Lietuvos DI reguliacinei „smėliadėžei“ – įspūdinga suma ES fondo lėšų

„Mūsų tikslas – kad Lietuvos įmonės ne tik naudotųsi DI, bet ir pačios kurtų inovatyvius ir patikimus sprendimus, kurie konkuruoja pasauliniu mastu. Projektas suteiks joms tam reikalingas sąlygas, įrankius ir saugią erdvę eksperimentuoti“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Pasak pranešimo, DI „smėliadėžės“ tikslas yra sudaryti galimybes Lietuvos įmonėms realiomis sąlygomis išbandyti savo DI sprendimus, greičiau kurti, tobulinti ir į rinką išleisti pažangius ir patikimus DI produktus, stiprinant šalies konkurencingumą.
„Smėliadėžės“ projektas bus įgyvendinamas Vilniaus, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose, jiems skiriama po 1,5 mln. eurų, o projektą įgyvendins Inovacijų agentūra.