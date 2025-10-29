„Litgrid“ vadovo konkurse – 46 paraiškos, tarp jų – ir Roko Masiulio

„Pirmame „Litgrid” vadovo atrankos etape gauti beveik pusės šimto (46) dalyvių dokumentai, toliau vykdome atrankos procedūras“, – BNS pranešė „Epso-G“ atstovas Gediminas Petrauskas.
Paraišką konkursui pateikė ir dabartinis įmonės vadovas Rokas Masiulis, kurio kadencija baigsis kitų metų vasario 22-ąją, BNS patvirtino „Litgrid“.
Pagal įstatymą valstybės valdomoms įmonėms tas pats žmogus gali vadovauti dvi kadencijas.
„Litgrid“ valdybos pirmininkas Tomas Varneckas anksčiau sakė, kad bendrovei reikia vadovo, kuris galėtų profesionaliai kuruoti energetikos sistemos atsparumo ir lankstumo stiprinimo projektus.
Kandidatų atranką vykdo personalo atrankos įmonė „Master Class Lietuva“, o nugalėtoją atrinks „Litgrid“ valdyba, jai padės „Epso-G“ atlygio ir skyrimo komitetas.
97,5 proc. bendrovės „Litgrid“ akcijų valdo energetikos grupė „Epso-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Energetikos ministerijai. Pastaroji pagal naują koalicijos sutartį atiteko socialdemokratams, jai vadovauja nepartinis Žygimantas Vaičiūnas.