Mažmeninė prekyba Lenkijoje rugsėjį augo sparčiausiai per penkis mėnesius

Augimas spartėjo nuo 3,1 proc. rugpjūtį iki solidžiausio nuo balandžio, bet nepateisino nacionalinės naujienų agentūros PAP kalbintų analitikų lūkesčių, prognozavusių šuolį 6,8 procento.
Per mėnesį (praėjusį mėnesį, palyginti su ankstesniu) mažmeninė prekyba susitraukė 2,7 procento.
Per tris šių metų ketvirčius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, mažmeninė prekyba palyginamosiomis kainomis augo 3,9 procento.
Galiojusiomis kainomis prekyba rugsėjį traukėsi 2,5 proc. per mėnesį ir plėtėsi 6,6 proc. per metus, o metinis augimas sausį-rugsėjį siekė 4,3 procento.