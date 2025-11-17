 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos DI reguliacinei „smėliadėžei“ – įspūdinga suma ES fondo lėšų

2025-11-17 16:10 / šaltinis: BNS
2025-11-17 16:10

Dirbtinio intelekto (DI) reguliacinės aplinkos, arba DI „smėliadėžės“ plėtrai Ekonomikos ir inovacijų ministerija skiria 3 mln. eurų europinių lėšų, pirmadienį pranešė ministerija. 

Dirbtinis intelektas gali padėti keisti santykius: jis tampa virtualiomis žmonomis ir padeda valdyti emocijas (nuotr. SCANPIX)

Dirbtinio intelekto (DI) reguliacinės aplinkos, arba DI „smėliadėžės“ plėtrai Ekonomikos ir inovacijų ministerija skiria 3 mln. eurų europinių lėšų, pirmadienį pranešė ministerija. 

REKLAMA
0

„Mūsų tikslas – kad Lietuvos įmonės ne tik naudotųsi DI, bet ir pačios kurtų inovatyvius ir patikimus sprendimus, kurie konkuruoja pasauliniu mastu. Projektas suteiks joms tam reikalingas sąlygas, įrankius ir saugią erdvę eksperimentuoti“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak pranešimo, DI „smėliadėžės“ tikslas yra sudaryti galimybes Lietuvos įmonėms realiomis sąlygomis išbandyti savo DI sprendimus, greičiau kurti, tobulinti ir į rinką išleisti pažangius ir patikimus DI produktus, stiprinant šalies konkurencingumą.

„Smėliadėžės“ projektas bus įgyvendinamas Vilniaus, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose, jiems skiriama po 1,5 mln. eurų, o projektą įgyvendins Inovacijų agentūra.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų