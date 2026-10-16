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TV3 naujienos > Verslas

„Maximoje“ mėsos nusipirkusi moteris liko šokiruota: pardavinėja mėsą su pūliniais?

2026-10-16 16:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 16:51
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Maximos“ parduotuvėje mėsos nusipirkusi moteris liko nustebusi – pamačiusi, kas yra jos viduje, nusprendė nuotrauka pasidalyti socialiniuose tinkluose ir paklausti kitų, kas tai galėtų būti. Į situaciją sureagavo ir „Maximos“ atstovė – paaiškėjo, kas buvo pastebėta mėsoje.

Maxima (ELTA nuotr.)

Maximos“ parduotuvėje mėsos nusipirkusi moteris liko nustebusi – pamačiusi, kas yra jos viduje, nusprendė nuotrauka pasidalyti socialiniuose tinkluose ir paklausti kitų, kas tai galėtų būti. Į situaciją sureagavo ir „Maximos“ atstovė – paaiškėjo, kas buvo pastebėta mėsoje.

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Viena moteris socialiniuose tinkluose pasidalijo įtartinai atrodančios mėsos nuotrauka. Ji pasakojo, kad mėsą įsigijo vienoje iš „Maxima“ parduotuvių.

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„Kas čia su šita mėsa negerai? Pirmą kartą taip“, – teiravosi moteris.

Netrukus po jos įrašu pasipylė komentarai. 

Pavyzdžiui, Erikas komentavo, kad tai greičiausiai pūlinys.

„Tikriausiai pūlinys ar infekcija. Tokios mėsos valgyti negalima. Su nuotraukomis ir kvitu kreipkitės į parduotuvę ir VMVT“, – aiškino vyras.

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Tuo metu kiti gyventojai piktinosi perduotuvių neapdairumu.

„Kaip tokia mėsa atsidūrė parduotuvėje ir buvo parduota pirkėjui?“ – piktinosi viena komentatorė.

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Tikina, kad tai išskirtinis atvejis

Į šią nuotrauką sureagavo ir „Maximos“ atstovė Urtė Paulauskaitė. Ji apgailestavo dėl susidariusios situacijos ir klientei patarė kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

„Kolegos patikslino, kad mėsoje matomas darinys yra pūlinys. Toks defektas retai būna matomas išoriškai, todėl toks atvejis yra ganėtinai retas, tačiau pasitaiko, kad gamintojas jo neidentifikuoja ir išleidžia į prekybą“, – aiškino prekybos tinklo atstovė.

Ji pridūrė, kad tai yra pavienis atvejis, tačiau norėdami būti tikri dėl partijos kokybės, specialistai šį atvejį nuodugniai išanalizuos.

indeliai.lt

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