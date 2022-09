Svarbu nepasirinkusiems elektros tiekėjo: vartotojams siūlo duoti dar 3 metus

Tokių pakeitimų Energetikos ministerija ėmėsi dėl drastiškai pakilusių elektros kainų.

Šiuo metu numatoma, kad III etapas įvyks iki 2022 metų gruodžio mėnesio. Jei bus priimtas ministerijos siūlymas, šis terminas bus pratęstas iki 2026 metų.

Į III elektros rinkos liberalizavimo etapą patenka visi ūkiai, kurie sunaudoja elektros iki 1000 kWh per metus.

Be to, pagal ministerijos pasiūlymą, visuomeninio tiekėją galės pasirinkti ir tie vartotojai, kurie jau yra sudarę sutartis su nepriklausomu tiekėju.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, nepriklausomo elektros tiekėjo dar nėra pasirinkę beveik 400 tūkst. vartotojų.

Ką reiks daryti nepasirinkusiems ir pasirinkusiems

Visi elektros energijos rinkos liberalizavimo III etapo vartotojai (nesvarbu ar jau pasirinkę nepriklausomą tiekėją ar dar nepasirinkę) yra vienodi – turi tas pačias galimybes nuspręsti, kaip jie reaguoja į elektros rinkos liberalizavimo III etapo termino pratęsimą, rašoma įstatymo aiškinamajame rašte.

Elektros rinkos liberalizavimo III etapo buitiniai vartotojai, jei jie dar nepasirinko nepriklausomo tiekėjo, galės apsispręsti, kaip jiems elgtis:

1) šiuo metu nieko nedaryti, t. y. iki 2026 m. sausio 1 d. naudotis visuomeninio tiekimo paslauga ir iki 2025 m. gruodžio pabaigos pasirinkti nepriklausomą tiekėją;

2) jei pageidauja, sudaryti sutartį su nepriklausomu tiekėju. Tačiau vartotojas, sudaręs sutartį su nepriklausomu tiekėju, taip pat turės teisę nutraukti sutartį su nepriklausomu tiekėju ir grįžti į visuomeninį tiekimą iki 2025 m. gruodžio 31 d., ir tada iki 2025 m. gruodžio pabaigos pakartotinai pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Elektros rinkos liberalizavimo III etapo buitiniai vartotojai, kurie jau yra pasirinkę nepriklausomą tiekėją, galės apsispręsti:

1) nieko nedaryti, naudotis turima sutartimi su nepriklausomu tiekėju, jeigu to pageidauja;

2) nutraukti sutartį su nepriklausomu tiekėju (įvertinęs sutarties nutraukimo sąlygas) ir grįžti į visuomeninį tiekimą, ir vėliau iki 2025 m. gruodžio pabaigos pakartotinai pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Aptars energijos taupymo planą

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šiandieną Vyriausybė aptars Energetikos ministerijos parengtą energijos taupymo planą.

Plane siūloma valstybės institucijoms iki 19 laipsnių mažinti temperatūrą patalpose žiemą , o vasarą – didinti iki 27 laipsnių, išjungti karštą vandenį, mažinti apšvietimą, be to, siūloma dviem mėnesiais ilgiau – nuo spalio iki gegužės – riboti leistiną greitį keliuose iki 110 km per valandą.

Skaičiuojama, kad valstybei tai padėtų sutaupyti apie 140–160 GWh energijos, arba apie 50 mln. eurų per metus.

Be to, siūloma leisti tų biudžetinių įstaigų, valstybės institucijų ir įmonių, kurios jau taiko nuotolinį darbą, darbuotojams nuotoliu dirbti penktadieniais ir pirmadieniais – taip būtų galima keturioms dienoms iš eilės šildymo temperatūrą patalpose sumažinti iki 17 laipsnių.

Preliminariais skaičiavimais, augant energijos kainoms ir nesiėmus jokių priemonių valstybės sąnaudos vien už šilumą ir elektrą šiemet gali siekti 250 mln. eurų. Turto banko duomenimis, dar 2021 metais jos buvo 98 mln. eurų.