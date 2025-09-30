Metinė infliacija Lenkijoje įsitvirtino žemiausiame nuo 2024 metų birželio lygyje

Šis lygis yra žemiausias nuo 2024 metų birželio, rašo portalas „Trading Economics“.
Kuro asmeniniam transportui kainos smuko 4,9 proc., tačiau šį smukimą su kaupu kompensavo 4,2 proc. šoktelėjusios maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos, taip pat 2,4 proc. pakilusios elektros, dujų ir kitų kuro rūšių kainos.
Rugpjūtį, palyginti su liepa, vartotojų kainos šalyje nepakito.
