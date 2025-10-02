LB: įpareigojimas bankams tikrinti mokėjimus mažins sukčiavimo atvejų skaičių

„Šiuo metu tose šalyse, kuriose ši paslauga jau veikia, sukčiavimo atvejų sumažėjimas yra ne keliais, o keliasdešimt procentų. Todėl manome, kad ir Lietuvoje ši paslauga taip pat turės reikšmingą įtaką sukčiavimo prevencijai“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė E. Ruzgys.
Pasak jo, ši paslauga jau teikiama Portugalijoje ir Nyderlanduose – matoma, kad ji daro reikšmingą įtaką sukčiavimo atvejų mažejimui.
Taip pat, jo teigimu, privalomas mokėjimo gavėjo informacijos tikrinimas yra tik viena iš sukčiavimo prevencijai taikomų priemonių, kurios bus tobulinamos ir ateityje, atsižvelgiant į kintančius sukčiavimo būdus.
Pasak centrinio banko, nauja tvarka yra svarbi su sukčiavimu, apsisaugant nuo atvejų, kai pateikiamas sąskaitos numeris su klaidingu vardu, kai nurodoma, jog tai yra pažįstamo žmogaus, institucijos, žinomo pardavėjo ar įžymaus žmogaus sąskaita, nors iš tikrųjų sąskaitos numeris priklauso sukčiams.
Pasak LB valdybos nario, nuo spalio 9 d. kiekvieną kartą, kai asmuo norės atlikti pavedimą, mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos turės patikrinti, ar nurodytas gavėjo vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas sutampa su žmogaus ar įmonės, kuriai priklauso nurodytas sąskaitos numeris, duomenimis.
Šią paslaugą teiks bankai, kredito unijos, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos. Ji bus nemokama tiek gyventojams, tiek verslui.
„Šiam žingsniui mes intensyviai rengėmės daugiau nei pusantrų metų. Lietuvos bankas prižiūrėjo, kad bankai ir kiti rinkos dalyviai tinkamai pasirengtų pokyčiams bei tinkamai informuotų klientus“, – pridūrė E. Ruzgys.
Jis taip pat pabrėžė, kad viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija, jog, kol bus vykdomas tikrinimas, lėšos bus įšaldomos, yra netiesa – esą tikrinimas užtruks vos kelias sekundes ir pats mokėtojas spręs, ar, gavęs tikrinimo rezultatus, mokėjimą patvirtins ar atšauks.
Pereinant prie naujos sistemos tikimasi išvengti nesklandumų
Anot E. Ruzgio, Lietuva pokyčiams ruošėsi, todėl tikimasi, jog technologinių nesklandumų išvengti pavyks.
„Tai didelis pokytis visoje euro zonoje, tai didelis tiek technologinis pokytis, tiek vartotojų įpročių pokytis, todėl taip, tam tikrų sutrikimų gali būti, bet testavimas buvo vykdomas ilgą laiką ir mes tikimės, jog paslaugos įvedimas Lietuvoje bus pakankamai sėkmingas“, – teigė jis.
Pasak E. Ruzgio, visi bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai matys, kaip elgiasi vartotojai, kuriuos pranešimus atmeta ir į kuriuos atkreipia dėmesį, ši statistika bus analizuojama.
Anot LB, nauja tvarka taip pat padės išvengti klaidų, kai netyčia įrašomas neteisingas, kitam paslaugų teikėjui priklausantis sąskaitos IBAN numeris.
Mokėtojas, suvedęs mokėjimo atlikimui reikalingus duomenis ir paspaudęs „mokėti“, gaus vieną iš keturių galimų patikrinimo rezultato variantų: gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, beveik sutampa, nesutampa arba gavėjo pavadinimo patikrinti nepavyko.
Jei bus gautas pranešimas, jog nurodytas gavėjo vardas, pavardė ar pavadinimas beveik sutampa, sistema praneš patikslintą informaciją.
Tai gali reikšti netyčia praleistą raidę, simbolį, tarpą ar neteisingą raidę. Centrinis bankas pažymi, jog reikės nurodyti nesutrumpintus įmonių pavadinimus, o kartu ir juridinį statusą, pavyzdžiui, UAB, AB, VšĮ.
LB teigimu, labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į pranešimą, jog mokėjimo gavėjo vardas, pavardė ar pavadinimas nesutampa su tikruoju sąskaitos savininku – tai gali reikšti įsivėlusią klaidą, pasikeitusį įmonės pavadinimą arba sukčiavimo atvejį.
Tokį pranešimą gyventojai gaus ir tais atvejais, jei yra išsisaugoję ruošinius tokiais pavadinimais, kaip, pavyzdžiui: „Mamai“, „Už elektrą“ ir pan. Tokiu atveju reikės įrašyti visus reikalingus duomenis – vardą, pavardę ir pavadinimą.
Pasak LB, kai mokėjimo paslaugų teikėjas negalės patikrinti mokėjimo gavėjo, tai reikš arba techninius nesklandumus, arba tai, jog pinigai pervedami ne į euro zonai priklausančią šalį, kurios mokėjimo paslaugų teikėjai tokių paslaugų teikti neprivalo.
Pranešimai bus rodomi mokėjimo paslaugų teikėjų internetinės bankininkystės sistemoje, mobiliojoje programėlėje, taip pat mokėjimo atlikimo metu apie tikrinimo rezultatus asmenys bus informuojami ir fiziniuose padaliniuose.
