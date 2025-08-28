Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Liepą didžiausia atlyginimų mediana tarp stambiausiu darbdavių – „Danske Bank“ šalies filiale

2025-08-28 08:52 / šaltinis: BNS
2025-08-28 08:52

Daugiausia darbuotojų turinčių Lietuvos įmonių, kuriose yra didžiausios atlygio medianos, sąrašo pirmojoje vietoje liepą vėl atsidūrė „Danske bank“ Lietuvos filialas. Liepą jo atlygio mediana sumažėjo 0,8 proc. ir siekė 3,45 tūkst. eurų prieš mokesčius, remdamasis „Sodros“ duomenimis, ketvirtadienį skelbia portalas „Verslo žinios“.

Pinigai, eurai, grynieji, moneta (Fotodiena.lt)

Daugiausia darbuotojų turinčių Lietuvos įmonių, kuriose yra didžiausios atlygio medianos, sąrašo pirmojoje vietoje liepą vėl atsidūrė „Danske bank" Lietuvos filialas. Liepą jo atlygio mediana sumažėjo 0,8 proc. ir siekė 3,45 tūkst. eurų prieš mokesčius, remdamasis „Sodros" duomenimis, ketvirtadienį skelbia portalas „Verslo žinios".

0

Antrąją poziciją išlaikė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba – liepą, palyginti su birželiu, darbo užmokesčio mediana sumažėjo 4,7 proc. ir siekė 3,17 tūkst. eurų. 

Trečioje vietoje – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, kur liepą mediana čia buvo beveik 3 tūkst. eurų, per mėnesį ji paaugo 2,1 proc.

Ketvirtoje vietoje praėjusį mėnesį buvo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO): mediana čia siekė 2,97 tūkst. eurų, per mėnesį ji paaugo 10,2 proc.

Birželį trečioje vietoje buvusi Klaipėdos universiteto ligoninė smuktelėjo į penktą vietą. Liepą mediana čia buvo 2,9 tūkst. eurų, tačiau įstaiga išlieka rekordininke pagal medianos augimą per metus – ji šoktelėjo aukštyn net 53,6 proc.

