektoriaus darbuotojų algoms.
„Šis klausimas (akcijų išpirkimo – BNS) yra nesavalaikis, nes iš esmės jis yra per brangus“, – kalbėjo patarėjas.
V. Augustinavičiaus teigimu, ateityje teoriškai toks sprendimas galėtų būti svarstomas, nes užsienyje panašių pavyzdžių, kai valstybė išsiperka privačių investuotojų turimas akcijas valstybinėse įmonėse, egzistuoja.
Valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas siūlo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia idėją palaikanti, bet pabrėžia, jog šis klausimas yra politinė kryptis, kurią reikia išdiskutuoti.
Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.
