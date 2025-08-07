Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Per pirmuosius septynis mėnesius GPS signalo sutrikimų Latvijos oro erdvėje padaugėjo 2,1 karto

2025-08-07 09:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 09:08

Šiemet Latvijoje užfiksuoti 774 pasaulinės vietos nustatymo sistemos (GPS) signalo sutrikimai – 2,1 karto daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, naujienų agentūrai LETA pranešė oro eismo kontrolieriaus „Latvijas Gaisa Satiksme“ (LGS) atstovai.

Latvija mokyklose įveda karinį mokymą: ruošiasi galimoms grėsmėms (nuotr. SCANPIX)

0

Šių metų liepą buvo užregistruota 114 GPS signalo sutrikimų atvejų, t. y. 7,6 karto daugiau nei praėjusių metų liepą, kai buvo užfiksuota 15 sutrikimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusiais metais iš viso užregistruota 820 GPS sutrikimų atvejų, 2023 m. – 342, o 2022 m. – 26 tokie atvejai.

LGS jau pirmiau pažymėjo, kad rengiant šiuos duomenis nebuvo išskirta informacija apie konkrečias oro transporto bendroves.

Oro navigacijos bendrovė informavo, kad sutrikimai prasidėjo tuo pačiu metu, kai Rusija užpuolė Ukrainą, ir, matyt, yra su tuo susiję.

Civilinės aviacijos agentūra (CAA) pirmiau agentūrai LETA sakė nagrinėjanti ir analizuojanti pranešimus apie GPS signalo sutrikimus Latvijos oro erdvėje. Nors jie turi įtakos įprastiems civilinės aviacijos procesams, GPS signalo sutrikimai į Latviją ir iš jos skrendančių orlaivių saugumui grėsmės nekelia.

CAA pabrėžia, kad skrydžių saugai užtikrinti naudojamos kelios sistemos, todėl GPS trukdžiai neturi įtakos skrydžių saugai. Informaciją apie kiekvieną GPS trikdžių atvejį centralizuotai renka ir analizuoja Europos aviacijos saugos agentūra.

LGS yra valstybei visiškai priklausanti įmonė, atsakinga už oro navigacijos paslaugų teikimą oro erdvės naudotojams.

CAA užduotis – vykdyti nacionalinę politiką ir administravimą Latvijos oro erdvės naudojimo ir civilinės aviacijos veiklos srityje, prižiūrint civilinių orlaivių skrydžių ir civilinės aviacijos saugą, taip pat orlaivių taršos atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams.

