Lietuviai negaili pinigų būrėjų paslaugoms: 60 eurų, kad sužinotų apie meilę, o sveikata – paskutinėje vietoje

Pašnekovai prisipažįsta, kad už seansus su būrėjomis moka ir 20, ir 100 eurų. Remiantis statistika, verslo liudijimus ar individualią veiklą registruojamų spiritistų kasmet Lietuvoje vis daugėja, o jų pajamos – stebina.

Šia veikla užsiimanti moteris tikina, kad paklausa pastaruoju metu įspūdingai šoktelėjo – per mėnesį sulaukia bent 150 klientų, nors paslaugų kaina svyruoja nuo 15 iki 60 eurų ir dar kyla. Ji tikina, esą žmones traukia paslaptingi dalykai, o apsilankę skeptikai, pranašystėms išsipildžius, sugrįžta.

Su verslo liudijimu – 15 tūkst. eurų per metus

Kaunietė pasidalino, kad už nuotolinę konsultaciją COVID–19 pandemijos metu už seansą būrėjai sumokėjo 50 eurų.

Kita moteris papasakojo ir nelabai malonią situaciją: „Kažkada ėjau pas bobutę, kur kortas dėlioja. Tai mokėjau 20 eurų. Bet ji namie priiminėja ir toks tikras bobutės butukas – senas su seno žmogaus kvapais.“

Dar viena papasakojo, kad ėjo pas būrėją, kuri ne tik labai tiksliai išvardino sveikatos problemas, bet dar ir „nuėmė“ keletą užkeikimų: „Mes vykome trise su dukromis. Už mus tris mokėjome apie 100 eurų. Bet tai buvo prieš keletą metų.“

Tikriausiai ne paslaptis, kad nemažai būrėjų, astrologų, spiritistų šias paslaugas teikia nelegaliai iš namų ar internetu. Tačiau analizuojant tuos, kurie savo veiklą registruoja teisėtai, aiškiai matyti, kad su metais tokių vis daugėja.

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, Lietuvoje per pastaruosius trejus metus padaugėjo gyventojų, kurie vykdė „Astrologijos veiklą“ su verslo liudijimu.

2019 m. jų buvo 126, per metus prisidėjo dar 4, o 2021 m. jų buvo jau 143. Verta pažymėti, kad nors šia veikla užsiimančių žmonių skaičius nedidelis, deklaruotos pajamos viršija du milijonus.

Pavyzdžiui, 2021 m. 143 „Astrologijos veikla“ užsiimantys žmonės per metus uždirbo 2,2 mln. eurų. Tai reiškia, kad vidutiniškai vienas žmogus per metus uždirbo virš 15 tūkst. eurų, per mėnesį – apie 1,2 tūkst. eurų.

Spiritistų veikla nėra aiškiai apibrėžta

Nagrinėjant individualią veiklą iškyla sunkumas, kadangi nėra atskiros astrologijos veiklos. Yra tik „Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla“, į kurią įeina ne tik astrologijos ir spiritistų veikla.

Jai priskiriama: socialinių paslaugų, tokių kaip eskorto, pažinčių tarnybų ir santuokų biurų paslaugos, veikla; naminių gyvūnėlių globos, tokios kaip gyvūnėlių šėrimas, priežiūra, trumpalaikė prieglauda ir dresavimas, veikla; genealogiją tiriančių organizacijų veikla.

Taip pat tatuiruočių ir papuošalų vėrimo studijų veikla; batų valytojų, durininkų, viešbučių patarnautojų, statančių į vietą automobilius, ir pan. veikla; monetomis valdomų asmeninių paslaugų automatų, tokių kaip fotografavimosi kabinos, automatinės svarstyklės, kraujospūdžio matuokliai, monetomis valdomos užrakinamos spintelės ir kt., eksploatavimas koncesijos pagrindais veikla.

Remiantis VMI statistika, 2019 m. šią individualią veiklą, kuriai priskiriama astrologijos ir spiritistų veikla, vykdė 835 žmonės, 2020 m. – 893 žmonės, o 2021 m. prisidėjo dar 110.

