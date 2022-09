Nausėda: Lietuva investuotojams gali garantuoti saugumą ir stabilumą

Tai jis trečiadienį aptarė su Lietuvoje investuojančia finansinių paslaugų bendrove „Citco“, kurios padalinys „Citco Lietuva“ per 15 metų tapo vienu didžiausių įmonės padalinių pasaulyje ir Lietuvoje sukūrė per 800 darbo vietų.

„Jūsų investicijos yra abipusio pasitikėjimo įrodymas ir Lietuvos, kaip verslui palankios valstybės, pripažinimas. Lietuva investuotojams gali garantuoti tiek saugumą, tiek ekonominį stabilumą ir talentų kupiną darbo rinką, o tai skatina stabilią verslo ryšių plėtrą“, – susitikime su „Citco“ vadovais teigė G. Nausėda.

Jis pažymėjo, kad per pastarąjį dešimtmetį Lietuva įgyvendino elektros ir dujų infrastruktūros projektus, įskaitant Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą, be to, statomi saulės ir vėjo energijos parkai.

REKLAMA

„Dabartinė energetikos krizė Europoje turėtų būti vertinama kaip galimybė visiškai atsisakyti Rusijos energijos išteklių, paspartinti perėjimą prie saugesnės ir tvaresnės energijos, plėsti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir mažiau naudoti iškastinį kurą“, – teigė prezidentas.

„Citco“ paslaugų centras Vilniuje yra vienas didžiausių paslaugų centrų Lietuvoje, jame teikiamos fondų aptarnavimo, finansinių konsultacijų paslaugos.

„Citco“ teikia specializuotas finansines paslaugas alternatyviems investiciniams fondams, investuotojams, tarptautinėms įmonėms ir privatiems klientams visame pasaulyje, įmonėje dirba apie 10 tūkst. darbuotojų 50-yje valstybių, o bendrovės prižiūrimas finansinis turtas viršija 1,8 trln. JAV dolerių.