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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Latvijoje maistas per metus atpigo 5,3 proc., nors bendras kainų lygis augo

2026-11-10 15:32 / šaltinis: LETA-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: LETA-BNS / aut.
2026-11-10 15:32
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Latvijoje vartotojų kainos spalį, palyginti su rugsėju, padidėjo 0,4 proc., o metinė infliacija siekė 3,1 proc. ir buvo mažesnė nei ankstesnį mėnesį, kai sudarė 3,2 proc., rodo Centrinės statistikos valdybos duomenys.

Apsipirkimas. Asociatyvi archyvo nuotrauka (Adobe Stock).

Latvijoje vartotojų kainos spalį, palyginti su rugsėju, padidėjo 0,4 proc., o metinė infliacija siekė 3,1 proc. ir buvo mažesnė nei ankstesnį mėnesį, kai sudarė 3,2 proc., rodo Centrinės statistikos valdybos duomenys.

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12 mėnesių vidutinis vartotojų kainų lygis spalį, palyginti su ankstesniais 12 mėnesių, išaugo 3,1 proc.

Prekių kainos šių metų spalį, palyginti su rugsėju, padidėjo 0,3 proc., o paslaugų – 0,4 proc. Palyginti su praėjusių metų spaliu, prekių kainos išaugo 2,4 proc., o paslaugų – 4,8 proc.

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Kas labiausiai veikė kainų pokyčius?

Palyginti su rugsėju, didžiausią teigiamą įtaką mėnesio pokyčiui spalį darė transporto grupė (0,2 procentinio punkto), taip pat būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupė (0,2 procentinio punkto). Tuo metu restoranų ir apgyvendinimo paslaugų (0,1 procentinio punkto) bei poilsio, sporto ir kultūros grupės (0,1 procentinio punkto) padarė didžiausią neigiamą įtaką.

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Per mėnesį maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos padidėjo 0,1 proc.

Metiniam kainų pokyčiui didžiausios įtakos turėjo kainų augimas transporto grupėje (1,7 procentinio punkto, ypač transporto degalų), taip pat būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro brangimas (1,1 procentinio punkto). Prie metinio augimo pastebimai prisidėjo poilsio, sporto ir kultūros prekės bei paslaugos (0,5 procentinio punkto) ir alkoholiniai gėrimai bei tabakas (0,3 procentinio punkto). Bendrą grupės augimą iš dalies atsvėrė atpigę maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai (1,2 procentinio punkto).

Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos per metus sumažėjo 5,3 proc.

indeliai.lt

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