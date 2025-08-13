Latvijos startuoliai šiemet pirmąją pusmetį pritraukė 8 kartus daugiau finansavimo

Be to, ši suma – didesnė už per visus 2024 metus pritrauktą.
Kita vertus, tris ketvirtadalius viso finansavimo (53,2 mln. euų) gavo startuolis „Aerones“ – vėjo turbinų priežiūros ir diagnostikos robotų tiekėjas. Bendrovė pritraukė finansavimą dirbtinio intelekto valdomų robotinių sprendimų vėjo turbinų priežiūrai ir patikrai kūrimui.
„TechChill“ vadovė Anija Mežgailė pareiškė, kad šie skaičiai rodo, jog Latvijos ekonomika ir politikos formuotojai turėtų labiau pasikliauti startuoliais ir skatinti jų kūrimąsi.
„TechChill“ yra ne pelno siekianti organizacija. Jos tikslas – skatinti technologijų ir startuolių ekosistemos plėtrą, tarptautinį matomumą ir skaitinti investicijų pritraukimą.
