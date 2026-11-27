Pirkimą laimėjęs rangovas turės parengti rekonstrukcijos techninio darbo projektą, gauti teigiamą projekto ekspertizės aktą ir atlikti Griškonių transformatorių pastotės skisrtyklos rekonstravimo darbus.
„Griškonių pastotės rekonstrukcija yra svarbi platesnio Pietų Lietuvos elektros perdavimo tinklo stiprinimo dalis. Kartu su nauja Griškonys–Varėna linija ji leis suformuoti tinklo žiedą, kuris padidins elektros perdavimo patikimumą ir sistemos atsparumą“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
Įgyvendinant projektą bus visiškai atnaujinta 110 kV skirstykla, pakeisti pirminiai įrenginiai ir atnaujintos pastotės sistemos.
Rekonstruotoje skirstykloje numatoma įdiegti pažangesnius įrenginius, kurie padidins nuotoliu valdomų prijunginių skaičių perdavimo tinkle. Kartu su linija Griškonys–Varėna projektas sudarys sąlygas atsinaujinančių išteklių plėtrai Pietų Lietuvoje.
Apie 50 kilometrų ilgio 110 kV elektros perdavimo liniją Griškonys–Varėna numatoma tiesti Alytaus rajono Butrimonių, Pivašiūnų ir Daugų seniūnijose, taip pat Varėnos rajono Jakėnų ir Varėnos seniūnijose bei Varėnos miesto teritorijoje.
Naujoji linija suformuos elektros perdavimo tinklo žiedą Pietų Lietuvoje, ją planuojama pastatyti iki 2028 metų antrojo ketvirčio.