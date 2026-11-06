Lietuvos bankas įžvelgia didelę riziką, kad 2027 m. Lietuvai bus pradėta perviršinio deficito procedūra

„Mūsų (LB – BNS) toks preliminarus vertinimas yra, kad greičiausiai 2027 metais yra nemaža rizika, kad Lietuvai bus pradėta perviršinio deficito ištaisymo procedūra“, – penktadienį Seimo Ekonomikos ir inovacijų komitete teigė LB Ekonomikos departamento vyriausiasis ekonomistas Vaidotas Tuzikas.
VJo teigimu, nauja trimečio – 2027–2029 metų biudžeto projekto savybė yra ta, kad deficitas gana reikšmingai didėja kasmet.
„Jis (deficitas– BNS) didėja visu laikotarpiu ir mus neramina tai, kas gi mūsų laukia ateityje, kokias pasekmes tai gali turėti“, – sakė LB atstovas.
Anot jo, jeigu Lietuvai bus pradėta perviršinio deficito ištaisymo procedūra, gali išaugti ir šalies skolinimosi kaina, ir skola.
„Tai gali lemti didesnes palūkanas, branginti mūsų skolinimąsi, (...) tai gali lemti netgi spartesnį skolos augimą“, – kalbėjo V. Tuzikas.
Valstybės kontrolė penktadienį paskelbė, kad 2027–2029 metų valstybės biudžeto projektas sudarytas pažeidžiant nacionalines ir ES fiskalinės drausmės taisykles.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte dabar numatytas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas, 2028 metų – beveik 5 proc., o 2029-aisiais – apie 4 proc.
Valstybės kontrolės vertinimu, valdžios deficitas gali augti gerokai sparčiau nei numato Vyriausybė, ir 2029 metais priartėti prie 6 proc. BVP, o valstybės skola – prie 60 proc. BVP ribos.
Mastrichto kriterijai numato 3 proc. deficito ir 60 proc. skolos ribas.