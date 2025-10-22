Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Mažmeninė prekyba Lenkijoje rugsėjį augo sparčiausiai per penkis mėnesius

2025-10-22 14:40 / šaltinis: BNS
2025-10-22 14:40

Mažmeninės prekybos apyvarta Lenkijoje praėjusį mėnesį, palyginti su praėjusių metų rugsėju, palyginamosiomis kainomis pagyvėjo 6,4 proc., trečiadienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba (GUS).

0

Augimas spartėjo nuo 3,1 proc. rugpjūtį iki solidžiausio nuo balandžio, bet nepateisino nacionalinės naujienų agentūros PAP kalbintų analitikų lūkesčių, prognozavusių šuolį 6,8 procento.

Per mėnesį (praėjusį mėnesį, palyginti su ankstesniu) mažmeninė prekyba susitraukė 2,7 procento.

Per tris šių metų ketvirčius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, mažmeninė prekyba palyginamosiomis kainomis augo 3,9 procento.

Galiojusiomis kainomis prekyba rugsėjį traukėsi 2,5 proc. per mėnesį ir plėtėsi 6,6 proc. per metus, o metinis augimas sausį-rugsėjį siekė 4,3 procento.

