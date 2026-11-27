Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų 2026–2035 metų plėtros planą patvirtino Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (VERT).
„Litgrid“ teigimu, tinklo plėtra būtina dėl sparčiai augančio elektros vartojimo ir atsinaujinančios energetikos plėtros. Prognozuojama, kad iki 2035 metų elektros energijos poreikis Lietuvoje gali išaugti nuo 13 TWh 2025 metais iki 27-47 TWh 2035 m., o atsinaujinančių energijos išteklių generacijos galia sieks 9,5–13 GW.
„VERT suderinimas patvirtina, kad mūsų parengtas dešimties metų elektros perdavimo tinklo plėtros planas atitinka šalies elektros sistemos poreikius ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Artimiausią dešimtmetį elektros perdavimo tinklas atliks esminį vaidmenį sudarant sąlygas Lietuvos ekonomikos elektrifikacijai ir integruojant naujus atsinaujinančios energetikos pajėgumus, didinant elektros sistemos atsparumą“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ vadovas Andrius Šemeškevičius.
Didžioji dalis numatytų lėšų bus skiriama naujų elektros linijų statybai, esamų linijų rekonstrukcijai, transformatorių pastočių modernizavimui ir valstybės strateginės svarbos projektams, tokiems kaip Lietuvos ir Lenkijos elektros jungtis „Harmony Link“ bei elektros perdavimo jungčių su Latvija stiprinimas.
Šiemet pirmą kartą „Litgrid“ ir „Amber Grid“ parengė bendrus elektros, dujų ir vandenilio tinklų plėtros jungtinius scenarijus, kuriais remiantis buvo rengiami abiejų perdavimo sistemos operatorių dešimties metų plėtros planai.
Planuojamos investicijos sudarys sąlygas prijungti naujus saulės ir vėjo elektrinių projektus, integruoti energijos kaupimo sistemas ir būsimus jūrinio vėjo parkus Baltijos jūroje, užtikrinti elektros tiekimą augantiems pramonės, transporto bei duomenų centrų poreikiams ir stiprinti elektros sistemos atsparumą.