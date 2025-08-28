Liepą didžiausia atlyginimų mediana tarp stambiausiu darbdavių – „Danske Bank“ šalies filiale

Antrąją poziciją išlaikė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba – liepą, palyginti su birželiu, darbo užmokesčio mediana sumažėjo 4,7 proc. ir siekė 3,17 tūkst. eurų.
Trečioje vietoje – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, kur liepą mediana čia buvo beveik 3 tūkst. eurų, per mėnesį ji paaugo 2,1 proc.
Ketvirtoje vietoje praėjusį mėnesį buvo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO): mediana čia siekė 2,97 tūkst. eurų, per mėnesį ji paaugo 10,2 proc.
Birželį trečioje vietoje buvusi Klaipėdos universiteto ligoninė smuktelėjo į penktą vietą. Liepą mediana čia buvo 2,9 tūkst. eurų, tačiau įstaiga išlieka rekordininke pagal medianos augimą per metus – ji šoktelėjo aukštyn net 53,6 proc.
