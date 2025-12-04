Naujausia žinia dėl Rygos oro uosto ir keleivių srauto: štai ką praneša

Pelnas padidėjo 1,3 proc. iki 5,949 mln. eurų.
Aviacijos paslaugų pajamos augo 6,6 proc. iki 35,6 mln. eurų, kitų paslaugų – 2,7 proc. iki 24,7 mln. eurų.
Investicijos plėtrai šiemet sausį-rugsėjį siekė 8,232 mln. eurų.
Per pirmus devynis šių metų mėnesius didžiausias Baltijos šalyse oro uostas sulaukė 5,336 mln. keleivių – 0,5 proc. daugiau nei prieš metus. Skrydžių padaugėjo 0,9 proc. iki 47,4 tūkstančio. Krovinių ir pašto siuntų srautai išaugo 6,5 proc. iki 14,2 tūkst. tonų.
2024-aisiais Rygos oro uosto pajamos didėjo 7,1 proc. iki 77,629 mln. eurų, pelnas – 2,1 karto iki 3,441 mln. eurų.