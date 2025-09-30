Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Metinė infliacija Lenkijoje įsitvirtino žemiausiame nuo 2024 metų birželio lygyje

2025-09-30 12:21 / šaltinis: BNS
2025-09-30 12:21

Metinė infliacija Lenkijoje rugsėjį nepakito ir, kaip ir ankstesnį mėnesį, sudarė 2,9 proc., parodė šalies statistikos tarnybos antradienį paskelbti išankstiniai duomenys.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

0

Šis lygis yra žemiausias nuo 2024 metų birželio, rašo portalas „Trading Economics“.

Kuro asmeniniam transportui kainos smuko 4,9 proc., tačiau šį smukimą su kaupu kompensavo 4,2 proc. šoktelėjusios maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos, taip pat 2,4 proc. pakilusios elektros, dujų ir kitų kuro rūšių kainos.

Rugpjūtį, palyginti su liepa, vartotojų kainos šalyje nepakito.

