LVAT: 16,5 tūkst. eurų FNTT bauda „CoinGate“ valdytojai – teisėta

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) lapkričio 19 dieną atmetė „Decentralized“ skundą ir paliko nepakeistą Regionų administracinio teismo 2024 metų spalio 23 dienos sprendimą.
„Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad tokia veikla, kai prekiaujama dovanų kortelėmis, kurios įsigyjamos sumokant už jas virtualiąja valiuta, o vėliau jos iškeičiamos į paslaugų teikėjui priimtiną valiutą pirkėjui suteikiant galimybę iki tam tikros sumos įsigyti prekes ir paslaugas, laikytina sandoriu virtualiąja valiuta ir tokiems sandoriams taikytini įstatymo (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo – BNS) reikalavimai“, – nutarė LVAT teisėjų kolegija.
Pasak „Decentralized“ argumentų teismui, 2022 metais atlikusi patikrinimą FNTT pateikė dviprasmišką ir abejonių keliantį galbūt padarytų pažeidimų aprašymą, todėl įmonė paprašė tarnybos jį patikslinti sukonkretinant bei aiškiai įvardinant, jog visi pažeidimai kildinami tik iš dovanų kuponų pardavimo veiklos.
„Išvadoje (...) nurodoma, jog bendrovė (...) nesilaikė kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimų, nenustatinėjo klientų, kurie pirko dovanų korteles, tapatybių, nerinko duomenų, reikalingų kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymui ir jų nesaugojo, klientams nebuvo pateikiamos anketos, (...) nebuvo įgyvendintos kitos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės“, – skunde teismui teigė „Decentralized“.
Įmonės įsitikinimu, įstatymas nereikalauja taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių parduodant dovanų korteles ir kaip atsiskaitymą už jas priimant virtualiąsias valiutas.
Tuo metu FNTT tikino, jog bendrovės klientai su kortelėmis iš esmės įsigijo ne prekes ar paslaugas, o tarpinę priemonę vėlesniems atsiskaitymams, todėl tai yra tokia pat veikia, kaip ir išankstinio mokėjimo kortelės.
„FNTT vertino tik tai, kad bendrovės klientams, už bitkoinus ar kitą virtualiąją valiutą įsigijusiems korteles, turėjo būti taikomos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės, jei klientų sumokama suma už minėtas korteles yra lygi arba viršija 1 tūkst. eurų“, – teismui nurodė FNTT.
Pasak teismų, virtualiųjų valiutų specifinis statusas ir keliamos rizikos sąlygoja būtinybę taikyti griežtesnius reikalavimus jų priežiūrai, kai įgyvendinama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.
Pasisakydamas dėl baudos pirmos instancijos teismas skelbė, jog FNTT komisija lengvinančia aplinkybe laikė tai, kad bendrovė savo noru užkirto kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms ir ėmėsi veiksmų taisyti padėtį, be to, komisija darė išvadą, kad pažeidimai yra apysunkiai.
Įvertinus bendrovės 2021 metų pajamas (66,45 mln. eurų), bauda, anot teismo, nėra didelė ar neproporcinga, todėl dar labiau mažinti ją nėra pagrindo.
Pasak LVAT nutarties, nuo 2020 metų liepos „Decentralized“ tinklalapyje buvo galima pirkti dovanų kuponus – daugiausia 25 vienam krepšeliui, kurio suma – nuo vieno iki 1 tūkst. eurų per parą, jais buvo galima atsiskaityti už lėktuvų skrydžius, keliones, pramogas, žaidimus, sportą, maitinimo įstaigų, grožio, SPA paslaugas, kitas prekes ir paslaugas.
Pirkėjo identifikavimas vyko pagal elektroninį paštą, buvo tikrinamas IP, naudojamas „įrenginio piršto antspaudas“.
Bendrovė FNTT pateikė duomenis apie 11,36 tūkst. dovanų kuponų pirkėjų, kuriems parduota 33,57 tūkst. kortelių už 4,261 mln. eurų, o vidutinė kupono vertė buvo apie 127 eurai.
FNTT 2022 metų gegužę–liepą atlikus patikrinimą analizuota 100 didžiausių pirkėjų, įsigijusių nuo 6 iki 744 (iš viso – 3633) kuponų už 5–31 tūkst eurų (906,8 tūkst. eurų). Nustatyta, kad bent 7 pirkėjai bent 17 atvejų pirko kuponus už 1 tūkst. eurų ar daugiau, be to, ne mažiau nei 8 pirkėjai tą pačią dieną pirko kelis kuponus, kurių vienas nesiekė 1 tūkst. eurų, tačiau bendra jų suma buvo 1 tūkst. eurų ar daugiau.
Bylos duomenimis, didžiausi pardavėjai pagal parduotų kortelių skaičių buvo „Amazon“ (apie 3,2 tūkst. kortelių), „Walmart“ (1412), „eBay“ (apie 860), „BinancePay“ (apie 750).
„Vertinant šių elektroninių parduotuvių siūlomų prekių ir paslaugų asortimentą, galima sutikti, jog bendrovės parduodami dovanų kuponai (kortelės) pagal savo suteikiamas galimybes (savo turiniu ir esme) iš esmės prilygintini išankstinio apmokėjimo kortelėms“, – nutarė pirmos instancijos teismas.