Su kūdikiu į kalnus lipusi lietuvių šeima sureagavo į lenkų kaltinimus: mus apšmeižė

Gidas Szymonas Stochas pasakojo šeštadienį sutikęs šeimą iš Lietuvos, kai vedė turistų grupę tuo pačiu maršrutu.
Tuo metu takas buvo padengtas kietu sniegu ir ledu – tokiomis sąlygomis, kaip teigė „Facebook“ paskyra „Tatromaniak“, „reikia ne tik tinkamos įrangos, bet ir patirties bei budrumo“.
Kaip pasakojo Sz. Stochas, nepaisydami pakartotinių įspėjimų iš kelių gidų, Slovakijos kalnų gelbėtojo ir kalnų trobelės darbuotojų, tėvai, nešini 9 mėnesių kūdikiu, tęsė kopimą.
Lenkijos žiniasklaidoje nurodoma, kad Sz. Stochas neva patarė lietuviams tėvams išsikviesti gelbėjimo tarnybas, bet šie atsisakė, nes neturėjo kelionės draudimo.
„Jie nusprendė geriau rizikuoti savo vaiko gyvybe, nei sumokėti už gelbėjimą“, – rašoma „Tatromaniak“ įraše.
Susidūręs su gyvybei pavojinga situacija, gidas nusprendė pats paimti kūdikį ir nunešti jį žemyn nuo kalno į saugesnę vietą.
Tėvų reakcija: mus apšmeižė
Lenkijos žiniasklaidos dėmesio centre atsidūrę lietuviai netruko ilgai sureaguoti į plintančią publikaciją. Anot jų, tai – faktų iškraipymas ir melagingos informacijos skleidimas.
„Aš ir mano žmona daugelį metų užsiimame kalnų žygiais, alpinizmu ir via ferrata maršrutais. Esame įkopę į daugybę viršūnių kartu su savo vaiku – tarp jų ir kalnus Juodkalnijoje, taip pat kelias Aukštųjų Tatrų viršūnes. Tai tikrai nebuvo mūsų pirmasis kopimas su vaiku Tatrų kalnuose“, – socialiniame „Facebook“ nurodė šeima.
Šeima pasakoja, kad tądien į žygį išvyko pilnai pasiruošę – kaip ir šimtai kitų tą dieną kopusių žmonių.
„Maždaug pusiaukelėje sutikome kalnų gidą Szymoną Stochą, kuris informavo apie tolimesnes sąlygas – nieko netikėto, nes tokiomis sąlygomis esame kopę ne kartą. Leidžiantis žygeiviai patvirtino, kad takas yra geros būklės. Viršūnę pasiekėme be jokio vargo“, – prisimena šeima.
Gidas pats pasisiūlė panešti vaiką
Anot lietuvių, Sz. Stochas viršūnėje pasiteiravo, kaip jiems sekasi bei pats pasisiūlė panešti jų vaiką.
„Iš susirūpinimo dėl saugumo jis savo iniciatyva pasiūlė trumpam – keliems šimtams metrų – padėti nunešti mūsų vaiką žemyn nuo statesnės, snieguotos tako dalies. Mes pagalbos neprašėme. Tai buvo jo pasiūlymas, kurį priėmėme tik tam trumpam ruožui, nes jo apkaustai geriau tiko tam snieguotam šlaitui. Po kelių šimtų metrų mes patys perėmėme vaiką ir visą likusį nusileidimą atlikome savarankiškai – kaip ir šimtai kitų tądien kopusių žmonių su tokia pačia įranga“, – pasakoja lietuviai.
„Pažymėtina, kad nešdamas mūsų vaiką, gidas sustojo viduryje šlaito darytis asmenukių (viena jų vėliau pasirodė komentaruose po „Tatromaniak“ įrašu). Mūsų nuomone, būtent tai buvo pats neatsakingiausias momentas visoje situacijoje – akivaizdžiai skirtas savireklamai, o ne saugumui“, – prisimena šeima.
Draudimą turėjo
„Taip pat melagingai teigiama, kad mes neturėjome draudimo. Tai visiškas melas. Visada keliaujame apdrausti ir puikiai suprantame kalnų žygių rizikas. Apie draudimą su gidu jokios kalbos niekada nebuvo“, – tikino lietuvis.
Šeima pabrėžė, kad yra nuoširdžiai šokiruoti, kaip kai kurie žmonės gali iškraipyti faktus ir paversti šeimos žygį sensacinga istorija vien tam, kad pasikeltų savo įvaizdį.
„Jau susisiekėme su melagingą informaciją paskelbusiais asmenimis su reikalavimu pašalinti šmeižiančius įrašus.
Kopdami į kalnus visada vertiname situaciją realiu laiku ir niekada nerizikuojame. Tą savaitgalį įkopėme ir į kitas, lengvesnes viršūnes. Turime pakankamai patirties, kad žinotume, kada apsisukti ir leistis žemyn“, – priduriama pranešime.
