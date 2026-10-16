Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos kelių būklė gali dar labiau prastėti – įspėja, kokių pasekmių sulauktume

2026-10-16 14:46 / šaltinis: BNS / aut. /
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-10-16 14:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vyriausybei pasiūlius keliams ir tiltams kitąmet skirti 66 mln. eurų mažesnį finansavimą nei šiemet, savivalda ir rinkos dalyviai tai vadina šokiruojančia žinia bei ragina atstatyti Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimą, sumažintą pernai, kai pradėjo veikti Valstybinis kelių fondas.

Transportas, eismas Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (34)

Vyriausybei pasiūlius keliams ir tiltams kitąmet skirti 66 mln. eurų mažesnį finansavimą nei šiemet, savivalda ir rinkos dalyviai tai vadina šokiruojančia žinia bei ragina atstatyti Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimą, sumažintą pernai, kai pradėjo veikti Valstybinis kelių fondas.

REKLAMA
0

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Audrius Klišonis sako, kad išlaidas keliams norima mažinti tuo metu, kai itin pabrango kelių tiesimui naudojamos medžiagos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Transportas, eismas, spūstys

Asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovo Šarūno Frolenko teigimu, tai reikštų, jog keliai toliau sparčiai dėvėsis, nebus tvarkomi laiku. Jis kartoja ir anksčiau teiktą siūlymą keliams skirti visas pajamas iš degalų akcizų.

REKLAMA
REKLAMA

„Skaičiai nėra džiuginantys, juo labiau, kad įvertinus visus kainų pokyčius, ypač kas liečia būtent naftos kainų pokyčius, beveik dvigubai pabrangęs bitumas. Ir jeigu tokie skaičiai išliks, gyventojai už tokį biudžetą valstybei tikrai nepadėkos“, – BNS penktadienį sakė A. Klišonis.

REKLAMA

„Finansavimas mažėja ir tai yra tikrai šokiruojanti, (...) labai bloga žinia visiems vartotojams. Visi turime turbūt susitaikyti su tuo, kad kelių būklė negerės ir prarasime daugiau laiko kelionėse, mokėsime daugiau už kurą, jo daugiau suvartosime, daugiau išleisime autoservisuose“, – BNS kalbėjo Š. Frolenko.

„40 proc. kelių neatitinka jiems keliamų būklės reikalavimų, jie yra laikomi blogais. Tas procentas su tokiu finansavimu tik didės“, – tikino asociacijos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Vyriausybės Seimui teikiamame kitų metų biudžeto projekte keliams numatyta 749,3 mln. eurų – 66,2 mln. eurų mažiau nei suplanuota šiemet (815,5 mln. eurų).

Taminskas prakalbo apie biudžetą keliams

Susisiekimo ministras Juras Taminskas penktadienį aiškino, kad bendras biudžetas keliams mažėja dėl sumenkusio europinio finansavimo, tuo metu nacionalinis finansavimas didėja 62 mln. eurų.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kelių fondas turėtų išaugti iki 240 mln. eurų, į jį tikintis surinkti 110 mln. eurų iš įsigaliosiančios elektroninės kelių rinkliavos sunkiajam transportui bei vežėjų grąžintų anksčiau nesumokėtų 25–36 mln. eurų mokesčių už užsienyje atliktą techninę priežiūrą.

Ragina didinti KPPP, į ją nukreipti pajamas iš degalų akcizų

Vyriausybės siūlymu vien KPPP 2027-ųjų biudžetas siektų 436 mln. eurų – 0,6 mln. eurų mažiau nei šiemet (436,6 mln. eurų).

REKLAMA

Š. Frolenko teigimu, tai yra per mažai, o KPPP turi būti atstatytas iki prieš Kelių fondo steigimą buvusio lygio – 540 mln. eurų.

„Nes vienintelis tvarus būdas (finansuoti kelius – BNS) yra Kelių fondas ir KPPP. Visi papildomi finansavimai – (...) europinės lėšos – yra labai geri sprendimai, bet jie tik padeda, o ne užtikrina bazinį finansavimą“, – kalbėjo rinkos dalyvių atstovas.

REKLAMA

A. Klišonis taip pat pabrėžė, kad kelių būklė negerės, kol į KPPP nebus investuojama daugiau.

Jo teigimu, dėl sumažėjusių KPPP lėšų nukenčia tos savivaldybės, kuriose nėra karinių objektų, pavyzdžiui, poligonų, tad jų galimybės pasinaudoti investicijomis į karinį mobilumą yra kur kas mažesnės: „Per metus atnaujinama apie 1,5 proc. Lietuvos kelių, tai nėra pakankamas tempas.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Asociacijos vadovas savo ruožtu sakė, jog nėra kito būdo gerinti kelių būklę, kaip tik tam skirti pajamas iš degalų akcizų.

„Kaip bepavadinsime, kaip bežongliruosime, tai neturi reikšmės. Turime žiūrėti santykį: kiek valstybė surenka pajamų iš akcizų už automobilių degalus ir kiek to akcizo atiduoda keliams“, – BNS teigė Š. Frolenko.

Kaip rašė BNS, J. Taminskas penktadienį pabrėžė, kad dėl mažėjančio finansavimo jokie pradėti ar kitais metais numatyti projektai nenukentės – jiems pinigų užteks.

Galutinis 2027 metų kelių finansavimas paaiškės Seimui patvirtinus kitų metų valstybės biudžetą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų