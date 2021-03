„Linava“: pasienyje įtampa auga, vilkikų eilė ilgėja

Šiuo metu Baltarusijos pusėje stovi virš 2100 vilkikų, o Lietuvos pusėje – 307, t.y. kiek daugiau nei vakar.

Asociacijos „Linava“ prezidento Romo Austinsko teigimu, IT sistemų atnaujinimo darbai savaitgalį vyksta vangiai.

„Situaciją apsunkina tai, kad visi sunkiasvorių transporto priemonių kelionei reikalingi dokumentai yra pildomi ranka, kas užima labai daug laiko ir mažina vilkikų pralaidumą per pasienį. Per parą rankiniu būdu tvarkant dokumentus praleidžiama kur kas mažiau vilkikų nei įprastomis sąlygomis. Kitaip tariant, šiuo metu situacija pasienyje yra tokia kaip prieš kelioliką metų, kol dar nebuvo pilnai pasitelkta IT sistemų dokumentų tvarkymui“, – sako R. Austinskas.

Pasienyje jau penktą parą įstrigę vairuotojai yra labai pervargę, pikti, neturi galimybių normaliai pavalgyti, pailsėti, atlikti gamtinių reikalų. Kai kurie yra priversti tai daryti beveik kabinose, turimose talpose ir išmesti pakelėse. Kilometrinė eilė driekiasi keliuose, kur nėra patogumų, vietų maistui nusipirkti.

Dėl šios krizinės ir analogų neturinčios situacijos asociacija „Linava“ kreipėsi į finansų ministrę Gintarę Skaistę viešai ragindama ją kuo skubiau išspręsti šią problemą – užtikrinti, kad kuo greičiau būtų atkurtas IT sistemų veikimas. Juk vairuotojai negali savaitę būti įstrigę pasienyje ir gyventi nežmoniškomis sąlygomis. Kol kas, deja, jokių atsakymų nesulaukta iš finansų ministrės ir jo komandos.

R. Austinsko teigimu, per pasienį negali pravažiuoti nei Lietuvos, nei užsienio šalių vežėjai. Nors eilė iš Lietuvos pusės, lyginant su pirmosiomis dienomis, sumažėjo, bet įtampa nemažėja Lietuvos pusėje.

„Mūsų šalies vežėjai matydami augančią įtemptą situaciją pasienyje tiesiog nebesiunčia krovinių, yra priversti pažeidinėti sutartis su užsakovais, kuriose numatyti konkretūs krovinių pristatymo terminai. Dėl to jiems gresia ne tik nuostoliai, bet ir baudos, priklausomai nuo sutartyse numatytų sąlygų. Kaip jau skelbta, viena diena prastovos vilkikui kainuoja 300 eurų. Tad vežėjai ir toliau skaičiuoja milžiniškus nuostolius. Svarstome kreiptis dėl patirtų nuostolių kompensavimo į atsakingas institucijas“, – sako R. Austinskas.

Asociacija „Linava“ primena, kad jau penkta para neveikia Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS), Nacionalinė tranzito kontrolės sistema (NTKS), Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos (ES) šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistema (IDAIS).