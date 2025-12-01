 
TV3 naujienos > Verslas

Mokslo proveržis: lietuviška DI širdies echoskopijos programinė įranga bus naudojama JAV

2025-12-01 10:06
2025-12-01 10:06

Lietuvos medicinos technologijų startuolio „Ligence“ dirbtiniu intelektu (DI) paremta širdies echoskopijos programinė įranga „Ligence Heart“ bus naudojama JAV medicinos įstaigose.

JAV vėliava (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos medicinos technologijų startuolio „Ligence“ dirbtiniu intelektu (DI) paremta širdies echoskopijos programinė įranga „Ligence Heart“ bus naudojama JAV medicinos įstaigose.

0

Įmonė pirmadienį pranešė gavusi JAV maisto ir vaistų administracijos (FDA) patvirtinimą – JAV įstaigos nuo šiol galės naudoti „Ligence Heart“ automatinei širdies matavimų analizei ir specializuotų ataskaitų rengimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai vienas pirmųjų tokių FDA patvirtinimų Centrinės, Šiaurės ir Rytų Europos regionuose širdies ultragarso tyrimų automatizavimui pasitelkiant DI.

Pasak „Ligence“ bendraįkūrėjo ir direktoriaus Arno Karužo, ši įranga palengvins darbą kardiologų komandoms, suteiks gydytojams daugiau laiko bendrauti su pacientais ir leis anksčiau identifikuoti širdies ligas. 

„Praktikoje puikiai matome, kiek daug laiko iššvaistoma atliekant pasikartojančius rankinius matavimus. Vietoj to turėtume koncentruotis į širdies ligų, ypač širdies nepakankamumo, ankstyvą atpažinimą“, – pranešime teigė A. Karužas. 

Įmonė teigia planuojanti tęsti plėtrą JAV ir Europos rinkose didindama „Ligence Heart“ produkto funkcionalumą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