Paskutiniais metais jų deklaruotos pajamos siekė 5,4 mln. eurų, kas reiškia, kad vidutiniškai vienas gyventojas per metus uždirbo 5,4 tūkst. o per mėnesį – vos 453 eurus.

Per dieną – iki 15 klientų: sugrįžta tie, kurie netikėjo

Su portalo tv3.lt skaitytojais savo patirtimi sutiko pasidalinti būrėja Orinta, kuri teikia konsultacijas Taro ir Lenormand kortomis, pajautimu ir kartais gali pasakyti apie žmogų iš nuotraukos.

Būrėja pasakoja, kad tuo oficialiai su individualia veikla užsiima 2–3 metus, bet iki to laiko maždaug 4 metus užsiimdavo neoficialiai – kortomis atsakydavo savo artimiesiems, draugams, pažįstamiems ir pažįstamųjų ratui.

Ji neslepia, kad pajuto didesnį klientų susidomėjimą, kai tuo pradėjo užsiimti oficialiai ir susikūrė savo puslapį internete.

„Klientų srautas iš pradžių buvo 1–2 klientai per dieną – tai labai labai mažai buvo. Su laiku paklausa išties padidėjo. Ir kad žmonės labiau tuo domisi, sakyčiau, jie visada tuo domėjosi, kiek teko pastebėti iš gyvenimiškos patirties.

Kai atsirado paklausa, žmonės dar labiau pradėjo domėtis ir tiesiog plūdo, kol priplūdo tiek, kad per dieną pas mane kreipiasi jau nuo 5 iki 15 klientų“, – tikina Orinta.

Ji įsitikinusi, kad jeigu žmogus jau vien kreipiasi pas būrėją, reiškia kažkoks tikėjimas viduje yra, bet, pasak jos, žmogus gal ne visada nori tai pripažinti ar to tiesiog nesuvokia.

Būrėja pasakoja, kad pas ją ateidavo ir tokių žmonių, kurie tuo netiki, o užsisakę paslaugą jie būdavo labai negatyviai nusistatę, sakydavo, kad tai – nesąmonė. Tačiau, pašnekovės teigimu, po kurio laiko tokie žmonės grįždavo ir grįžta, ir vis dėlto pripažįsta tai, kad ji buvo teisi, nes viskas išsipildė.

„Vis tiek žmonės yra smalsūs, jiems yra įdomu tai, kas yra nežinoma, jiems yra įdomu paslaptys, nežinomybė, dažnai ieško atsakymų į savo klausimus, kurių patys negali atrasti. Todėl ir kreipiasi į būrėjas, aiškiaregius ar kitus panašius praktikus“, – svarsto Orinta.

Aktualiausias klausimas – meilė, mažiausiai rūpi sveikata

Būrėjos teigimu, dažniausiai žmonėms aktualu yra meilė: „Pačioje pirmoje vietoje – meilė, santykiai, šeima. Antroje vietoje – darbas, pinigai. Sveikata dažniausiai būna paskutinėje vietoje, kas yra labai gaila.“

Pašnekovė neslepia, kad ateityje galvoja užsiimti ir tam tikrais ritualais, pavyzdžiui, pritraukti sėkmę ar žmogų, sugrąžinti žmogų, bet dar ieško savęs ir tobulina savo įgūdžius. Ji tikina, kad klientai nori, jog juos tarsi kažkas užvestų ant kelio, kai jie patys to kelio neranda.

Orinta atskleidžia, kad šiuo metu per mėnesį sulaukia mažiausiai 150 klientų. Būrėja spėja, kad tam įtakos daugiausia padarė geri atsiliepimai ir rekomendacijos.

Jos paslaugų kaina – nuo 15 iki 60 eurų, bet pamažu kyla. Pašnekovė tikina, kad kainų kilimas priklauso nuo jos asmeninio tobulėjimo ir, žinoma, išorinių veiksnių, tokių kaip infliacija.

„Taip pat priklauso, koks klausimas yra aktualus klientui, kokio pobūdžio, kokio sudėtingumo: ar klientas nori išsamiai žinoti, ar trumpai žinoti, taip pat tai priklauso nuo mano jėgų, kurias reikės panaudoti tam klausimui atsakyti. Todėl ir svarbus klausimų sudėtingumas“, – paaiškina Orinta.