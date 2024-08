Lietuvoje daliai darbuotojų auga atlyginimai – vis tik toks augimas smogia kitu galu

Lietuvių pajamos per metus vidutiniškai padidėjo maždaug 10-čia procentų: 116 eurų per mėnesį nuo 1230-ies iki 1346-ių eurų į rankas. Tiesa, toks spartus atlyginimų augimas kelią nerimą daliai ekonomistų. Esą sunkiau besiverčiančios pramonės šakos nepakelia tokio atlyginimų augimo tempo dėl to Lietuvoje daugėja bedarbių.