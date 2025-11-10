 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lauko ekranų tinklas OWEXX: lauko ekranai Klaipėdoje

2025-11-10
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

OWEXX – didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse – siūlo lauko ekranus Lietuvos, Estijos ir Latvijos miestuose. Aukštos kokybės lauko ekranai suteikia matomumą miestų gatvėse, sankryžose ir kitose didelio užimtumo lokacijose – ten, kur užtikrinami dideli žmonių srautai. Šįkart straipsnyje pasakojame apie OWEXX lauko ekranų tinklo ekranus Klaipėdoje – ryškios ir matomos reklamos galimybes uostamiestyje.

Reklama lauko ekranuose Klaipėdoje: dideli transporto priemonių srautai, matomumas ir ekranai su saulės kolektoriais

OWEXX – pirmieji ir vieninteliai, siūlantys lauko ekranus, įrengtus su saulės kolektoriais. Šie tvaresnės reklamos galimybes suteikiantys lauko ekranai vartoja saulės generuojamą elektros energiją – du iš jų yra Klaipėdoje. OWEXX lauko ekranų pavyzdys įrodo – inovacijos ir tvarumas eina koja kojon su efektyvia reklama.

Vienas iš šių ekranų Klaipėdoje – „Baltijos prospektas“ – įrengtas didelio intensyvumo uostamiesčio zonoje, Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžoje. Vienas didžiausių šio ekrano privalumų – pro jį vykstama link Naujosios perkėlos, o tai užtikrina didelius žmonių – klaipėdiečių, Neringos gyventojų ir turistų – srautus. Netoliese taip pat yra Centrinis Klaipėdos terminalas, didžiausias Vakarų Lietuvoje daugiafunkcinis sporto ir pramogų kompleksas „Švyturio arena“, o taip pat įvairios parduotuvės, įstaigos ir kt. 

Lauko ekranas „Šilutės plentas“ – dar vienas tvarus OWEXX lauko ekranų tinklo sprendimas. LED ekranas su saulės kolektoriais įrengtas net tris gatves – Šilutės plento ir Statybininkų bei Lypkių gatvių – jungiančioje sankryžoje. Šilutės plentas – viena iš pagrindinių uostamiesčio eismo arterijų – ja vyksta nuolatinis transporto priemonių srautas: į Klaipėdos centrą ir senamiestį, priemiesčius, link Naujosios perkėlos ir kt. 

Vienas iš OWEXX siūlomų lauko ekranų Klaipėdoje yra įrengtas uostamiesčio centre – Naujojo Sodo ir H. Manto gatvių sankryžoje. Šį LED ekraną OWEXX lauko ekranų tinklas pristatė dar šią vasarą – tai nauja, moderni, ryški reklamos medija Klaipėdoje. Ant populiaraus uostamiesčio viešbučio „Amberton Hotel Klaipėda“ pastato esantis lauko ekranas ryškiais reklamos vaizdais traukia čia apsistoti atvykusių bei Klaipėdos centru keliaujančių dėmesį. Dideli transporto ir pėsčiųjų srautai vyksta link Klaipėdos senamiesčio, Danės upės pakrantės, Senosios perkėlos. 

OWEXX lauko ekranų tinklo ekranai Klaipėdoje – tai ryški reklamos medija uostamiestyje, kuri gali tapti Jūsų įsimintinos reklamos kampanijos dalimi. Strategiškai atrinktos lauko ekranų lokacijos užtikrina didelę auditoriją ekranuose transliuojamai reklamai, matomumą ir erdvę kūrybiškai reklamos žinutei.

OWEXX lauko ekranų tinklas – didžiausias Baltijos šalyse

Neseniai paskelbto „Kantar Media Reactions 2025“ tyrimo duomenimis, skaitmeninė reklama už namų ribų (angl. digital out of home ads) bei reklama už namų ribų (angl. out of home ads) neužleidžia savo pozicijų reklamos rinkoje – yra tarp penkių geriausiai vartotojų ir rinkodaros specialistų vertinamų reklamos kanalų. Lauko reklamos ir reklamos už namų ribų augimas stebimas jau ne vienerius metus, o prognozės šiems reklamos kanalams – taip pat palankios. Šiandien, kai vartotojų dėmesys itin išskaidytas, reklamos priemonių pasirinkimas yra ne ką mažiau svarbus nei pati reklamos idėja bei žinutė.

OWEXX lauko ekranų tinklas – didžiausias Baltijos šalyse. Lauko ekranai siūlomi strateginėse miestų zonose – ten, kur didžiausi transporto priemonių srautai ir reklamos matomumas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose esantys lauko ekranai yra šalia didelio užimtumo sankryžų, gatvių, miestų centruose, šalia prekybos ir verslo centrų bei kitų didelius žmonių srautus pritaukiančių objektų. Ekranų lokacijos užtikrina reklamos matomumą ir didelės auditorijos pasiekiamumą. 

Lauko ekranai:

  • užtikrina matomumą ir didelę auditoriją reklamos žinutei;
  • transliuoja dinamišką turinį, kuris atkreipia dėmesį;
  • sudaro sąlygas operatyviai atnaujinti transliuojamą informaciją;
  • yra palankiai vartotojų vertinama reklamos medija;
  • informacija, transliuojama dideliame ekrane, yra geriau suvokiama ir įsimenama;
  • suteikia galimybes pasiekti tikslinę auditoriją, atsižvelgiant į transliacijos laiką, ekranų lokacijas ir pan.;
  • unikalūs OWEXX LED ekranų sprendimai užtikrina kokybę ir išskirtinumą šiandieniame informacijos sraute.

Lauko ekranai – tai reklamos platforma, pasiekianti vartotojus ten, kur jie yra kasdien. Dinamišką turinį, didelę auditoriją, matomumą užtikrinanti reklamos medija taip pat suteikia galimybes kūrybiškai, ryškiai reklamos žinutei, stiprinančiai verslo įvaizdį konkurencingoje šiandienos rinkoje. 

OWEXX – easy to trust.

OWEXX lauko ekranai Klaipėdos mieste https://www.owexx.com/reklama-ekranuose/ekranai/klaipeda.

Straipsnį parengė: „OWEXX“.

