  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuva skirs 552 mln. eurų kovai su klimato kaita

2025-11-24 16:27 / šaltinis: BNS
2025-11-24 16:27

Lietuva 2026-2029 metais planuoja skirti 522 mln. eurų klimato kaitai valdyti, o didžiausia dalis lėšų numatoma pastatų atnaujinimui, pirmadienį pranešė Aplinkos ministerija. 

Lietuva 2026-2029 metais planuoja skirti 522 mln. eurų klimato kaitai valdyti, o didžiausia dalis lėšų numatoma pastatų atnaujinimui, pirmadienį pranešė Aplinkos ministerija. 

Jos teigimu, Vyriausybei teikiamame plano projekte numatyta, jog 492,5 mln. eurų bus skirta daugiabučių, individualių namų, valstybinių bei savivaldybių pastatų renovacijai. 

Tuo metu 54,5 mln. eurų ketinama skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo pajėgumams: „Šios lėšos būtų skirtos juridiniams ir fiziniams asmenims medžiams savaiminukams išsaugoti, pelkių (durpžemių) hidrologiniam režimui atkurti, tiesti kabelines elektros linijas po žeme miškingose teritorijose.“

Anot ministerijos, dar 5 mln. eurų būtų skirta iškastinį kurą deginančių elektros gamybos įrenginių valdytojams: „Už šias lėšas būtų kompensuojamos faktiškai patiriamos su išmetamų teršalų kiekiu susijusios išlaidos, įtraukiamos į elektros energijos kainas.“  

BNS rašė, kad Europos Sąjunga (ES) liepą paskelbė ilgai atidėliotą tikslą iki 2040 metų išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 90 proc., palyginti su 1990 metų lygiu. 

2040-ųjų tikslas yra svarbus etapas, blokui planuojant iki 2050-ųjų tapti neutraliu anglies dioksido atžvilgiu. 

