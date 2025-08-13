Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Latvijos startuoliai šiemet pirmąją pusmetį pritraukė 8 kartus daugiau finansavimo

2025-08-13 13:55 / šaltinis: BNS
2025-08-13 13:55

Per pirmąjį pusmetį Latvijos startuoliai pritraukė 70,1 mln. eurų finansavimo – aštuonis kartus daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pranešė Latvijos startuolių organizacija „TechChill“.

Latvija mokyklose įveda karinį mokymą: ruošiasi galimoms grėsmėms (nuotr. SCANPIX)

0

Be to, ši suma – didesnė už per visus 2024 metus pritrauktą.

Kita vertus, tris ketvirtadalius viso finansavimo (53,2 mln. euų) gavo startuolis „Aerones“ – vėjo turbinų priežiūros ir diagnostikos robotų tiekėjas. Bendrovė pritraukė finansavimą dirbtinio intelekto valdomų robotinių sprendimų vėjo turbinų priežiūrai ir patikrai kūrimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„TechChill“ vadovė Anija Mežgailė pareiškė, kad šie skaičiai rodo, jog Latvijos ekonomika ir politikos formuotojai turėtų labiau pasikliauti startuoliais ir skatinti jų kūrimąsi.

„TechChill“ yra ne pelno siekianti organizacija. Jos tikslas – skatinti technologijų ir startuolių ekosistemos plėtrą, tarptautinį matomumą ir skaitinti investicijų pritraukimą.

