Kaip paaiškėjo, pats restorano atsiradimas buvo visiškai netikėtas – šefas su mylimąja tiesiog vaikščiojo po Juodkrantės kalnelius, kai akis užkliuvo už pravestų virtuvės komunikacijų, o netrukus Tadą pasiekė ir pasiūlymas įsikurti. Po sėkmės ir įvertinimų Vilniuje, jis pajuto norą kalbėti nebe apie žmogaus bei miesto, o apie žmogaus ir gamtos santykį.
„Aš manau, kad žmogus, atėjęs pavakarieniauti į mano restoranus, gali ne tik pailsėti, bet gali ir įsikvėpti, gali surasti naują diskursą su savimi ir labiau save pažinti. Tai man yra žavu“, – apie savo, kaip gastronominio provokatoriaus, filosofiją kalbėjo T. Eidukevičius.
D. Katiną ypač nustebino drąsus šefo sprendimas – priešingai nei daugelis Neringos verslų, kurie užsidaro pasibaigus vasarai, šis restoranas dirba savaitgaliais ir ne sezono metu. Pasak Tado, izoliuoti vietą tik vasarai būtų tiesiog nesąžininga.
„Kadangi pats restoranas yra apie gamtą, reikia pažinti visus metų laikus. Tai būtent tą ir noriu daryti – pats susipažinti su vietine gamta ir pažinti visą Neringą, jos gamtą per visą metų eigą“, – savo sprendimą aiškino šefas.
Nors šefas neslėpė, kad ne visi virtuvėje naudojami produktai yra kilę iš Kuršių nerijos, visa skonių paletė ir jausmas – būtent iš čia. Tai D. Katinas netruko pajusti ragaudamas patiekalus.
Degustavo neįprastus užkandžius
Pirmasis karštas užkandis – rankomis valgomas skandinaviško stiliaus blynelis su rūkytu šamu, morkomis, žuvų bešamelio padažu ir krapais – buvo patiektas ant iš amatininkų surinktų ir atgal į pajūrį sugrąžintų gintaro gabaliukų.
„Krapas nuo šiol turi būti Lietuvos nacionalinis prieskonis, nes dar neragavau nė vieno patiekalo, kur krapai būtų sugadinę kažką“, – ragaudamas šmaikštavo D. Katinas.
Ne mažiau įspūdžių paliko ir šaltas užkandis „Pasivaikščiojimas paplūdimiu“, patiektas perdirbto stiklo indelyje. Jame šefas sujungė šeivamedį, pušų pumpurus, netoliese pagautą žuvį bei jūros dumblių ledus su savo darbo patirtimi Ispanijoje, Kosta Bravos regione, iš kurio atkeliavo salikornija.
„Man patinka tai, kad yra panaudotas šalvis ir būtent tai atspindi mūsų regiono, mūsų krašto žuvis, kurias mes galime turėti. Tadas yra unikalus šefas, nes jo gaminami patiekalai išties yra išskirtiniai, niekur nesutikti ir galbūt jeigu jūs atvyksite paragauti čia patiekalų, tai tikrai bus jums kažkas tai naujo, netikėto ir dar nesutikto“, – reziumavo D. Katinas.
Daugiau kulinarinių atradimų bei šefo Arno Petronio ruoštą sūdytos dorados kapotinės receptą pamatykite ladoje „Skanauk Lietuvą“.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Skanauk Lietuvą“.